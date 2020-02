Football Talk. Bossut geopereerd aan elleboog - Aanvoerder Lazio out, speelkansen voor J. Lukaku? De voetbalredactie

12 februari 2020

17u55

Bron: Belga/eigen berichtgeving 1

Bossut geopereerd aan elleboog

Er staan Essevee nog vijf belangrijke wedstrijden te wachten in de strijd om play-off 1. Maar de West-Vlamingen zullen de komende weken niet kunnen rekenen op doelman Sammy Bossut.

De nummer één van Zulte Waregem, bezig aan een sterk seizoen, werd vandaag geopereerd aan de elleboog. Er wordt gerekend op een afwezigheid van enkele weken. Een serieuze aderlating voor Essevee, want Bossut was deze jaargang al goed voor acht clean sheets.

Ook Ewoud Pletinckx, die andere sterkhouder van de Waregemse verdediging, zal nog een tweetal weken gemist worden door een scheurtje in de hamstrings. Zijn revalidatie verloopt wel gunstig. Over Henrik Bjordal (gebroken voetbeentje) heerst er nog geen duidelijkheid. Verdere onderzoeken zullen uitsluitsel moeten brengen. (OPl)

UPDATE BLESSURENIEUWS 🤕



➡️ @SammyBossut1 (elleboog)

➡️ Henrik Bjørdal (voet)

➡️ @EwoudPletinckx (hamstring)



Spoedig herstel boys!

Speelkansen lonken voor Jordan Lukaku na operatie voor concurrent

Lazio Roma heeft laten weten dat haar aanvoerder Senad Lulic woensdag in Rome een operatie heeft ondergaan aan de linkerenkel. De onbeschikbaarheid van Lulic is mogelijk goed nieuws voor onze landgenoot Jordan Lukaku, die net als de Bosniër als linkerwingback kan fungeren bij de Romeinen.

De 34-jarige Lulic, een clubicoon en al sinds de zomer van 2011 aan de slag bij Lazio, had al enkele weken last van de enkel. Een week geleden speelde hij in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona (0-0) voor het laatst mee. Hoelang hij aan de kant staat, kon Lazio nog niet bekendmaken.

Voor de intussen 25-jarige Lukaku opent de blessure van Lulic mogelijk deuren. De achtvoudige Rode Duivel is sinds begin februari weer fit na meer dan anderhalf jaar blessureleed aan de knie, waarin hij amper speelde. Hij zat de voorbije drie competitieduels in de selectie van de Biancocelesti, maar kwam niet van de bank.

STVV weer wat sterker

Het gaat STVV voor de wind. Er is niet alleen de 9 op 12 onder Kostic. Er komen ook een aantal ploegen binnen bereik van de Kanaries. En bovenop trainen ‘nieuwelingen’ Buya Turay (25) en Ko Matsubara (23) mee met de groep. En ze zijn eindelijk speelgerechtigd. Buya Turay is de verloren zoon die door STVV verhuurd werd aan Djurgardens en met die ploeg kampioen werd in Zweden. Turay won in Zweden meteen de Gouden Schoen en kroonde zich ook tot topschutter. Ko Matsubara is een zeer ervaren Japanse linksachter die overkomt van de Japanse topklasser. Shimizu S-Pulse. (FKS)

Opflakkering racisme in Duitse stadions “shockeert” Jérôme Boateng

Jérôme Boateng, verdediger van Bayern München, vindt dat Duitsland “een stap achteruit” heeft gezet op het gebied van racisme in voetbalstadions. “Die vaststelling shockeert me en doet me heel veel pijn”, zegt Boateng, die een Ghanese vader heeft.

Het racismedebat laait in Duitsland in alle hevigheid op, na een incident vorige week in de wedstrijd tussen Schalke 04 en Hertha Berlijn (3-2 winst na verlengingen voor Schalke) in de achtste finales van de DFB-Pokal. Tijdens het duel in Gelsenkirchen kreeg Hertha-speler Jordan Torunarigha oerwoudgeluiden over zich heen van de thuisfans. Torunarigha raakte door het uitjouwen in die mate van slag, dat hij in de verlengingen het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart omdat hij aan de zijlijn een kratje voor drinkbussen neergooide. Hij stapte na afloop naar de politie om aangifte te doen van racisme en de Duitse voetbalbond DFB gaf Schalke 50.000 euro boete.

“Het is bijzonder triest om een jonge speler huilend op het veld te zien omdat hij racistisch uitgemaakt is”, vertelde Boateng, die met Duitsland in 2014 de wereldtitel pakte, aan persagentschap AFP. “Ik heb het zelf ook al meegemaakt in de Bundesliga, en het is een verschrikkelijk gevoel. Ik geloofde echt dat zulke voorvallen tot het verleden behoorden, maar we hebben helaas weer een stap achteruit gezet. Triest. Het is spijtig genoeg moeilijk vast te stellen welke mensen zich net misdragen in het stadion. We hebben de fans rondom hen nodig om de roepers te identificeren.”

