Football Talk. Bölöni legt er meteen stevig de pees op bij Antwerp

Bölöni legt er meteen stevig de pees op bij Antwerp

29 juni 2019

0

Het trainingskamp van Antwerp in het Duitse Marienfeld is goed en wel van start gegaan. Coach Laszlo Bölöni legde er gisteravond en vanochtend al stevig de pees op. Vanaf nu tot het einde van volgende week zullen de 23 meegereisde spelers dagelijks worden getrakteerd op een dubbele sessie.

Het charmante hotel Klosterpforte in Marienfeld – dat beschikt over twee eigen voetbalvelden - is dezer dagen de uitvalsbasis van Antwerp. Gisterenmiddag arriveerden de spelers en begeleiders in hun stageoord en in de vooravond werd een eerste keer getraind. Mbokani, Bolat, Hairemans en Teunckens mochten gisteren om uiteenlopende redenen nog (relatief rustig) individueel werken, maar vanochtend sloten ze opnieuw volledig aan bij de groep.

Matheus Borges staat nog niet zo ver. De Braziliaanse verdediger stond oorspronkelijk op de lijst om mee te gaan naar Duitsland, maar hij bleek te veel last te hebben van zijn kuitblessure en revalideert verder in Antwerpen. (KDC)