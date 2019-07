Football Talk. Benin schakelt Marokko uit in Africa Cup - Atlético boos op Barcelona - Promotie voor ref Lawrence Visser De voetbalredactie

Benin zorgt voor verrassing en schakelt outsider Marokko uit

Benin heeft vrijdag in de achtste finales van de Africa Cup in Egypte outsider Marokko uitgeschakeld na strafschoppen. Na zowel 90 als 120 minuten stond het 1-1.

Moise Adilehou (54.) bracht de Beniners verrassend op voorsprong, maar Leganes-aanvaller Youssef En Nesyri (76.) maakte een kwartiertje voor tijd gelijk op aangeven van Mbark Boussoufa (ex-Gent en -Anderlecht). Ajax-vedette Hakim Ziyech kreeg in de 96e minuut dé kans op de kwalificatie voor de Marokkanen vanop de stip, maar miste zijn strafschop. Verlengingen dus. In de verlengingen werd niet gescoord, en dus moesten strafschoppen uitsluitsel brengen. Benin miste geen enkele penalty, bij Marokko faalde zowel Boufal als En Nesyri. In de kwartfinales treft Benin de winnaar van Oeganda-Senegal.

Atlético boos over handelswijze Barça bij transfer Griezmann

Atlético Madrid is niet te spreken over de handelswijze van FC Barcelona in de transfer van Antoine Griezmann. Volgens de Madrileense club wil Barça de gelimiteerde transfersom van 120 miljoen in delen betalen. Onbespreekbaar, volgens Atlético.

De gelimiteerde transfersom in het contract van Griezmann ging op 1 juli omlaag van 200 miljoen naar 120 miljoen euro. Toch wilde volgens Atlético Barça onderhandelen over de betalingsvoorwaarden. Bovendien is de Madrileense club boos op Barcelona omdat de Catalanen rond de Champions League-wedstrijden tegen Juventus met de Franse spits hebben gesproken. “Dat schaadt de afspraken over wanneer spelers benaderd mogen worden. We zaten niet alleen in de Champions League maar ook in de titelrace met Barcelona. Dit heeft schade veroorzaakt aan de club en miljoenen fans”, aldus Atleti in een statement.

Griezmann, die op 14 mei zijn club informeerde over zijn aanstaande vertrek, moet zich morgen gewoon op de training van Atlético melden.

Ref Lawrence Visser promoveert naar UEFA-categorie 2

Scheidsrechter Lawrence Visser is door de Europese voetbalbond UEFA gepromoveerd van categorie 3 naar categorie 2. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag bekend. De 29-jarige Visser kan voortaan groepswedstrijden leiden in de Europa League.

De aanduidingscommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) evalueert de Europese prestaties van de refs in juni en in december. Op basis van de rapporten van de Referee Observers wordt dan beslist of een scheidsrechter in aanmerking komt om een categorie te stijgen. De UEFA deelt de scheidsrechters op basis van hun prestaties op in vier categorieën: categorie elite, 1, 2 en 3.

Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd binnen het Belgische betaalde voetbal. Een jaar later maakte hij in 2014 zijn debuut als scheidsrechter in de Jupiler Pro League. In 2017 ontving hij zijn eerste FIFA-badge en werd hij dus internationale scheidsrechter. Na achttien maanden op de internationale lijst, schuift UEFA Lawrence Visser door naar categorie 2.

Mourinho onderhandelt in China

Heeft José Mourinho binnenkort een nieuwe job? De Portugees zit momenteel in China en onderhandelt er met de eersteklasser Guangzhou Evergrande. Mogelijk wordt hij zelfs coach van de Chinese nationale ploeg.

José Mourinho werd gespot met Hui Ka Yan, de rijkste man in China en de eigenaar van de Evergrande Real Estate Group. Dat grote vastgoedbedrijf kocht Guangzhou –momenteel gecoacht door Fabio Cannavaro- negen jaar geleden. Hui staat daarnaast bekend als een voetballiefhebber. Zo wil hij het niveau van de Chinese Super League serieus opkrikken. En Mourinho moet/kan daaraan zijn steentje bijdragen.

Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen door Manchester United. ‘The Special One’ zit sindsdien zonder club en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wordt het een Chinees avontuur? Afwachten.

