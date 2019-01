Football Talk. Bölöni riskeert 5.000 euro boete na VAR-kritiek - Lokeren-voorzitter Lambrecht “meer dan ooit bereid mee te werken” aan overname De voetbalredactie

31 januari 2019

09u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Lokeren-voorzitter Lambrecht zoekt toenadering tot mogelijke overnemer

Lokeren heeft in een statement op de clubwebsite gereageerd op de mogelijke overname. “De huidige toestand op sportief vlak lijkt ook iets in beweging te zetten in het dossier rond de overname van de club. Sportief is de toestand van Sporting Lokeren op dit moment verre van rooskleurig. Deze spijtige vaststelling kan ook leiden naar een stroomversnelling in het overnamedossier. Via de pers wordt op dit moment druk gespeculeerd rond de overname van de club door een ondernemer uit Lokeren van wie algemeen bekend is dat hij een hart heeft voor onze club, samen met een aantal gelijkgezinden.”

“Voorzitter Lambrecht heeft altijd al verklaard dat hij graag een verankering op lokaal vlak zou zien. Wat dat betreft, voldoet het profiel van deze kandida(a)t(en) aan zijn verzuchtingen. Een tijd geleden is er ook al eens contact geweest tussen beide partijen, maar meer dan een verkennend gesprek kan dit niet worden genoemd. De club hoopt in de komende tijd op een nieuw contact met deze en/of andere partijen. Hoe dan ook is voorzitter Lambrecht meer dan ooit bereid om mee te werken aan eender welk project dat een nieuw elan bezorgt aan de club.”

Bölöni riskeert 5.000 euro boete na VAR-kritiek

De kritiek van Laszlo Bölöni op de refs en video-arbitrage vrijdag na het duel tegen Standard kan hem nog duur te staan komen. De Antwerptrainer hekelde toen dat de VAR “mensen zonder persoonlijkheid” zijn die beslissen “vanop 500 kilometer afstand”. De Pro League startte gisteren een procedure die nagaat of het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters met de voeten getreden is. Een driekoppige commissie met ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78) zal een advies geven dat kan leiden tot een boete van 5.000 euro.

Bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro. (BF)