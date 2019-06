Football Talk. Bezieler Champions League overleden - antidopingprogramma voor finalisten Nations League De voetbalredactie

05 juni 2019

10u25 0

UEFA tekende antidopingprogramma uit voor finalisten Nations League

Spelers van de vier teams die vanaf woensdag deelnemen aan de finaleronde van de Nations League hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een antidopingprogramma van de UEFA. Van internationals van Nederland, Engeland, Portugal en Zwitserland zijn door de antidopingbureaus van de betreffende landen dit jaar in totaal 169 dopingstalen afgenomen, deels na wedstrijden deels buiten competitie. In geen van de gevallen was er sprake van een positieve test, meldt de Europese voetbalunie.

Deze week zijn nog eens twintig spelers getest na aankomst in Portugal, waar het toernooi woensdagavond begint met een duel tussen het gastland en Zwitserland. Donderdag volgt de andere halve finale tussen Oranje en Engeland.

De UEFA is een samenwerking aangegaan met de nationale antidopingbureaus van de vier deelnemende landen. Die houdt ook in dat er van de betroffen spelers biologische paspoorten worden aangemaakt zoals die in tal van sporten al bestaan.

Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson (89) is overleden

De Zweed Lennart Johansson, gewezen voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Zweedse voetbalbond bekend. “Het Zweedse voetbal is in rouw. Lennart Johansson is dood. Hij is in de nacht van 4 juni ingeslapen na een korte ziekte”, meldde de federatie. Johansson leidde de UEFA tussen april 1990 en januari 2007. Hij werd opgevolgd door de Fransman Michel Platini. Die benoemde hem tot erevoorzitter van de Europese voetbalbond. Onder het voorzitterschap van Johansson werd in 1992 de succesvolle Champions League in het leven geroepen.

Granada keert naar hoogste afdeling terug

Twee jaar na de degradatie keert Granada naar de hoogste Spaanse afdeling terug. Met een 1-1 gelijkspel verzekerde de club uit Andalusië zich gisteravond van de tweede plaats in La Liga2. Granada vergezelt kampioen Osasuna naar La Liga. Om het derde promotieticket worden er barrages gespeeld. Malaga, Albacete en Mallorca zijn zeker van hun plaats daarin. Voor de vierde stek komen nog Deportivo La Coruna, Cadiz en Oviedo in aanmerking.