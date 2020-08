Football Talk. Bolingoli drie wedstrijden geschorst na tripje naar Spanje - Invaller Ciman wint bij ex-club Montréal dankzij Pozuelo Voetbalredactie

29 augustus 2020

Bolingoli drie wedstrijden geschorst na tripje naar Spanje

Celtic-verdediger Boli Bolingoli zal de volgende keer wel twee keer nadenken voor hij op reis gaat. Onze landgenoot trok begin augustus voor enkele dagen naar Spanje, waardoor hij de coronavoorschriften overtrad. Bolingoli stond namelijk enkele dagen na zijn reis al terug op het veld tegen Kilmarnock, terwijl hij eigenlijk in quarantaine hoorde te zitten. Hij kreeg daarvoor bakken kritiek, onder meer van zijn eigen club en de Schotse premier.

Een stopzetting van de competitie dreigde, maar zover is het niet gekomen in Schotland. Bolingoli krijgt een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan drie met onmiddellijke ingang.

Ciman en Toronto winnen van Montréal, dat eigenlijk niet wilde spelen

Toronto FC, met Laurent Ciman als invaller tien minuten op het veld, heeft gisterenavond dankzij een 0-1 zege bij zijn ex-club Montréal Impact de koppositie gegrepen in de Eastern Conference van de Major League of Soccer (MLS). Alejandro Pozuelo (ex-Genk) zorgde vijf minuten na de pauze vanop de stip voor de enige treffer van de avond. Thuisploeg Montréal wilde aanvankelijk niet spelen uit protest tegen het nieuwe geval van politiegeweld tegen de zwarte man Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin.

De voorbije dagen werden in de grootste Amerikaanse sportcompetities massaal wedstrijden afgelast om die reden. Montréal-coach Thierry Henry, voormalig assistent van de Rode Duivels, weigerde hier achteraf echter commentaar over te geven. “Ik wil enkel over de wedstrijd praten”, zei hij. “Toronto speelde een goede match en verdiende de overwinning. Als jullie andere verhalen willen optekenen, mogen jullie dat doen. Maar respecteer mijn voornemen om daar niet over te spreken.”

De Franse verdediger Rudy Camacho, oud-speler van Waasland-Beveren, wilde wel verder ingaan op de kwestie. “Als spelersgroep hadden we besloten niet te spelen”, legde hij uit. “We hebben donderdag gebeld met de spelers van Toronto en zij zeiden dat ze als steun voor de goede zaak juist wel wilden spelen. Dat vonden we een beetje vreemd. We waren het er niet mee eens, maar voelden verder geen steun en hebben dan maar gespeeld.”