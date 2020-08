Football Talk. Bondsparket eist twee effectieve speeldagen schorsing voor Fall - Beloften KVM spelen gelijk tegen Anderlecht

Voetbalredactie

24 augustus 2020

20u14 0

Beloften KVM spelen gelijk tegen Anderlecht

De beloften van KV Mechelen hebben gelijk gespeeld tegen Anderlecht. Op het jeugdcentrum van Malinwa werd het 1-1. De thuisploeg kwam in de tweede helft op voorsprong via Symons na goed voorbereidend werk van Kotsopoulos. De hardwerkende Griekse spits wil dit seizoen doorbreken bij de beloften en zijn plaats afdwingen in de A-kern. Eduards Daskevics maakte vijf minuten voor affluiten gelijk voor Anderlecht, waarbij Mario Stroeykens indruk maakte.

Bondsparket eist twee effectieve speeldagen schorsing voor Fall

Het bondsparket vordert drie speeldagen schorsing (waarvan één met uitstel) en een boete van 3.000 euro voor de rode kaart van Mamadou Fall op OHL. Club en speler beslissen morgen of ze de strafmaatregel al dan niet aanvaarden.

Indien wel, dan mist de aanvallende middenvelder de wedstrijden tegen Antwerp (thuis) en Zulte Waregem (uit). Qua veldbezetting zou dat voor gevolg kunnen hebben dat Ali Gholizadeh van de linker- naar de rechterflank verhuist, dat Joris Kayembe op links de plaats inneemt van de Iraniër en dat de Bulgaar Ivan Goranov voor het eerst aan de aftrap komt als linksback.