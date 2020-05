Football Talk. Bornauw moet twee matchen brommen voor rode kaart - AFAS vijf jaar langer sponsor van KV Mechelen Redactie

28 mei 2020

17u34 1

Bornauw twee wedstrijden geschorst

Keulen-verdediger Sebastiaan Bornauw moet twee duels geschorst toekijken na zijn uitsluiting woensdagavond in de competitiematch tegen Hoffenheim.

De voormalige Anderlechtspeler moest halfweg de eerste helft gaan douchen na een gemene tackle op het onderbeen van Christoph Baumgartner. Scheidsrechter Felix Brych toonde aanvankelijk geel maar maakte daar na tussenkomst van de VAR rood van.

Keulen verloor met 3-1 in Hoffenheim en staat elfde in de stand.

Drie beloftespelers tekenen profcontract bij Essevee

Drie spelers uit de Essevee Academie tekenden donderdagmiddag hun eerste profcontract. Bram Naert, Dion De Neve en Jelco Schamp krijgen straks de kans om zich volledig te ontwikkelen en zo door te groeien tot de A-kern van SV Zulte Waregem.

De drie 19-jarigen maken al enkele seizoenen het mooie weer bij de Essevee Academie en spelen nu bij de beloften. Vanaf volgend seizoen zal het trio hun werk tussen de lijnen combineren met hogere studies. Er wacht hen een grote, maar geen onmogelijke, uitdaging. De afgelopen twee seizoenen toonden Ewoud Pletinckx, Mathieu De Smet en Jannes Van Hecke het goede voorbeeld en stroomden door tot de A-kern. “We beseffen dat er heel wat werk op ons ligt te wachten maar we zijn er klaar voor en dromen om ooit enkele minuten te maken in het Regenboogstadion”, vertelt Jelco Schamp.

Maar liefst drie jongens uit onze eigen Essevee Academie tekenden vandaag een profcontract! 💪🏻



✍️🏻✍️🏻✍️🏻https://t.co/Ape1eRPqOC SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Siemen Voet langer bij Club

Siemen Voet, een 20-jarige verdediger, heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2022. “Voet (20) speelt sinds zijn 8e bij blauw-zwart en mocht dit seizoen voor het eerst mee op stage naar Garderen met de A-kern. Na de voorbereiding werd de linksvoetige verdediger uitgeleend aan KSV Roeselare in 1B. Daar ontpopte Siemen zich tot basisspeler. In 24 wedstrijden trof hij twee keer raak en gaf één assist. Hij maakte die wedstrijden ook telkens de 90 minuten vol”, klinkt het op de website van de landskampioen.

Siemen Voet tekent bij tot 2022! 👌🏼

MEER: https://t.co/wUAeHyxQgZ pic.twitter.com/dfk4pYyrRC Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

AFAS vijf jaar langer hoofdsponsor van KV Mechelen

AFAS blijft nog minstens vijf jaar hoofdsponsor van KV Mechelen. De contractverlenging tussen het softwarebedrijf en de club werd vandaag officieel aangekondigd. AFAS is sinds 2015 de stadionsponsor en pronkt ook op de truitjes van Malinwa. “AFAS is een belangrijke partner voor de club. Ze hebben ons de voorbije vijf jaar gesteund in goede en minder goede tijden. Dat gaan ze de komende vijf jaar blijven doen”, aldus algemeen directeur van KV Frank Lagast. “Dit is een belangrijk signaal naar de toekomst toe. AFAS volgt ons volledig in onze meerjarenvisie en heeft vertrouwen in het plan van de club. Ze willen samen met ons groeien.” (ABD)

Straetman naar Lierse Kempenzonen

Bob Straetman stapt over van het failliete Sporting Lokeren naar Eerste Amateurklasser Lierse Kempenzonen. De 22-jarige flankaanvaller - die vorig seizoen in 1B veertien keer in actie kwam - tekende op het Lisp een contract voor één seizoen, met optie op een tweede.

