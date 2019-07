Football Talk. Boussoufa schiet Marokko naar groepswinst - Rashford verlengt bij United Redactie

01 juli 2019

20u33

Bron: Belga 0

Marokko als groepswinnaar naar achtste finales

De voetballers van Marokko hebben zich als groepswinnaar voor de achtste finales van de Afrika Cup geplaatst. Ze wonnen ook hun derde groepswedstrijd. Tegen Zuid-Afrika werd het 1-0 dankzij een doelpunt van Mbark Boussoufa (ex-AA Gent en -Anderlecht) in de slotminuut.

Marokko was al zeker van een plaats in de achtste finales na overwinningen op Namibië (1-0) en Ivoorkust (1-0). Boussoufa speelde de volledige partij, Nabil Dirar (ex-Club Brugge) mocht een kwartier voor tijd komen opdraven. Percy Tau, afgelopen seizoen door Brighton uitgeleend aan Union Sint-Gillis, maakte de 90 minuten vol voor Zuid-Afrika.

Ook Ivoorkust stelde een plaats in de achtste finales veilig. Een 4-1 zege tegen Namibië leverde de tweede plaats op in groep D. Max Gradel (39ste), Serey Dié (58ste), Wilfried Zaha (84ste) en Maxwell Cornet (89ste) scoorden voor Ivoorkust. Joslin Kamatuka (71ste) trof bij een 2-0 achterstand raak voor het al uitgeschakelde Namibië. Victorian Angban (ex-Sint-Truiden) kwam niet van de Ivoriaanse bank.

Marokko eindigde met het maximum van negen punten, Ivoorkust heeft er zes. Zuid-Afrika moet afwachten of drie punten volstaan voor een plaats bij de beste vier nummers drie.

Casillas verschijnt bij eerste trainingsdag Porto

Iker Casillas is terug bij FC Porto. Twee maanden nadat hij een hartaanval kreeg, maakte de Spaanse doelman zijn opwachting op de eerste dag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zelf trainde hij nog niet, het kan nog enkele maanden duren vooraleer Casillas intensief mag deelnemen aan de trainingsoefeningen.

Vuelta al trabajo. Primer día. 😁 @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz Iker Casillas(@ IkerCasillas) link

Berthelin naar Belhocine, Deman weer in Kortrijk

Vandaag traint Cédric Berthelin de doelmannen van Sporting Charleroi, gisteren werkte hij nog met de keepers van KV Kortrijk: Bruzzese, De Smet en... Deman. De jonge Maxim Deman is de zoon van de Kortrijkse ex-doelman en ex-keeperstrainer Patrick Deman die vandaag weer de Kortrijkse doelmannen onder zijn hoede neemt, dus ook zijn talentrijke zoon.

Patrick Deman verliet vier jaar geleden samen met Yves Vanderhaeghe KV Kortrijk voor KV Oostende. Berthelin werd aan de mouw getrokken door ex-Kortrijktrainer Karim Belhocine. De Fransman krijgt in Charleroi een contract voor vijf jaar. (ESK)

Union Saint-Gilloise heeft nieuwe trainer gevonden

Union Saint-Gilloise uit 1B heeft een nieuwe trainer gevonden. De Deense Spanjaard Thomas Christiansen volgt Luka Elsner op als coach van de Brusselaars. Christiansen was voordien actief als trainer bij AEK Larnaca, APOEL Nicosia en Leeds Utd. Hij tekende een contract voor twee seizoen in het Dudenpark met optie op een extra jaar.

📝 Thomas Christiansen est le nouvel entraîneur de la Royale Union Saint-Gilloise !



Plus d'infos : https://t.co/r6D0E57P8W#WelcomeThomas pic.twitter.com/MgXYYyJC9u Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Benítez nieuwe coach van Carrasco?

Yannick Carrasco krijgt bij zijn Chinese club Dalian Yifang een nieuwe trainer, en het is niet van de minste. De Zuid-Koreaanse trainer Choi Kang-hee stapt op wegens persoonlijke problemen, volgens lokale media is Rafael Benítez zijn vervanger. De Spaanse coach - in het verleden trainer van onder andere Inter, Real en Chelsea - is op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Newcastle United afliep.

