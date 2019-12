Football Talk. Bornauw scoort belangrijke treffer voor Keulen - Leicester, met Praet, klopt Everton na strafschoppen in Engelse League Cup De voetbalredactie

18 december 2019

23u40 1

Lewandowski gaat Heynckes voorbij in topschutterslijst aller tijden in Bundesliga

Robert Lewandowski nam voor Bayern München in het met 1-3-gewonnen competitieduel tegen Freiburg de openingstreffer voor zijn rekening en scoorde zo zijn 221ste treffer ooit in de Bundesliga, een totaal waarmee hij Jupp Heynckes (220) voorbijging en alleen nog legendes Gerd Müller (365 goals) en Klaus Fischer (268 goals) voor zich moet dulden.

Müller maakte zijn goals enkel en alleen voor Bayern München, Fischer deed dat voor Schalke, Keulen, 1860 München en Bochum, en Heynckes was erg productief voor Borussia Mönchengladbach en Hannover.

De 31-jarige Lewandowski verhuisde in 2010 van Lech Poznan naar Duitsland en tekende bij Borussia Dortmund. In 2014 volgde een overstap naar Bayern München. Voor Dortmund scoorde hij 74 competitiedoelpunten, bij Bayern zit hij momenteel aan 147 goals.

Lewandowski zit dit seizoen in de Bundesliga aan negentien doelpunten in vijftien duels. Zijn treffer leek woensdagavond slechts een punt te zullen opleveren, want Freiburg kwam na de pauze langszij. Het was de Nederlandse tiener Joshua Zirkzee die Bayern enkele minuten na zijn invalbeurt meteen de drie punten bezorgde, bij zijn Bundesliga-debuut. Even later scoorde Serge Gnabry zelfs nog de 1-3.

Leicester, met Dennis Praet, klopt Everton na strafschoppen in League Cup

Leicester, met Dennis Praet maar zonder Youri Tielemans, heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Engelse League Cup door met strafschoppen te winnen tegen Everton. De wedstrijd eindigde op 2-2. Manchester City, waar Kevin De Bruyne rust kreeg, haalde het met 1-3 bij derdeklasser Oxford United.

Bij Leicester kreeg Tielemans rust, Praet startte in de basis. James Maddison (26.) bracht Leicester voor, Jonny Evans (29.) maakte er 0-2 van. In de tweede helft maakte Tom Davies (70.) de aansluitingstreffer voor Everton, in de blessuretijd maakte Leighton Baines (90+1.) gelijk. Strafschoppen moesten uitsluitsel brengen, Praet was dan al naar de kant gehaald. Zowul Tosun als Baines miste zijn elfmeter bij Everton, waardoor Leicester zich mag opmaken voor de halve finales.

Ook Manchester City staat in de halve finales. Met een mix van vaste waarden en reserves werd Oxford opzijgezet. Joao Cancelo (22.) bracht City voor, Matt Taylor (46.) maakte gelijk. Raheem Sterling (50, 70.) trok met twee doelpunten de zege over de streep voor de ploeg van Pep Guardiola.

In de Franse Coupe de la Ligue won PSG, waar Thomas Meunier op de bank bleef, met 1-4 bij Le Mans. Ook Matz Sels kreeg rust bij Strasbourg, dat het met 0-1 haalde van Nantes.

Scorende Sebastiaan Bornauw helpt Keulen aan belangrijke zege bij Frankfurt, ook Dessers en Trésor aan het kanon

FC Köln heeft op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-4 gewonnen bij Eintracht Frankfurt. Sebastiaan Bornauw maakte de 2-2 voor de bezoekers, de Keulenaars doen een gouden zaak in de degradatiestrijd.

Martin Hinteregger (6.) bracht Frankfurt op voorsprong, Goncalo Paciencia (30.) diepte verder uit tot 2-0. Jonas Hector (44.) zorgde voor de aansluitingstreffer, Bornauw (72.) verlengde een vrije trap van Kainz handig in doel. Dominick Drexler (81.) bracht Köln op voorsprong, Ismail Jakobs (90+4.) maakte er in de blessuretijd nog 2-4 van. Keulen rukt op van de zeventiende naar de vijftiende plaats in de stand. De nummers zeventien en achttien degraderen, nummer zestien speelt play-downs.

Doelman Koen Casteels en Benito Raman speelden 1-1 gelijk in een Belgenduel tussen Wolfsburg en Schalke. Raman viel wel pas in twintig minuten voor tijd, toen Schalke op voorsprong stond dankzij een treffer van Ozan Kabak (51.). Kevin Mbabu (82.) maakte in het slot nog gelijk.

In de zestiende finales van de Nederlandse beker won AZ, met Stijn Wuytens in de basis, met 3-0 van Groene Ster. Heracles haalde het met 3-0 van Dordrecht, mede dankzij een treffer van Cyriel Dessers. Ook Dario Van den Buijs stond in de basis bij de thuisploeg. Dessers was niet de enige scorende Belg in de KNVB-beker, want bij Willem II stond Mike Trésor aan het kanon. De Tiburgers wonnen met 3-0 van Sparta Rotterdam, waar Dante Rigo in de basis stond. NAC tot slot, met Arno Verschueren en Othman Boussaid, haalde het na verlengingen met 0-1 bij Sparta Nijkerk.

