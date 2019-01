Football Talk. Benfica stuurt z’n coach de laan uit - Frutos gaat aan de slag in Chili - Navas verlengt

03 januari 2019

Benfica ontslaat trainer Rui Vitoria

Benfica Lissabon heeft zijn trainer Rui Vitoria de laan uitgestuurd. Dat gebeurde de dag nadat de club zijn derde nederlaag van het seizoen leed in de Portugese competitie: 2-0 op het veld van Portimonense. In de stand is Benfica na vijftien speeldagen vierde, op zeven punten van leider FC Porto. Ook stadsgenoot Sporting en Braga moet het nog voor zich dulden.

Bruno Lage, trainer van het B-elftal, neemt het voorlopig over van de 48-jarige Vitoria. Die stond als sinds 2015 aan het roer bij Benfica en mocht met de club twee landstitels (2016 en 2017) vieren. In 2016 werd ook nog de Ligabeker en de Supercup veroverd, in 2017 de Beker en de Supercup.

Frutos technisch directeur in Chili

Nicolas Frutos (37) gaat aan de slag in Chili. De gewezen spits én interim-coach van Anderlecht wordt de technische directeur van tweedeklasser San Luis de Quillota. Die club degradeerde uit de eerste klasse en komt dus dit jaar in de Primera B uit.

¡TENEMOS NUEVO DIRECTOR TÉCNICO! Nicolás Frutos, estratega argentino de 37 años con amplia experiencia en liderazgos deportivos, y quien dirigió al Anderlecht en Europa, será quien comande el Proyecto canario en Primera B#Frutos2019



Lee más aquí: https://t.co/93kCTIcsLL pic.twitter.com/OGqDiBwXXy San Luis de Quillota(@ sanluis_qta) link

Navas verlengt bij Real

Keylor Navas heeft zijn contract bij Real Madrid met één jaar verlengd. Zo weet het Spaanse Marca. De Costa Ricaan moest in een onderlinge machtsstrijd met Thibaut Courtois de duimen leggen tussen de palen, waardoor een vertrek in januari de enige oplossing leek. Maar met een verlengd verblijf lijkt de 32-jarige keeper toch opnieuw de handschoen te willen opnemen. Navas won bij Real driemaal de Champions League.

Dembélé en Vertonghen hervatten groepstraining

Tottenham heeft vandaag Rode Duivels Moussa Dembélé en Jan Vertonghen opnieuw mogen verwelkomen op de groepstraining. Voor het FA Cup-duel van vrijdag bij vierdeklasser Tranmere rekenen de Spurs wel nog niet op het duo. Dembélé speelde op 3 november, in de competitiewedstrijd bij Wolverhampton (2-3), voor het laatst mee bij Tottenham. Sindsdien kampte de middenvelder met een hardnekkige enkelblessure. Hij werd behandeld in het gespecialiseerde revalidatiecentrum Aspetar in Qatar en lijkt nu eindelijk opnieuw bijna klaar voor de strijd. Vertonghen sukkelt al bijna een heel seizoen met een dijblessure. Hij miste tussen eind september en eind november al tien duels voor de Spurs, herviel vervolgens midden december en miste sindsdien alweer zes wedstrijden. Tottenham meldde verder nog dat Eric Dier (appendicitis) de conditietraining heeft hervat en Victor Wanyama (knie) outdoor verder revalideert. Erik Lamela is dan weer hersteld van zijn kuitblessure, maar mist het bekerduel van vrijdag door ziekte.

Vader Musonda trekt als assistent naar TP Mazembe

Charly Musonda, voormalig profvoetballer en vader van eeuwig talent Charly Musonda Jr., heeft zich als assistent verbonden aan TP Mazembe. De 49-jarige Zambiaan vervoegt bij de Congolese topclub zo één van zijn andere zonen, Lamisha Musonda, die begin november een contract tekende bij Mazembe.

Vader Musonda kwam in 1986 in België terecht bij Cercle Brugge. Na een seizoen bij de Vereniging haalde Anderlecht ‘Champagne Charly’ aan boord. De Zambiaan ontpopte zich snel tot een revelatie, maar kon door aanhoudend blessureleed nooit helemaal de verwachtingen waarmaken. Toch zou hij uiteindelijk tien seizoenen bij paars-wit blijven.

Na zijn actieve carrière was Musonda jeugdtrainer bij onder meer Anderlecht en Gent en begeleidde hij zijn drie zonen in hun carrières. Vooral Charly Jr. bleek een groot talent te zijn en zo trok de hele familie - met ook de andere zonen Tika en Lamisha - in 2012 van Anderlecht naar Chelsea. Momenteel wordt Charly Jr. door Chelsea uitgeleend aan Vitesse, Lamisha speelt bij TP Mazembe en Tika staat onder contract bij de Spaanse vierdeklasser Palamos.

2 janvier 2019

LE STAFF TECHNIQUESE RENFORCE https://t.co/nnYjwWzuhF TP Mazembe(@ TPMazembe) link

Alfaro nieuwe coach Boca Juniors

Boca Juniors heeft Gustavo Alfaro aangesteld als nieuwe coach. De 56-jarige Argentijn is de opvolger van Guillermo Barros Schelotto, die naar het Amerikaanse LA Galaxy is vertrokken. Alfaro komt over van Huracan, een andere club uit de hoogste Argentijnse divisie. Hij heeft één belangrijke opdracht meegekregen van de clubleiding. “De Libertadores Cup is de grootste wens van de hele club”, zei hij bij zijn voorstelling. Boca Juniors verloor in december de veelbesproken finale van de Libertadores Cup van stadsrivaal River Plate.

Zuid-Korea begint Azië Cup zonder Son

Zuid-Korea speelt zijn eerste twee wedstrijden van de Azië Cup zonder sterspeler Son Heung-min. De aanvaller blijft tot half januari bij zijn club Tottenham Hotspur. Pas na de kraker tegen Manchester United op 13 januari mag Son aansluiten bij de selectie van bondscoach Paolo Bento. Zuid-Korea mist Son in de groepswedstrijden tegen de Filipijnen en Kirgizië. Pas in het derde groepsduel tegen China kan het beschikken over de trefzekere aanvaller, die acht keer scoorde in de laatste negen wedstrijden van de Spurs. Son begon vermoeid aan dit seizoen omdat hij in augustus nog zeer intensief meespeelde met Zuid-Korea op de Aziatische Spelen. Hij sloeg de interlandperiode in november met opzet over om wat rust te vinden. “Ik was doodop na de Aziatische Spelen. Ik had die break in november echt nodig om op adem te komen”, aldus de 26-jarige Son, die zijn huidige topvorm op de Azië Cup hoopt vast te houden. Zuid-Korea is één van de favorieten voor de titel.