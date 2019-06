Football Talk. Brazilië opent Copa America met winst tegen Bolivia Voetbalredactie

15 juni 2019

08u45

Bron: Belga 0

Brazilië opent Copa America met winst tegen Bolivia

Zonder de geblesseerde Neymar, heeft Brazilië vrijdag voor 65.000 toeschouwers in het Morumbistadion in Sao Paulo vlot Bolivia verslagen tijdens de openingsmatch van de Copa America. Het werd 3-0.

Phillippe Coutinho opende de score in de tweede helft met een strafschop, die door de videoref werd toegewezen. Hij verdubbelde de score drie minuten later met een rake kopbal. De 23-jarige Everton Soares bracht vijf minuten voor affluiten de eindstand op 3-0.

In de tweede groepswedstrijd neemt de Seleçao het dinsdag op tegen Venezuela, de slotwedstrijd in de groepsfase wordt gespeeld tegen Peru. De Brazilianen willen schitteren op de Copa America in eigen land. Voor eigen publiek hebben ze immers iets goed te maken na de 7-1 nederlaag tegen Duitsland in de halve finales op het WK van 2014. Die pandoering zorgde voor een nationaal trauma in het voetbalgekke Brazilië. Op het WK van vorig jaar gingen de Brazilianen er in de kwartfinales uit na een nederlaag tegen de Rode Duivels. In Kazan werd het toen 2-1.

Met het duel tussen de Goddelijke Kanaries en Bolivia is de 46e editie van de Copa America officieel van start gegaan. Chili won de twee voorgaande edities. In 2015 klopte het in eigen land na strafschoppen Argentinië in de finale, en veroverde zo zijn eerste eindzege. Het jaar nadien, tijdens de Centenario-editie ter ere van het 100-jarig bestaan van de CONMEBOL in de Verenigde Staten, haalden de Chilenen het in de eindstrijd weer van Argentinië, en dat opnieuw na strafschoppen. De Chilenen nemen het nu in de groepsfase op tegen Ecuador, het uitgenodigde Japan en Uruguay, ook een outsider voor de titel. Argentinië speelt in de poule tegen Colombia, Paraguay en het uitgenodigde Qatar. Messi moest de twee voorgaande edities vrede nemen met zilver, en was er ook al in 2007 bij toen Brazilië in de finale te sterk was. Nu aast het speerpunt van Barcelona op wraak. Hij heeft gezelschap van onder meer Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus) en Matias Suarez (River Plate, ex-Anderlecht). De top twee van elk van de drie poules plaatst zich voor de kwartfinales, net als de twee beste derdes. De finale volgt op 7 juli in Rio.