Schalke mag een deel van de boete die het kreeg gebruiken voor projecten tegen racisme en discriminatie. De volksclub uit Gelsenkirchen moet rekening houden met een zwaardere straf indien de aanhang opnieuw in de fout gaat.

UEFA laat mogelijk Zuid-Amerikaanse refs toe op EK

De Europese Voetbalbond UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL versterken de samenwerking op verschillende domeinen. In een nieuw Memorandum of Understanding (MoU), dat vandaag in Nyon werd ondertekend, beloven beide organisaties de banden aan te halen op heel wat vlakken zoals het organiseren en promoten van competities en het opleiden en trainen van scheidsrechters. In dat kader laat de UEFA de mogelijkheid open dat tijdens de groepsfase van het EK Zuid-Amerikaanse scheidsrechters zullen worden ingezet. Omgekeerd kunnen Europese refs worden aangeduid voor de Copa America.

Er zullen ook uitwisselingen komen voor de Champions League/Copa Libertadores en de Europa League/Copa Sudamericana.

“Het akkoord van vandaag is een eerste stap die de UEFA en CONMEBOL moet toelaten om heel nauw samen te werken. Zo kunnen we expertise en kennis voor het ontwikkelen van het voetbal op beide continenten delen”, verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Ik wil de CONMEBOL bedanken voor het bezoek en voor de vele goede ideeën die ze hebben aangebracht.”

In concreto zullen er vier comités worden opgericht (voor competities, ontwikkeling, vrouwenvoetbal en scheidsrechters) die de samenwerking verder zullen uitwerken.

Spaanse media zijn zeker: Casillas wil bondsvoorzitter worden

Doelman Iker Casillas wil zich kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Spaanse voetbalbond (RFEF), zo melden meerdere Spaanse media.

Volgens radiostation Cadena Ser heeft Casillas de beslissing genomen zich kandidaat te stellen en heeft hij dat ook laten weten aan Irene Lozano, de huidige staatssecretaris voor Sport en voorzitster van de Hoge Raad voor de sport (CSD). Aan nieuwsagentschap AFP wou de CSD daaromtrent geen commentaar geven.

Het zou een alvast nieuwe carrièrewending worden voor de wereldkampioen van 2010, die vorig jaar op training bij FC Porto een hartaanval kreeg. Sinds november traint hij weer individueel, maar de vraag blijft of een comeback tussen de palen voor de 38-jarige Casillas nog realistisch is.

Casillas werd in de Spaanse pers al wekenlang genoemd als mogelijke tegenkandidaat van huidig bondsvoorzitter Luis Rubiales, wiens functioneren al langer in vraag wordt gesteld wegens een erg stroeve werkrelatie met Javier Tebas, de voorzitter van La Liga. Ook voormalig eerste minister Mariano Rajoy werd al genoemd als mogelijke kandidaat.

De voorzittersverkiezingen zouden normaal gezien na de Olympische Spelen van Tokio gehouden worden, maar de RFEF zou van plan zijn om al vroeger verkiezingen te houden, om zo met een nieuwe bondsvoorzitter naar het EK te trekken, dat van 12 juni tot 12 juli gehouden wordt.

Vermaelen veroorzaakt penalty, maar wint met Vissel Kobe eenvoudig in Aziatische Champions League

Thomas Vermaelen heeft met Vissel Kobe de eerste groepswedstrijd in de Aziatische Champions League gewonnen. De laureaat van de Japanse Emperor’s Cup haalde het voor eigen publiek met 5-1 van het Maleisische Johor Darul Ta’zim.

Keijiro Ogawa tekende voor een hattrick (13., 58., 72.). Ook Kyogo Furuhashi (28.) en Douglas (65.) troffen raak. Bezoeker Muhammad Safawi Rasid had kort voor het half uur (27.) vanaf de stip de 1-1 gemaakt, nadat Vermaelen het leer in de zestien tegen de hand kreeg en zo een strafschop veroorzaakte.

Nog in groep G spelen het Chinese Guangzhou Evergrande, winnaar van het toernooi in 2013 en 2015, en het Koreaanse Suwon Samsung Bluewings.

Marco Bürki keert terug naar thuisland

Zulte Waregem laat Marco Bürki vertrekken naar FC Luzern. In januari mocht de Zwitserse verdediger nochtans niet meer vertrekken maar Essevee gunt Bürki dan alsnog een transfer naar zijn thuisland.

Door het vertrek van Bürki is de spoeling achteraan wel wat dunnetjes geworden. Marvin Baudry is niet volledig fit en Ewoud Pletinckx is nog een tweetal weken out door een blessure aan de hamstrings. Luzern maakt een kleine transfersom over aan Essevee voor Bürki. (OPl)