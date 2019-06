Football Talk. Boyata opent seizoen met Hertha bij Bayern - AC Milan speelt geen Europees na overtreding Financial Fair Play De voetbalredactie

28 juni 2019

Boyota opent seizoen met Hertha bij Bayern

Dedryck Boyata staat met Hertha Berlijn voor een pittige seizoenstart in de Bundesliga. Op vrijdag 16 augustus trekt de Rode Duivel met zijn nieuwe club, die hem overnam van Celtic, naar kampioen Bayern München. De andere wedstrijden van de eerste speeldag worden zaterdag of zondag (17-18 augustus) afgewerkt. Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard spelen met vicekampioen Borussia Dortmund gastheer voor Augsburg.

De drie nieuwkomers krijgen op de eerste speeldag een lastige affiche voorgeschoteld. Union Berlijn ontvangt RB Leipzig, vorig seizoen derde in de eindstand. FC Keulen en Paderborn trekken naar respectievelijk Wolfsburg, waar Koen Casteels in doel staat, en Bayer Leverkusen. Fortuna Düsseldorf, waar Benito Raman en Dodi Lukebakio vorig seizoen sterkhouders waren, begint met een verplaatsing naar Werder Bremen.

Het 57ste Bundesligaseizoen eindigt op 16 mei. Van 23 december tot 16 januari wordt een winterstop ingelast.

AC Milan mag Europa niet in

AC Milan speelt volgend jaar geen Europees voetbal, zo meldt het TAS (Hof van Arbitrage voor Sport). De Italiaanse topclub pleegde inbreuken op de regels van de Financial Fair Play en krijgt nu de rekening gepresenteerd.

Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Daarmee plaatste de club van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) zich voor de poulefase van de Europa League. Het TAS bevestigt dat Milan wordt bestraft voor het overtreden van de financiële regels in de periode 2015-2018.

AS Roma, zesde in de voorbije Serie A, mag door de sanctie rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Torino, zevende, krijgt het ticket van Roma voor de tweede voorronde van de Europa League.

STVV naar Horst

Morgen vertrekken de Kanaries op zomerstage naar Horst (NL). . Er staan oefenwedstrijden tegen Maccabi Haifa en Venlo VV op het programma. Zaterdagochtend trainen de Kanaries nog een laatste keer op het oefencomplex in Sint-Truidenvoor ze omstreeks 14.00 uur per bus afzakken naar het Parkhotel in Horst. Hier verblijven ze tot en met vrijdag 5 juli. Op dinsdag 2 juli oefenen de Kanaries in Horst tegen het Israëlische Maccabi Haifa dat in eigen land 12 keer de titel en zes keer de beker van Israël wist te behalen. Op vrijdag 5 juli oefenen de Kanaries tegen de Nederlandse Eredivisie ploeg VVV-Venlo, ook in Horst.

De wedstrijd tegen Maccabi Haifa start om 18.00 uur.

De wedstrijd tegen VVV-Venlo vat aan om 18.30 uur.

