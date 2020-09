Football Talk. Boyata nieuwe kapitein van Hertha Berlijn - Depoitre fit voor match tegen Kiev - De Boer deze week bondscoach Oranej? Redactie

23 september 2020

07u49 2

Boyata nieuwe kapitein Hertha

Dedryck Boyata maakt promotie bij Hertha Berlijn. De 29-jarige verdediger, die vorige zomer van Celtic Glasgow naar Berlijn verkaste, wordt de nieuwe aanvoerder, zo maakte de Bundesligaclub gisteren bekend. Na een aarzelende start door een beenblessure was de 17-voudige Rode Duivel vorig seizoen uitgegroeid tot een absolute sterkhouder en leider in de defensie van het team van coach Bruno Labbadia.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen had Boyata te kampen met een blessure aan de achillespees. Daardoor miste hij trouwens ook de wedstrijden van België in de Nations League, in Denemarken (0-2) en tegen IJsland (5-1). Boyata raakte maar net op tijd fit voor de openingswedstrijd van zijn team in de Bundesliga afgelopen weekend op Werder Bremen (1-4). Daar was Niklas Stark nog aanvoerder, maar de band komt voortaan dus om de arm van Boyata. Komende vrijdag is Eintracht Frankfurt de eerstvolgende tegenstander in het Berlijnse Olympiastadion. (LUVM)

Kums wellicht out, Depoitre fit

Wim De Decker heeft personeelsproblemen voor vanavond: “Er zijn wat twijfelgevallen, daarom hebben we met de medische staf beslist dat we tot woensdag (vandaag, red.) gaan wachten. 24 uur kan veel verschil maken als ik de evolutie bij sommige jongens nu al zie. Voor de kuitblessure van Sven Kums kan de wedstrijd misschien net te vroeg komen, maar woensdag weten we daarover meer. Hetzelfde geldt voor Chakvetadze. Met Depoitre gaat het wel beter.”

Voor de goeie orde: Chakvetadze - met knieverband - en Depoitre (voet) stonden gisterochtend wél op het trainingsveld, Kums niet. Depoitre lijkt klaar voor vanavond, voor Kums lijkt het nog te vroeg. Chakvetadze zit niet in de selectie. De Decker kan wel weer rekenen op Vadis Odjidja. (RN)

Frank de Boer geeft Nederlandse voetbalbond deze week uitsluitsel

Frank de Boer kan snel als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden benoemd. De 112-voudig international heeft met de KNVB om de tafel gezeten om over de opvolging van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman te praten. De oud-verdediger laat snel weten of hij akkoord gaat met alle voorwaarden. Voor De Boer ligt een contract klaar tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Er wordt verwacht dat De Boer en de KNVB elkaar snel vinden. De oud-trainer van Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United heeft er geen moeite mee dat Dwight Lodeweges zijn rechterhand wordt. Lodeweges is populair bij de internationals en assisteerde Koeman ook al bij Oranje. Over andere voorwaarden komt hij er met de KNVB waarschijnlijk ook wel uit.

De Boer was niet de enige kandidaat van de KNVB. De beleidsmakers informeerden ook bij Frank Rijkaard en Peter Bosz. Rijkaard voelt niets meer voor een functie in de voetballerij. Bosz staat onder contract bij Bayer Leverkusen. Louis van Gaal is niet benaderd door de KNVB. Hij was net als Henk ten Cate ook bereid om over de functie van bondscoach van Oranje te praten.