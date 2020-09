Football Talk. Brandon Mechele, hersteld van corona, hervat de trainingen Voetbalredactie

21 september 2020

Brandon Mechele hervat trainingen

“Ik denk dat Brandon stilaan de muren van zijn appartement afbreekt”, vertelde coach Philippe Clement onlangs. Wel, nu is er dan toch goed nieuws voor Brandon Mechele (27): hij stond vandaag weer op het trainingsveld bij Club Brugge. De centrale verdediger is volledig hersteld van corona. Hij zat twee weken in quarantaine na een positieve test bij de Rode Duivels.

