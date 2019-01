Football Talk. Bolt zegt z’n voetbaldroom vaarwel - Dele enkele weken out bij Tottenham - Zuid-Korea naar kwartfinales Asian Cup - Veldverwarming werkt (even) niet bij KV Mechelen Redactie

22 januari 2019

Dele Alli staat tot begin maart aan de kant met hamstringblessure

Tottenham Hotspur heeft bevestigd het de komende weken zonder Dele Alli te zullen moeten stellen. Alli blesseerde zich zondag tijdens de slotfase van de 1-2 derbyzege van de Spurs bij Fulham. “Dele staat voor een periode van revalidatie”, liet de club van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen op haar website weten. “Na bijkomende onderzoeken kunnen we bevestigen dat hij een verrekking in de hamstrings heeft opgelopen. Hij wordt begin maart terug op training verwacht.”

Voor Tottenham komt de blessure van de 22-jarige middenvelder erg ongelegen. Het team van coach Mauricio Pochettino moet immers ook al haar topschutter Harry Kane missen met een enkelblessure. Ook hij zal pas begin maart de trainingen kunnen hervatten.

Tottenham staat na 23 speeldagen derde in de Premier League met 51 punten, negen minder dan leider Liverpool. Donderdag trekt het in de terugwedstrijd van de halve finales van de League Cup naar Chelsea (heen: 1-0). In de Champions League treffen de Spurs komende maand Borussia Dortmund in de achtste finales.

Bolt hangt voetbalschoenen aan de haak

Lang heeft de voetbalcarrière van Usain Bolt niet geduurd. De voormalige sprintsensatie uit Jamaica maakte op zijn sociale media bekend zijn voetbalschoenen al na twee officiële wedstrijden aan de haak te hangen. Na zijn atletiekcarrière wou de 32-jarige atleet zich toeleggenop een voetbalcarrière, maar die kwam dus niet helemaal van de grond. Bolt kreeg zijn kans bij het Australische Central Coast Mariners, maar kreeg er na twee goals in twee wedstrijden geen contract.

Bolt hoopte op een aanbieding van een andere club, maar onder meer Sivasspor en Valletta FC visten achter het net. De Jamaicaan vroeg naar verluidt een jaarloon van 2,5 miljoen euro. Meer dan waarschijnlijk het struikelblok voor de paar geïnteresseerde voetbalclubs. “Het was leuk zolang het geduurd heeft”, laat Bolt weten. Naar eigen zeggen is zijn sportcarrière nu definitief voorbij en richt hij zich nu op enkele nieuwe projecten buiten de sport.

Usain Bolt has retired from football 🇯🇲



🏟 Games: 2

✅ Wins: 2

⚽️ Goals: 2

🏆 Won the same amount of trophies as Harry Kane

🎯 Registered the same amount of assists as Jorginho this season

🗣 “His first touch is like a trampoline” - Andy Keogh



A true legend of the game ⚡️ pic.twitter.com/lVOucC4gkf ODDSbible(@ ODDSbible) link

Dekzeil moet veldverwarming vervangen bij KV Mechelen

Wintermiserie bij KV Mechelen. Door problemen met de veldverwarming moest Malinwa op zoek naar een oplossing om de grasmat speelklaar te krijgen voor het bekerduel van morgen tegen Union.

Een bevroren veld Achter de Kazerne – problemen met de veldverwarming. En dus moest Malinwa op zoek naar een oplossing. Er ligt momenteel een zwart dekzeil op het veld waarin warme lucht wordt geblazen om de grasmat te ontdooien. Dankzij de zeilen viel er vandaag ook geen sneeuw rechtstreeks op het terrein.

Een afgevaardigde van de Belgische voetbalbond controleerde de Mechelse grasmat vandaag en keurde die goed. Morgenvroeg (om 11u) doet ook scheidsrechter Bram Van Driessche een laatste inspectie. Hij beslist uiteindelijk of de bekerwedstrijd tegen Union doorgaat.

Zuid-Korea naar kwartfinale Asian Cup

Zuid-Korea heeft zich op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten niet zonder moeite geplaatst voor de kwartfinales. De Zuid-Koreanen haalden het in Dubai in de achtste finales pas in de verlengingen van Bahrein met 2-1. Hwang Hee-Chan zette Zuid-Korea even voor rust op 1-0, maar Mohamed Al Romaihi stelde in het slotkwartier gelijk. In de verlengingen gingen de Zuid-Koreanen na een treffer van invaller Kim Jin-Su dan toch met winst aan de haal. In de kwartfinales wacht de winnaar van het duel tussen Qatar en Irak.

Levante geeft niet op en trekt naar het TAS om Barcelona uit bekertoernooi te kegelen

Het is Levante menens om toch door te stoten in de Copa del Rey. De club uit Valencia, die eerder bij de Spaanse voetbalbond (RFEF) al een klacht had ingediend tegen FC Barcelona omdat zij in het heenduel van hun onderlinge confrontatie in de achtste finales een niet-speelgerechtigde speler hadden opgesteld, trok intussen naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne om daar haar gelijk proberen te halen.

