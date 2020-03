Football Talk. Boucaut fluit heenwedstrijd promotiefinale - Woensdag crisisberaad in Serie A over coronavirus - Sturridge wereldwijd geschorst tot juni Voetbalredactie

02 maart 2020

19u45 0

Boucaut fluit heenwedstrijd promotiefinale

Alexandre Boucaut moet komende zondag de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B tussen Beerschot en OHL in goede banen leiden. Op zaterdag 14 maart vindt de terugwedstrijd plaats. Twee jaar geleden floot Boucaut ook al de terugmatch van de promotiefinale tussen Cercle Brugge en Beerschot. De Vereniging keerde toen terug naar 1A, nadat Boucaut in het absolute slot het leer op de stip legde. Een discutabele penaltyfase. Irvin Cardona miste niet, waardoor Cercle alsnog promoveerde naar de Jupiler Pro League.

Sturridge wereldwijd geschorst en contract bij Trabzonspor ontbonden

Trabzonspor heeft het contract van Daniel Sturridge ontbonden. De 30-jarige spits kwam dit seizoen, mede door blessureleed, pas tot elf competitieduels voor de Turkse koploper. De Engelsman maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Liverpool naar Trabzonspor. De 26-voudig international ziet de samenwerking met de Turkse club al na iets meer dan een half jaar ten einde komen.

Net vandaag werd Sturridge tot 17 juni wereldwijd geschorst wegens inbreuk tegen de gokregels van de Engelse voetbalbond. In juli kreeg hij al twee weken schorsing en een boete van 75.000 pond (85.925 euro) opgelegd nadat hij zijn broer vertrouwelijke informatie betreffende een weddenschap over een mogelijke transfer van Sturridge naar Sevilla had verstrekt. De Engelse voetbalbond vond deze straf te licht en ging in beroep.

De FA kreeg gelijk: Sturridge moet tot juni aan de kant blijven en de boete werd verhoogd naar 150.000 pond (171.850 euro). De wereldvoetbalbond FIFA gaat akkoord met een wereldwijde straf.

Nog meer afgelastingen in Serie A?

De Serie A houdt woensdag crisisberaad over de gevolgen van het coronavirus. Veel voetbalclubs vrezen dat door nog meer wedstrijdannuleringen het competitieschema in de knel komt en het seizoen mogelijk niet kan worden afgemaakt.

Tot dusver zijn tien duels in de hoogste competitie afgelast door de uitbraak van het besmettelijke virus, dat in Italië al de nodige mensenlevens heeft gekost. De regering verordonneerde maandag dat de wedstrijden in nog drie regio’s alleen achter gesloten deuren, dus zonder publiek, mogen worden afgewerkt.

Die ban op supporters is echter opgeheven in de regio Piemonte, waar Turijn ligt. Juventus meldde meteen dat bij de halve finale van de Italiaanse beker tegen AC Milan komende woensdag supporters welkom zijn in het stadion, behalve als ze uit de afgesloten regio’s afkomstig zijn. De topper tussen Juve en Inter was één van de wedstrijden die afgelopen weekend niet doorging.