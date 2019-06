Football Talk. Belhocine op weg naar Charleroi als T1 - BAS moet wéér op zoek naar nieuwe voorzitter Voetbalredactie

21 juni 2019

10u29

Bron: Eigen berichtgeving

Karim Belhocine op weg naar Charleroi als T1

Charleroi is de enige eersteklasser die nog zonder hoofdtrainer zit. Bij de Carolo’s was de ex-coach van Anderlecht Hein Vanhaezebrouck lange tijd in beeld. Maar die blijkt onhaalbaar te zijn voor Charleroi. Zijn ex-assistent Karim Belhocine zou nu een uitkomst bieden. De onderhandelingen tussen de Franco-Algerijn en Charleroi gaan de goede richting uit en paars-wit zal Belhocine ook niet tegenhouden. Vorig seizoen was hij twee keer interim-coach bij Anderlecht, Belhocine heeft in het ­Astridpark nog één jaar contract.

BAS moet wéér op zoek naar nieuwe voorzitter matchfixingzaak

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zit weer zonder voorzitter in het matchfixingdossier. Nadat Herman Huygens afgelopen dinsdag van de zaak werd gehaald na een wrakingsverzoek van de supporters van KV Mechelen, moest nu ook zijn opvolger Philippe Verbiest een stap opzij zetten. Gisterenmiddag diende de advocaat van spelersmakelaar Walter Mortelmans een wrakingsverzoek in omdat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, een belanghebbende partij in deze zaak. Verbiest hield de eer aan zichzelf en nam vrijwel meteen afstand van het voorzitterschap. Het BAS moet nu op zoek naar een nieuwe voorzitter die het beroep van onder andere KV Mechelen in Operatie Zero wil en vooral kán behandelen. In principe moet die alle partijen opnieuw horen om het verloop van de procedure vast te leggen. Of de opgelegde kalender met zitting op 25 juni behouden kan blijven, is dus een vraagteken. (ABD)

Kameroense spelers weigeren af te zakken naar Egypte

De Kameroense spelers hebben donderdagavond in de hoofdstad Yaoundé geweigerd het vliegtuig te nemen richting Egypte, waar vrijdag de Africa Cup van start gaat, zo vernam nieuwsagentschap AFP bij een bondsofficial.

Volgens die bron is er een onenigheid omtrent de wedstrijdpremies tussen de Ontembare Leeuwen en de Kameroense voetbalbond. Volgens de lokale pers eisen de spelers een premie van 60.000 euro, terwijl de bond maar de helft wil bieden.

Dinsdag speelt Kameroen zijn eerste wedstrijd in groep F, waarin ze het opnemen tegen Guinee-Bissau, Ghana en Benin. Met Collins Fai (Standard) en Fabrice Ondoa (KV Oostende) zitten er twee spelers uit de Jupiler Pro League bij de Ontembare Leeuwen.