Levante won de heenwedstrijd in eigen huis met 2-1, maar verloor het terugduel in Nou Camp met 3-0 en werd zo uitgeschakeld. Voor de return diende de club al een klacht in bij de Spaanse voetbalbond omdat de Catalanen in de eerste partij Juan ‘Chumi’ Brandariz hadden laten meespelen. De verdediger had niet mogen spelen omdat hij nog een schorsing had staan, die hij had opgelopen bij de reserven. De RFEF wuifde de klacht weg omdat die veel te laat was ingediend.

Levante wil nu voor het TAS haar gelijk krijgen. Het team, waar Moses Simon (ex-Gent) momenteel onder contract staat, vraagt Barça te diskwalificeren en het bekertoernooi op te schorten zolang er geen definitieve uitspraak is. Barcelona speelt normaal gezien morgenavond al zijn heenwedstrijd in de kwartfinales, op bezoek bij Sevilla.

FC Sevilla moet aanwinst Munir meteen een maand missen

FC Sevilla kan ongeveer een maand geen beroep doen op aanwinst Munir El Haddadi, die aan de kant staat met een spierblessure, zo maakte de club bekend. De 23-jarige aanvaller tekende nog maar een tiental dagen geleden zijn contract bij Sevilla, dat hem voor acht miljoen euro had overgenomen van FC Barcelona. Bij de competitieleider werd hij intussen al vervangen door de Ghanees Kevin-Prince Boateng.

Bij Sevilla speelde hij in de competitie elf minuten tegen Athletic Bilbao, in de Bekerwedstrijd tegen de Basken werkte hij de hele partij af. In de 2-0 nederlaag op het veld van Real Madrid mocht hij een kwartier voor tijd invallen. El Haddadi, die in 2011 aansloot in de jeugdopleiding van Barcelona, werd beschouwd als een supertalent en maakte in 2014 op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. In de competitiewedstrijd tegen Elche trof de Spanjaard met Marokkaanse roots ook meteen raak. Maar een echte doorbraak zou uitblijven. In 2016-17 werd hij uitgeleend aan Valencia, het seizoen nadien werd hij bij Alavés gestald.

Boateng voorgesteld bij Barça: “Zou zelfs te voet naar hier gekomen zijn”

Kevin-Prince Boateng werd eerder vandaag in Camp Nou voorgesteld aan pers en publiek. “Eerst en vooral wil ik Barcelona bedanken voor deze kans”, opende de aanwinst van FC Barcelona zijn speech. “Ik ben heel erg blij, ik kan het amper geloven. Het is een hele eer en ik wil nu vooral genieten en hier alles winnen. Gisteren was ik toch nog wat triest omdat ik mijn vrienden bij Sassuolo moest achterlaten, maar dit is een grote kans die ik niet kon weigeren. Ik zou zelfs te voet naar Barcelona zijn gereisd. Wanneer ik het hoorde praatte ik met mijn makelaar, maar dit is een droom. En wanneer de transfer rond was, werd die droom werkelijkheid.”

“Ik weet dat ik niet kom om titularis te zijn. Ik kom om te helpen wanneer dat kan. Messi en Suárez? Het is een hele eer om met hen te mogen samen spelen. De ene is de beste voetballer ter wereld en de andere is één van de beste spitsen ter wereld. Ik zag ze al bezig en met hen mogen samen spelen is een groot geschenk. Ik ben nu 32 en mijn geliefkoosde rol is die van de ‘9’, maar het is belangrijk om in je ploeg spelers te hebben die op verschillende plaatsen uit de voeten kunnen. Ik ben er zo één, maar ik voel me best als 9. Dit is een examen, ik wil hier goed spelen en hier nadien nog vele jaren blijven. Mijn passage bij Las Palmas zal me alleen helpen om hier te slagen. Spanje is een beetje mijn thuis en ik heb hier al ervaring op het hoogste niveau.”

Heirman T2 bij Lokeren, keert ook Lemmens terug?

De kop is eraf. Glen De Boeck leidde gistermiddag zijn eerste training als coach van Sporting Lokeren. Hij deed dat zonder T2, maar daar kwam vandaag verandering in. Oude bekende Freddy Heirman (70) keerde immers terug naar Daknam. De ex-T2 van de Rode Duivels was al meermaals hulptrainer bij Lokeren. De Boeck en Heirman zijn oude bekenden: in 2010 werkten ze samen bij G. Beerschot. Heirman, die tot voor kort scoutingswerk deed voor Waasland-Beveren, tekent een contract voor vijf maanden.

Naast Heirman is de kans reëel dat ook Erwin Lemmens terugkeert naar Lokeren. Opvallend, want de keeperstrainer van de nationale ploeg nam er pas een maand geleden ontslag. Lemmens voelde zich meer en meer buitengesloten door Sollied en Vidarsson, maar nu beiden weg zijn hangt een terugkeer in de lucht. Lemmens zal echter niét de doelmannen trainen, wel achter de schermen De Boeck bijstaan bij het leren kennen en doorlichten van de kleedkamer, dit om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.