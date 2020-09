Football Talk. Brandon Mechele, hersteld van corona, hervat de trainingen - Rakitic stopt bij Kroatië - Jeugdacademie Sporting zal naam van CR7 dragen Voetbalredactie

21 september 2020

Zeges voor Marouane Fellaini en Moussa Dembélé in China

Shandong Luneng, de ploeg van Marouane Fellaini, heeft Shenzhen met 1-2 geklopt op de twaalfde speeldag van de Chinese Super League. De middenvelder maakte het laatste halfuur vol. Moussa Dembélé en Guangzhou R&F haalden het met 1-0 van Dalian Pro.

Duan Liuyu (13.) en de Italiaan Graziano Pelle (45.+4 pen.) scoorden voor het team van Fellaini. Shenzhen prikte tegen via Gao Lin (64. pen.). Dembélé werd bij Guangzhou na 51 minuten naar de kant gehaald. Het winnende doelpunt werd door Chugui Ye gescoord, drie minuten in blessuretijd. In de stand behoudt Shandong Luneng zijn derde plaats in groep A met twintig punten. Guangzhou is zesde met veertien punten. Titelhouder Guangzhou Evergrande staat aan kop met 31 punten.

Het seizoen in China, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, ging pas eind juli van start. De zestien teams werden opgesplitst in twee hotelcomplexen - eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dicht bij Shanghai - voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin wordt gespeeld in twee groepen van acht teams. De top 4 plaatst zich voor de kwartfinales.

Brandon Mechele hervat trainingen

“Ik denk dat Brandon stilaan de muren van zijn appartement afbreekt”, vertelde coach Philippe Clement onlangs. Wel, nu is er dan toch goed nieuws voor Brandon Mechele (27): hij stond vandaag weer op het trainingsveld bij Club Brugge. De centrale verdediger is volledig hersteld van corona. Hij zat twee weken in quarantaine na een positieve test bij de Rode Duivels.

Rakitic niet langer Kroatisch international

Ivan Rakitic, die in het tussenseizoen Barcelona verliet om terug te keren naar Sevilla, heeft zijn afscheid aan de Kroatische nationale ploeg aangekondigd. “Dit was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen in mijn carrière”, zei de 32-jarige middenvelder op de website van de Kroatische voetbalbond (HNS). “Maar ik voel dat dit het juiste moment is. Ik ben ervan overtuigd dat we nog steeds een fantastisch team hebben, met een prachtige toekomst voor zich. Ik wens mijn vrienden en ploegmaats alle succes in de volgende wedstrijden.”

De in Zwitserland geboren Rakitic kwam tot 106 caps voor Kroatië, waarin hij vijftien keer scoorde. De middenvelder was één van de belangrijkste spelers in de Kroatische selectie op het WK van 2018, waar Kroatië de finale haalde maar die met 4-2 verloor van Frankrijk.

Op clubniveau volgde afgelopen zomer, na zes seizoenen bij Barcelona, een transfer naar Sevilla, waar hij tussen 2011 en 2014 al onder contract stond.

Jeugdacademie van Sporting Portugal zal naam van Cristiano Ronaldo dragen

De jeugdacademie van Sporting Portugal krijgt de naam van Cristiano Ronaldo, de Portugese superster die er zijn opleiding genoot. “Wij willen hulde brengen aan de beste Portugese voetballer aller tijden”, stelt de club. “De academie zal de naam van het grootste symbool dat er werd gevormd onsterfelijk maken. Het moet voor de jonge talenten een inspiratiebron zijn.”

Ronaldo, 35, vervoegde Sporting in 1997 als twaalfjarige jongen. Hij kwam over van het eiland Madeira, waar hij werd geboren. In augustus 2002 debuteerde Ronaldo op zijn zeventiende in de eerste ploeg. Een jaar later verhuisde de vijfvoudige Gouden Bal naar Manchester United. Daarna volgden Real Madrid en Juventus, zijn huidige club.