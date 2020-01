Football Talk. Bond bevestigt: Charleroi en KV Mechelen herspelen match op 11 februari Redactie

29 januari 2020

18u50 2

Charleroi en KV Mechelen bereikten maandag een akkoord om de wegens te dichte mist voortijdig afgefloten wedstrijd van vorige zaterdag op dinsdag 11 februari over te spelen. Na overleg met de ordediensten sloot de kalendercommissie van de Voetbalbond zich daar vandaag bij aan. Aftrap om 20.30 uur. (AR)

Besiktas stelt clubicoon Sergen Yalçin aan als nieuwe coach

Sergen Yalçin is de nieuwe coach van de krasselende Turkse topclub Besiktas, zo maakte de club uit Istanboel bekend. Volgens persbureau Anadolu ondertekende hij er een overeenkomst voor anderhalf seizoen.

De 47-jarige Yalçin is er de opvolger van de vorige week wegens de slechte resultaten ontslagen Abdullah Avci. Besiktas volgt in de stand pas op de zevende plaats, op elf punten van leider Sivasspor, en doet dus niet meer mee in de strijd om de landstitel. In de Beker volgde de uitschakeling tegen een tweedeklasser.

Yalçin startte in de jaren negentig zijn profcarrière bij Besiktas en keerde er terug van 2002 tot 2006. Toen hij midden deze maand ontslag nam bij Malatyaspor kwam de geruchtenmolen omtrent Besiktas al op gang.

RSCA-supporters investeren samen met de club in 272 zonnepanelen

Anderlecht-supporters investeren voor het eerst mee in zonnepanelen van de club. Energieleverancier Eneco plaatste onlangs 272 zonnepanelen op de het dak van het trainingsgebouw van het jeugdcentrum. De panelen zullen jaarlijks minimaal 20 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de Brusselse club in Neerpede produceren, wat voor paars-wit een besparing van minstens 10.000 euro op jaarbasis betekent. Het initiatief van Anderlecht en Eneco beantwoordt aan het klimaatbeleid van de nieuwe Brusselse regering. Die wil tegen 2050 een koolstofvrij Brussel.

De fans en de medewerkers kunnen mee investeren, want zij hebben de mogelijkheid om te participeren in het project via “crowdlending”. Als de fans gedurende 4 jaar een beperkt bedrag uitlenen aan Eneco, kunnen ze genieten van een brutorendement van 4 procent en krijgen ze na de verlooptijd hun initiële investering terug. Crowdlending is een specifieke vorm van crowdfunding waarbij de medewerkers voor een termijn geld uitlenen. De fans kunnen intekenen voor €50 of €100. Wie instapt in het project, ziet zijn naam ook vereeuwigd op de grote ‘#ThePowerOfAnderlecht ‘- wall aan het trainingsveld op de RSCA Belfius Academy