Carrasco speelde zaterdag opnieuw bij Dalian Yifang en hij was meteen beslissend in de 1-3-zege van zijn club op het veld van Bejing Renhe. Carrasco zette een strafschop om en was betrokken bij het eigen doelpunt van Bejing. Na een gemiste match en een negatieve houding op training, kreeg Carrasco vorige week een boete, mocht hij het oefencomplex niet meer binnen en moest hij zich binnen de drie dagen excuseren voor zijn gedrag. Dat zou intussen dus ook gebeurd zijn.

Marcus Rashford verlengt contract bij Manchester United

Marcus Rashford heeft zijn contract bij Manchester United verlengd tot 2023 met optie voor een extra seizoen. De 21-jarige Britse aanvaller is een jeugdproduct van ‘The Red Devils’ en stond intussen al 170 keer tussen de lijnen voor zijn club. Daarin scoorde hij 45 keer en gaf hij 26 assists. “Manchester United betekent alles voor mij. Ik voetbal hier sinds mijn zevende en deze club heeft me gevormd tot de speler en persoon die ik nu ben. Het is een privilege om voor United te spelen”, vertelt hij. “Ik wil Ole Solskjær bedanken voor alles wat hij voor mij al gedaan heeft. Ik wil nu stappen vooruit blijven zetten met de hulp van de staf en wil deze ploeg weer naar het niveau van weleer helpen.”

Manchester is my home. United is my team. Proud to have signed a new contract at the club ⚽📝 #MUFC pic.twitter.com/3Xr5OInDhl Marcus Rashford(@ MarcusRashford) link

Egypte wint ook derde groepsmatch op Africa Cup

Egypte begint met het nodige vertrouwen aan de knock-outfase van de Africa Cup. Het gastland won gisteren ook zijn derde en laatste groepswedstrijd zonder tegendoelpunt. In Caïro was het met 2-0 te sterk voor Oeganda Mohamed Salah (36e) en Ahmed El Mohamadi scoorden. Trezeguet (ex-Anderlecht en -Moeskroen) speelde een volledige wedstrijd voor Egypte, Farouk Miya (ex-Standard) deed hetzelfde voor Oeganda, dat zich ondanks de nederlaag eveneens voor de achtste finales kwalificeerde.

Congo, dat met 4-0 van hekkensluiter Zimbabwe won, kan als één van de vier beste derdes nog doorgaan. Het waren Antwerp-spits Jonathan Bolingi (4e), Cedrik Bakambu (34e en 65e pen) en Britt Assombalonga (78e), die Zimbabwe inblikten. Bolingi speelde alleen de eerste helft. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) maakte de 90 minuten vol. Christian Luyindama (ex-Standard) mocht zeven minuten voor tijd invallen. Parfait Mandanda (Charleroi), Paul-José Mpoku (Standard) en Yannick Bolasie, vorig seizoen door Everton uitgeleend aan Anderlecht, kwamen niet van de bank. Merveille Bokadi (Standard) was geschorst. Bij Zimbawe werd Anderlecht-spits Knowledge Musona tien minuten voor affluiten vervangen.

Egypte eindigde met het maximum van zes punten in groep A, voor Oeganda (4), Congo (3) en Zimbabwe (1).

Jamaica en VS stoten door naar halve finales Gold Cup

Jamaica en de Verenigde Staten hebben zich bij de laatste vier geschaard op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Jamaicanen haalden het van Panama, de VS wonnen van Curaçao. Beide wedstrijden eindigden op 1-0.

Jamaica moest wachten tot de 75e minuut op de verlossende treffer. Darren Mattocks zette een strafschop om. De Jamaicanen spelen woensdag hun derde opeenvolgende halve finale op de Gold Cup tegen titelverdediger VS.

De Amerikanen wisten voor eigen publiek in Philadelphia (Pennsylvania) niet te overtuigen tegen Curaçao. Weston McKennie (25.) zorgde voor de enige treffer van de partij. Op voorzet van Christian Pulisic kopte hij het leer binnen.

In de andere halve finale neemt Mexico het dinsdag op tegen Haïti.

Meer over sportdiscipline

sport

Egypte

Ivoorkust

Marokko

Anderlecht

voetbal

sportevenement