Elleboogstoot kost Fellaini drie duels schorsing

De Chinese voetbalbond heeft voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini (Shandong Luneng) een schorsing van drie speeldagen opgelegd voor een elleboogstoot tijdens de wedstrijd bij Tianjin Teda (2-1) twee weken geleden. Fellaini kreeg ook een boete van 30.000 Chinese renminbi (3.870 euro). De middenvelder werd in de slotfase uitgesloten na een tussenkomst van de VAR. Die kon op beelden duidelijk zien hoe Fellaini in de zestienmeter zijn rechtstreekse tegenstander een vrijwillige elleboogstoot gaf.

Fellaini trok begin febuari naar China. Sindsdien kwam hij bij Shandong Luneng tot negentien officiële duels, waarin hij zeven keer scoorde en twee assists gaf. Het was zijn eerste rode kaart in China.

Andreas Pereira tot 2023 bij Manchester United

Manchester United heeft het contract van Andreas Pereira verlengd tot medio 2023, met een optie op nog een extra jaar. De Belgische Braziliaan had nog een contract tot eind volgend seizoen. De 23-jarige Pereira, die in Duffel werd geboren en jarenlang Belgisch jeugdinternational was, ligt al sinds juli 2012 onder contract op Old Trafford. Voordien kreeg hij zijn opleiding bij Lommel en PSV. Pereira maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United in augustus 2014, maar een doorbraak bleef uit. Na uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) was het voorbije seizoen zijn beste ooit in rood-witte loondienst. Pereira kwam tot 22 officiële duels voor Man Utd, waarin hij één keer scoorde.

In september vorig jaar maakte Pereira ook zijn debuut voor de Seleçao in de vriendschappelijke interland bij El Salvador (0-5-zege). Aangezien het maar om een oefenduel ging, kan hij in de toekomst nog steeds voor de Rode Duivels uitkomen. Die kans lijkt wel eerder klein. Pereira gaf al meermaals aan ervan te dromen voor Brazilië te kunnen spelen.

Chelsea stelt Bart Caubergh aan als ‘Head of Performance’ bij vrouwenploeg

Chelsea heeft onze landgenoot Bart Caubergh toegevoegd aan de managementstaf van haar vrouwenteam. Caubergh wordt ‘Head of Performance’ bij de Londense club. Hij zal de volledige staf coördineren en toezicht houden op het individueel programma van elke speelster.

Caubergh was in het verleden actief als physical coach bij achtereenvolgens Racing Genk, het Russische Krylia Sovetov Samara, Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, het Iraanse nationale team, het Cypriotische APOEL Nicosia en het Saoedische Al-Batin. Bij die laatste club mocht hij in november - samen met coach Frank Vercauteren - beschikken.

Cocu opvolger van Lampard bij Derby County

De Engelse tweedeklasser Derby County heeft Phillip Cocu aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 48-jarige Nederlander ondertekende een contract voor vier seizoenen. Cocu is de opvolger van Frank Lampard, die gisteren terugkeerde als T1 naar Chelsea. De gewezen Oranje-international zal bij Derby County bijgestaan worden door zijn landgenoten Chris van der Weerden (ex-Germinal Beerschot) en Twan Scheepers (ex-Lommel). "Ik ben erg vereerd dat Derby County mijn nieuwe club wordt", zegt Cocu. "Ik kan niet wachten het team en de fans ontmoeten en dit avontuur samen te starten.”

Voor Cocu is het zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder coachte hij PSV (2013-2018) en Fenerbahçe (2018). Met de Eindhovenaren veroverde hij drie titels en een beker. Bij Fenerbahçe ging het vorig najaar al snel mis. Na vijftien wedstrijden - en slechts drie zeges - werd de Nederlander ontslagen. Hij was slechts vier maanden hoofdcoach in Istanboel. Dit voorjaar werd zijn naam geregeld in verband gebracht met Anderlecht, maar tot een contract kwam het niet.

Derby County beëindigde de Championship vorig seizoen als zesde en bereikte zo de play-offs voor promotie. Daarin werd eerst Leeds United uitgeschakeld, maar vervolgens verloren van Aston Villa dat zo promoveerde naar de Premier League.