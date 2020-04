Football Talk. Boucaut start ‘Referee Academy’ - Architecten dienen ontwerp in voor nieuw stadion Club Brugge Redactie

22 april 2020

14u34 0

Scheidsrechter Boucaut start ‘Referee Academy’ met AA Gent als inspiratiebron

Alexandre Boucaut, sinds 2009 spelleider in de Pro League, heeft in Wallonië het voortouw genomen om jongeren op de leiden in een ‘Referee Academy’. Naar het voorbeeld van AA Gent, waar ze daar al ettelijke jaren werk van maken onder leiding van Luc Van Acker. Anderlecht, Standard, Charleroi, Eupen en Moeskroen hebben hun steun toegezegd. De Waalse ‘Referee Academy’ richt zich tot jongeren van 13 tot 15 jaar en Boucaut rekent op 15 kandidaten per club.

“Alexandre heeft ons voor zijn project geraadpleegd als inspiratiebron”, aldus Luc Van Acker, referee liaison officer van AA Gent en coördinator van de Gentse ‘Academy’. “We kunnen alleen maar toejuichen dat we navolging krijgen. We vragen niets liever dan dat alle clubs van de Jupiler Pro League een inspanning leveren om jongeren aan te trekken voor de arbitrage. Wat dat betreft, prijs ik mij gelukkig dat ons clubbestuur honderd procent achter het initiatief staat. Hetzelfde geldt trouwens voor Kris Bellon, namens de Voetbalbond.”

“Jaarlijks zijn er om en bij de vijftien inschrijvingen”, vervolgt Van Acker. “Niet enkel uit het Gentse, ook uit andere regio’s. Zo zijn er voor de volgende sessie twee kandidaten uit Ieper en twee uit Kortrijk. Jongens van 15 tot 18 die nog voetballen in jeugdreeksen, maar tevens nadrukkelijke interesse hebben voor de arbitrage. Van al wie bij ons inmiddels zijn opleiding genoot, is Bert Verbeke al het verst gevorderd. Hij trad vijf jaar geleden toe, leidt nu wedstrijden in de eerste amateur en is opgenomen in de groep beloften die gevolgd wordt voor de overstap naar profvoetbal.”

Alexandre Boucaut hoopt met zijn versie van de ‘Referee Academy’ evenveel succes te boeken als AA Gent: “80 procent van de jongeren die daar werden opgeleid, zijn in de arbitrage gebleven. Als resultaat kan dat tellen. Ik geef mij twee jaar om een eerste balans op te maken. Wie nu 13 is — de minimumleeftijd om in te schrijven — zal dan 15 zijn en zich mogen affiliëren bij de Voetbalbond. Dan zullen we kunnen nagaan in hoeverre ons project de goede weg opgaat.” (AR)

Architecten dienen eind deze maand ontwerp in voor nieuw stadion Club Brugge

Verschillende architecten en bouwconsortia dienen eind deze maand hun ontwerp in voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Dat meldt blauw-zwart op zijn officiële kanalen. Een nieuwe stap in de bouw van de nieuwe voetbaltempel.

“De teams bestaan uit nationale en internationale designers, aannemers en studiebureaus”, luidt het. “Ze kregen van Club verschillende voorwaarden en vereisten mee om tot een stadion te komen dat past in de omgeving van Sint-Andries, voorzien is van de meest moderne technieken om de hinder voor de omgeving sterk te reduceren, en de garantie biedt op een optimale voetbalbeleving voor onze verschillende doelgroepen.”

“Nadat we de ontwerpdossiers hebben ontvangen, zal elke kandidaat van de designwedstrijd zijn ontwerp toelichten aan ons intern team, dat we aanvullen met experts, onder meer inzake mobiliteit en leefomgeving. Vervolgens weerhouden we een aantal ontwerpteams om hun voorstel verder uit te werken in functie van alle geldende kwaliteitsnormen en het voorziene budget.”

