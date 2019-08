Football Talk. Bongonda eind deze maand speelklaar? De voetbalredactie

13 augustus 2019

Nog eventjes wachten op Bongonda

Theo Bongonda (23) zou wel eens de man kunnen worden die de Genkse motor doet aanslaan, alleen is het nog eventjes wachten op de pijlsnelle winger. Hij kreeg in de aanloop naar de Supercup last van een rugblessure en zag daardoor zijn officiële debuut in het water vallen. Intussen hervatte hij met lopen. Hij lijkt op schema te zitten voor een terugkeer eind deze maand. (SJH)

Moeskroen wil contract Boya verlengen

Twee keer ‘Man van de Match’, eerst tegen Anderlecht, dan tegen AA Gent. Om maar te zeggen hoe indrukwekkend Frank Boya (23) met Moeskroen aan de competitie begonnen is. De Kameroense krachtpatser brak vorig seizoen door op Le Canonnier na veelvuldig blessureleed en lijkt nu te bevestigen. Moeskroen hoopt dat die vliegende start zich niet tegen hen keert. “Want ik hoor links en rechts dat er interesse is”, aldus CEO Paul Allaerts. “Dat verbaast me niet, zijn mogelijkheden zijn enorm, maar een vertrek is wat ons betreft niet aan de orde. (zucht) Al weet je nooit wat er gebeurt...” Toch probeert Moeskroen te anticiperen. “We willen zijn overeenkomst openbreken, de gesprekken zijn volop aan de gang”, vertelt Allaerts. En er is haast bij, want Boya, die sinds 2017 in Henegouwen speelt na een eerdere passage bij 1860 München, ligt slechts tot eind dit seizoen onder contract. “Hij kan hier nog veel bijleren”, meent Allaerts. “Zo kan hij bijvoorbeeld op tactisch vlak nog vooruitgang boeken.” (PJC)