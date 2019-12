Football Talk. Benteke enkele weken out - Toyokawa verlaat Eupen - Joaquin gaat langer door bij Betis De voetbalredactie

26 december 2019

20u47 0

Christian Benteke is enkele weken out met spierblessure

Rode Duivel Christian Benteke behoorde vandaag niet tot de selectie van Crystal Palace, dat het opneemt tegen West Ham United op de 19de speeldag in de Premier League. De 29-jarige aanvaller is enkele weken buiten strijd met een spierblessure. Dat heeft coach Roy Hodgson voor de wedstrijd bekendgemaakt.

“Na de wedstrijd tegen Newcastle klaagde Christian Benteke over een spierblessure”, verklaarde Hodgson op Amazon. “We hoopten dat het gewoon vermoeidheid was, maar de scans toonden een verrekking aan die hem de komende weken aan de kant houdt. Dit is een grote tegenslag voor ons, want recent deed hij het in enkele wedstrijden zeer goed. En het aanvalstrio met hem centraal, Jordan Ayew rechts en Wilfried Zaha links zag er goed uit. Dat moesten we vandaag wijzigen, want hij is niet beschikbaar. En dat zal waarschijnlijk het geval zijn voor een tijdje.”

Benteke, die in 2016 Liverpool voor ruim 30 miljoen euro ruilde voor Crystal Palace, kwam dit seizoen tot dusver in 16 wedstrijden in actie. Hij wist nog niet te scoren. In oktober verlengde de spits zijn overeenkomst met een jaar tot de zomer van 2021.

Toyokawa neemt afscheid van Eupen

De Japanner Yuta Toyokawa verlaat KAS Eupen. Na twee jaar in de Oostkantons keert hij terug naar zijn vaderland, waar hij zal aantreden voor Cerezo Osaka. Dat maakte KAS Eupen vandaag bekend.

De 25-jarige Toyokawa ondertekende in januari 2018 een contract bij KAS Eupen, dat de aanvaller overnam van Kashima Antlers. “Met zijn snelheid, zijn inzet en zijn stevig schot werd hij in enkele weken de lieveling van het publiek”, zo klinkt het op de clubwebsite.

De Japanner speelde in totaal 67 wedstrijden voor KAS Eupen. Daarin scoorde hij 17 keer. Op de slotspeeldag van het reguliere seizoen 2017-18 maakte Toyokawa als invaller een hattrick tegen Moeskroen, waardoor Eupen met 4-0 won en zich ten koste van KV Mechelen van het behoud verzekerde.

Clubicoon Joaquin (38) verlengt contract bij Betis

Joaquin is op zijn 38ste nog niet van plan de voetbalschoenen op te bergen. De Spaanse winger bereikte met Betis een akkoord over een contractverlenging tot 30 juni 2021, zo bevestigde de club.

Joaquin is een echt clubicoon van Betis. Als jeugdproduct debuteerde hij in 2000 in de eerste ploeg. Na zes seizoenen verhuisde de Spanjaard naar Valencia (2006-2011). Vervolgens speelde hij ook voor Malaga (2011-2013) en Fiorentina (2013-2015) om daarna terug te keren naar zijn moederclub in Sevilla, waar hij aanvoerder is.

Dat de voormalige international (52 caps, 4 goals) ondanks zijn gevorderde leeftijd nog niet versleten is, bewees hij eerder deze maand met een hattrick in het competitieduel tegen Athletic.

Maehle speelklaar na oogontsteking

Maehle had de voorbije dagen last van een oogontsteking, maar zijn plek in de basis tegen Eupen komt niet in het gedrang. “Zijn oog ziet er wat raar uit, maar hij kon wel alle trainingen meedoen en kan alles goed zien”, aldus Genkcoach Wolf. Genk maakte officieel bekend dat de staantribune gesloten blijft voor het publiek in de thuismatch tegen Charleroi op 1 februari. Genk kreeg die straf na de gedeelde verantwoordelijkheid voor ongeregeldheden tijdens de Limburgse derby op 28 september. De abonnees op die tribune krijgen een compensatievergoeding. (BF)

Dylan Seys dicht bij Moeskroen

Dylan Seys (23) lijkt eerstdaags te tekenen bij Moeskroen. De geboren Kortrijkzaan had vorig seizoen een groot aandeel in de promotie van het Nederlandse RKC Waalwijk met 13 goals en 9 assists, maar werd dit seizoen amper geselecteerd. Onlangs werd zijn contract beëindigd zodat de ex-jeugdspeler van Club Brugge als vrije speler elders aan de slag kan. (ESK)