Ihattaren voorkomt afgang PSV in Nederlandse Beker

PSV heeft de eerste wedstrijd onder leiding van interim-coach Ernest Faber zeer moeizaam gewonnen. De Nederlandse topclub, waar trainer Mark van Bommel maandag werd ontslagen, kwam in de bekerwedstrijd tegen amateurclub GVVV in de verlengingen met de schrik vrij. In de 118de minuut zorgde Mohamed Ihattaren voor grote opluchting in het Eindhovense kamp: 1-2.

Namens PSV opende Kostas Mitroglou vlak voor de rust de score. Na de pauze kreeg de thuisclub de betere kansen. Invaller Soufiane Laghmouchi tekende in de 84ste minuut voor de verdiende gelijkmaker waarna Ihattaren in de verlenging een strafschoppenreeks voorkwam. PSV maakte opnieuw een stuurloze indruk. De kwakkelende topclub snakt naar de winterstop. Zaterdag wacht wel nog een duel met PEC Zwolle.

Ajax vestigt doelpuntenrecord in Nederland

Ajax is woensdag een record rijker na de bekerzege in de zestiende finales bij Telstar: 3-4. De club uit Amsterdam heeft in verschillende competities nu 157 keer gescoord in dit kalenderjaar. Dat heeft nog nooit een Nederlandse club gepresteerd. Ajax verbeterde het record dat het in 1993 vestigde. Destijds bleef de club uit Amsterdam steken op 154 doelpunten.

Hertha van Boyata en Lukebakio verder weg uit gevarenzone na zege bij Bayer Leverkusen

Hertha Berlijn heeft op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 0-1 gewonnen bij Bayer Leverkusen. Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio startten in de basis bij de bezoekers.

Het eerste en enige doelpunt kwam op naam van de Nederlander Karim Rekik (64.), die Hertha middenin de tweede helft de overwinning schonk. Een minuut later werd Lukebakio naar de kant gehaald, zijn ploegmaats hielden de drie punten vast.

In het klassement doet Hertha een uitstekende zaak. Het telt nu 18 punten en schuift op naar de dertiende plaats. De bonus op de nummer zestien, die play-downs moet spelen, loopt op tot zes punten. Leverkusen is zevende met 25 punten.

Buffon evenaart record van Paolo Maldini in Serie A

Doelman Gianluigi Buffon is een record rijker. Met 647 wedstrijden in de Serie A op de teller evenaart de 41-jarige doelman de al even legendarische Paolo Maldini.

Buffon had zelfs nog meer wedstrijden in de Serie A kunnen hebben, want de doelman vertoefde vorig seizoen een jaar bij PSG in de Franse Ligue 1 en zakte met Juventus in 2006 naar de Serie B na het Calciopolischandaal. Wereldwijd recordhouder wat betreft het aantal wedstrijden in clubverband is Buffon dan ook al een tijdje. Eind september speelde hij tegen SPAL zijn 903e wedstrijd in clubverband - in alle competities en voor alle clubs samengeteld - en daarmee passeerde hij Maldini, die tot 902 wedstrijden kwam voor AC Milan, in de hoogdagen van de club.

Op 41-jarige leeftijd profiteert Buffon nu van een blessure bij Juve-titularis Wojciech Szczesny om zijn plaats onder de lat te grijpen. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan zeven wedstrijden. Op 6 januari tegen Cagliari kan hij Maldini definitief voorbijsteken met een 648e wedstrijd, enkele dagen voor zijn 42e verjaardag.

STVV toch op zoek naar ervaren hoofdcoach

De Japanse bazen namen nog geen beslissing over de toekomst van Nicky Hayen. Hayen zelf bevestigde ons dat hij nog niks hoorde en wacht naar eigen zeggen rustig af. We vernamen intussen wel in bestuurskringen dat er voor zondag zeker geen beslissing zal vallen en dat een trainerswissel dus ook vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie geen item zal zijn. Het zou volgens onze bron de intentie zijn om rustig te zoeken naar een ervaren hoofdcoach die Nicky Hayen wil opnemen in zijn staf, liefst als T2. De redenering daarachter is dat er niks dringt, dat men Hayen op dit moment nog niet voor de leeuwen wil gooien, en dat hij beter kan rijpen onder een T1 die veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Over één zaak is trouwens iedereen het eens. Niemand wil Hayen kwijt, iedereen wil hem in de club, en liefst in de staf van het eerste team.. Er zal voor hem dan ook een plaatje worden uitgetekend waarin hij en STVV zich kunnen vinden. Hayen blijft trouwens sowieso aan tot Nieuwjaar. (FKS)

AA Gent maakt “dure” tickets voor EL-match tegen AS Roma bekend

AA Gent heeft haar ticketprijzen bekendgemaakt voor het duel in de zestiende finales van de Europa League tegen AS Roma. De goedkoopste tickets bedragen 35 euro, dit zijn plaatsen voor abonnees in de tribunes 2 en 4. Wie als abonnee in tribune 1 en 3 wil plaatsnemen, betaalt 75 euro. Bij de vrije verkoop varieert de prijs tussen 40 euro en 85 euro. Opvallend: er is geen kindertarief. Op sociale media vinden heel wat Buffalo-fans de tickets te duur. Op 27 februari komen de Italianen naar de Ghelamco Arena, een week eerder trekt AA Gent al naar Rome.

