Football Talk. Boateng houdt spierscheur over aan gewonnen CL-finale - Ook tweede competitiewedstrijd van PSG wordt verplaatst

25 augustus 2020

14u26

Bron: Belga 0

Jérôme Boateng houdt spierscheur over aan gewonnen CL-finale

Jérôme Boateng (Bayern München) heeft een spierscheur opgelopen tijdens de gewonnen finale van de Champions League zondag tegen PSG (1-0). De Duitse verdediger moest zich in Lissabon na 25 minuten laten vervangen. Hij had hulp van twee stafleden nodig om het veld af te strompelen.

Medisch onderzoek wees intussen uit dat Boateng een spier in zijn rechterbovenbeen heeft gescheurd. Tijdens zijn vakantie volgt de 31-jarige verdediger de komende weken een revalidatieprogramma. Voor Bayern start het nieuwe Bundesliga-seizoen op 18 september met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

Boateng veroverde dit seizoen met zijn club de ‘treble’, net als in 2013. Na het kampioenschap en de beker in eigen land won Bayern München ook de Champions League door Paris Saint-Germain in de finale met 1-0 te verslaan.

Ook tweede competitiematch PSG uitgesteld

Paris Saint-Germain krijgt wat meer tijd om de verloren finale van de Champions League te verwerken. Op verzoek van de club heeft de leiding van de Franse competitie besloten om de wedstrijd tegen RC Lens, die voor komende zaterdag op het programma stond, te verplaatsen naar 10 september.

De Ligue 1 ging afgelopen weekend al weer van start, zonder PSG. De kampioen van Frankrijk speelde zondag in Lissabon de finale van de Champions League tegen Bayern München. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor met 1-0, door een doelpunt van Kingsley Coman.

PSG begint nu pas na de komende interlandperiode aan de competitie. De titelverdediger loopt dan twee wedstrijden achter op de meeste clubs uit de Ligue 1.