Oud-voorzitter FC Barcelona: “La Liga zou niet hervat worden als Real koploper was”

De voormalige voorzitter van FC Barcelona, Joan Gaspart (75), komt met een opvallende uitspraak omtrent de herstart van de Spaanse voetbalcompetitie. “Als de rollen omgekeerd waren, en de troepen van Zinédine Zidane op het moment van de competitie-onderbreking aan de leiding stonden, dan zou La Liga niet meer hervat worden en de titel aan hen worden toegekend”, vertelt Gaspart - die van 2000 tot 2003 voorzitter was van de Catalaanse topclub - aan het regionale Tertulia del 10 del Barca.

In de huidige stand leidt Barcelona momenteel de dans met twee punten voorsprong op Real Madrid. De competitie in Spanje ligt sinds medio maart stil en wordt - met nog elf speeldagen te gaan - volgende maand hervat.

Voorts hoopt Gaspart dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar deze zomer terugkeert naar Camp Nou. Neymar ruilde Barcelona in 2017 in voor PSG. De Franse topclub telde een recordbedrag van €222 miljoen neer voor de aanvaller. “Ik zou Neymar graag opnieuw aan het werk zien bij Barça. Hij zou een meerwaarde kunnen zijn voor de ploeg. Waar ik niet van op de hoogte ben, zijn de kleine lettertjes in zijn contract. Wat die ook moge zijn, ik zou hem hoe dan ook graag weer in het shirt van Barcelona zien spelen”, aldus Gaspart. Neymar werd het afgelopen jaar al meermaals gelinkt aan zijn vroegere werkgever.

Joan Gaspart [Barcelona President 2000 - 2003]| “La Liga would have ended if it were real Madrid in first place instead of Barça” pic.twitter.com/23biDQ5QcP La Senyera(@ LaSenyera) link

Munaron weg bij Halle-Gooik

Jacky Munaron is niet langer de keeperstrainer van zaalvoetbalploeg Futsal Project Halle-Gooik. Dat hebben de Pajotters zelf bekend gemaakt via sociale media. “Na drie geweldige jaren komt er een eind aan de samenwerking tussen Jacky Munaron en onze club. We willen Jacky bedanken voor zijn enthousiasme, professionaliteit, topwerk en geweldige glimlach. Het was een eer jou in ons midden te hebben”, klinkt het in de mededeling.

Tessa Wullaert krijgt nieuwe coach bij Manchester City

Gareth Taylor is de komende drie seizoenen de trainer van Tessa Wullaert bij Manchester City. Dat heeft de Engelse club donderdag gemeld. De 47-jarige Taylor volgt Nick Cushing op, die naar New York City verkast. Taylor, een voormalige international van Wales en ex-speler van MCFC, deed de drie voorbije seizoenen ervaring op bij de U18 van City en eerder bij de U16.

Bij de vrouwen van City is Tessa Wullaert aan de slag. Het is wel nog niet zeker of Taylor de Red Flame onder zijn hoede zal krijgen. Wullaert is einde contract in Manchester en hintte eerder al op een vertrek bij The Citizens.

Wegens de coronacrisis is het huidige seizoen in de Engelse hoogste vrouwenklasse definitief stopgezet, met City aan kop. De Engelse voetbalbond nam wel nog geen beslissing over een mogelijke titel voor Wullaert en co.

🙌 GARETH TAYLOR 🙌



We are delighted to announce that Gareth has agreed a three-year deal to become the new Head Coach of Manchester City Women!



🔵 #ManCity pic.twitter.com/OiWhrxk7Cg Manchester City(@ ManCity) link

Raman out met dijblessure

Het loopt niet echt van een leien dakje bij Schalke 04. De Duitse club verloor gisteren al voor de derde keer op rij sinds de hervatting van de Bundesliga. Op de koop toe is Benito Raman out met een dijblessure. Onze landgenoot moest in laatste instantie afhaken voor de partij van gisteren tegen ex-club Fortuna Düsseldorf. Specificaties rond de blessure deelde Schalke niet mee, het is dan ook niet geweten hoe lang Raman out zal zijn.

#InfoTweet: @RamanBenito fällt aufgrund von Oberschenkelproblemen aus.



Gute Besserung, Benito! #S04 | 🔵⚪️ | #F95S04 pic.twitter.com/gG4futgnl2 FC Schalke 04 (🏠)(@ s04) link