Knieblessure voor Rubin Seigers (Beerschot)

In 1B zal Beerschot Rubin Seigers wellicht tot eind januari moeten missen. De van RC Genk gehuurde verdediger liep een scheurtje op in de mediale band van de knie. Door een enkelblessure moest Seigers al het grootste deel van de eerste periode aan zich laten voorbijgaan.

Oranje stoomt zich in Oostenrijk klaar voor EK

Het Nederlands elftal belegt in de aanloop naar het EK 2020 een trainingskamp in Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers logeren van 1 tot en met 5 juni in het Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörther See. Oranje begint de voorbereiding op het EK op 18 mei met een vierdaagse trainingsstage in Zeist. Koeman mist dan nog de internationals die met hun club actief zijn. De bondscoach verwacht rond 1 juni pas met een complete groep te trainen. Hij moet op 2 juni zijn definitieve selectie van 23 spelers voor het EK inleveren.

Na terugkomst uit Oostenrijk verzamelt Oranje op 9 juni weer in Zeist, waar het ook tijdens het EK verblijft. Koeman wil vlak voor het EK nog twee vriendschappelijke wedstrijden spelen. Oranje oefent al op 26 maart tegen de VS en op 29 maart tegen Spanje. Nederland is op het EK ingedeeld in een groep met Oekraïne, Oostenrijk en een nog onbekende tegenstander. De drie duels worden in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA afgewerkt.

Zeventien clubs beloond voor kwaliteitsvolle communitywerking, primeur voor Eupen

De Pro League heeft deze week zeventien profclubs beloond omwille van hun kwaliteitsvolle communitywerking. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Van de clubs uit de Jupiler Pro League ontvingen enkel STVV en Cercle Brugge het kwaliteitslabel niet. Eupen nam de bekroning voor het eerst in ontvangst.

Het label Pro League+ wordt toegekend aan profclubs die een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten, op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. De Pro League voorziet hiervoor begeleiding, onder meer via een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zo kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & Society van de VUB.

De evaluatie van de werkingen gebeurde door een jury. Die analyseert de beleidsplannen, werkverslagen en maatschappelijke werking. Van de 24 profclubs behaalden er zeventien het label Pro League+ in 2019. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Behalve STVV en Cercle Brugge in 1A, grepen ook 1B-clubs Lommel, Union, Lokeren, Westerlo en Virton naast het label. KAS Eupen behaalde het label voor de eerste maal, maar 1B-clubs Lokeren en Westerlo vielen ten opzichte van vorig jaar af. In de Proximus League voldoen dus enkel Beerschot, OHL en Roeselare aan de voorwaarden.

De Pro League koppelt financiële middelen aan zijn kwaliteitslabel. Die worden verdeeld op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid. De zeventien geselecteerde clubs ontvingen in 2019 samen 100.000 euro.

Rode Duivels zijn FIFA-team van het Jaar

De Rode Duivels blijven op de nieuwe FIFA-ranking, die donderdag verschijnt, op de eerste plaats. Het is al de twaalfde maal op rij dat België de lijst aanvoert. België houdt wereldkampioen Frankrijk en Brazilië af. De troepen van bondscoach Roberto Martínez kronen zich bovendien tot FIFA-Team van het Jaar. Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt, krijgt die erkenning. Die eer valt België nu al de derde keer te beurt, na 2015 en 2018. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

Haaland jongste Voetballer van het Jaar ooit

De Noorse spits Erling Braut Haaland is in Oostenrijk uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. De goalgetter van Red Bull Salzburg is met zijn negentien jaar en bijna vijf maanden de jongste speler ooit in de Oostenrijkse eerste klasse die de trofee krijgt. De imposante Noor trof dit seizoen tot dusver maar liefst 28 keer raak in 22 wedstrijden. In de poules van de Champions League scoorde hij acht doelpunten, waarvan vier tegen RC Genk. Haaland hield in de verkiezing de Oostenrijkers Marcel Sabitzer (RB Leipzig) en David Alaba (Bayern München) achter zich, die in Duitsland voetballen. Het was al van 2010 geleden dat een speler uit de Oostenrijkse hoogste klasse de trofee ontving. Haaland, die op de erelijst Marko Arnautovic opvolgt, is ook de eerste buitenlander sinds 2009 die de prijs op zak steekt.