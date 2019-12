Football Talk. Boya straks gratis op te halen? - RSZ-voorstel besproken in parlement De voetbalredactie

06 december 2019

Boya straks gratis op te halen?

De Belgische topclubs kunnen er maar van profiteren. Als het van Moeskroen afhangt, verlengen sterkhouders Jean Butez (24) en Frank Boya (23) hun contract. De pech van de Henegouwers is evenwel dat beide spelers daar weinig zin in hebben. Vooral in het geval van Boya is dat problematisch. De overeenkomst van de Kameroense middenvelder loopt eind dit seizoen af, waardoor hij zonder een nieuwe handtekening gratis kan vertrekken. In de zomer was Antwerp fors geïnteresseerd. Butez ligt nog vast tot 2021 op Le Canonnier. De Franse doelman stond de vorige mercato op de verlanglijst van Club Brugge en Standard. Momenteel revalideert hij van een armbreuk, midden januari zou hij fit moeten zijn. Nog bij Moeskroen is Paul Allaerts aan het onderhandelen met Nathan De Medina (22) om de verdediger langer aan de club te binden. De jeugdspeler van RSCA heeft zich opgewerkt tot een vaste waarde. (PJC)

RSZ-voorstel besproken in parlement

Gisteren kwamen Open VLD, N-VA, sp.a, Groen en CD&V samen in het Vlaams Parlement om te praten over het RSZ-voorstel voor topsporters. Iets beslist werd er nog niet - daarvoor liggen de standpunten momenteel nog iets te ver uit mekaar. Maar er wordt wel een tabel opgemaakt om de verschillende voorstellen op te lijsten en er zijn ook werkafspraken gemaakt. Er zal in de toekomst overlegd worden om tot één concreet voorstel te komen. Ook Johan Vande Lanotte schoof mee aan tafel. Hij zit samen met Tomas Van Den Spiegel en Michel Maus in de werkgroep van de Pro League. Hun plannen worden in principe volgende week bekendgemaakt. Alle partijen benadrukken dat het de bedoeling is om in een constructieve sfeer verder te onderhandelen. (FDZ/NVK)

Hoedt is fit

Geen verrassingen in de wedstrijdselectie van Laszlo Bölöni. Wesley Hoedt leek de voorbije dagen twijfelachtig met een schouderprobleem, maar werd gisteren na verdere onderzoeken goedgekeurd voor de dienst. De Nederlandse centrale verdediger trainde ook zonder problemen mee. Miyoshi en Arslanagic zijn nog out, en zoals aangekondigd komt ook Defour nog niet in aanmerking voor een plaatsje bij de achttien. (MVS)

Eerste selectie voor Anderlecht-huurling Dhauholou

Nog steeds geen Nordin Jackers, Tuur Dierckx of Valtteri Moren bij Waasland-Beveren vanavond. Het trio revalideert. Ook Agyepong moet andermaal verstek geven. De flankspeler kreeg tegen Charleroi een trap, maar moet even de lift nemen. Hij heeft last van de bil. Opvallend: Koita (voetzool) kon deze week enkel woensdag en gisteren een deel met de groep meetrainen, maar kreeg toch een plaatsje in de wedstrijdselectie van Arnauld Mercier. Hetzelfde geldt - voor het eerst dit seizoen - voor Anderlecht-huurling en flankaanvaller Olivier Dhauholou. (MVS)