Football Talk. Belgische refs slagen voor fysieke proeven - Anderlecht oefent ook tegen Nantes, wellicht geen duel tegen Lyon

16 juli 2020

Belgische scheidsrechters slagen voor fysieke proeven

De Belgische scheidsrechters die komend seizoen de wedstrijden in 1A en 1B in goede banen leiden, zijn op het oefencentrum in Tubeke geslaagd voor hun fysieke proeven. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend.

De fysieke testen voor de start van het nieuwe seizoen zijn een jaarlijks wederkerende verplichting, maar de voorbije jaren lieten enkele refs zich nog regelmatig verrassen. Refs moeten onder meer sprintproeven en uithoudingstesten afleggen. Dit jaar komt er geen tweede zit, want alle scheidsrechters legden de testen met succes af. Refs Wesley Alen, Kevin Debeuckelaere en Ken Vermeiren konden er niet bijzijn in Tubeke, maar krijgen op 25 augustus wel nog een kans. Bij de vrouwelijke internationals slaagde iedereen.

De fysieke proeven werd afgenomen tijdens de driedaagse zomerstage die de scheidsrechters houden in het Belgian Football Center. De refs verblijven er sinds woensdag en vertrekken vrijdag opnieuw. Op het programma staan behalve de fysieke en theoretische examens ook nog wat technische sessies en VAR-sessies.

Anderlecht oefent tegen Nantes

Een wijziging in het oefenprogramma van RSC Anderlecht. Op 25 juli speelt paars-wit een duel tegen de Franse eersteklasser FC Nantes. Dat betekent wellicht dat er geen wedstrijd komt tegen Lyon, waar Anderlecht eveneens mee onderhandelde. Zoals reeds geweten oefent de Belgische recordkampioen ook tegen Saint-Étienne en Lille. De partij tegen Saint-Étienne op 18 juli is op verplaatsing, RSCA ontvangt Lille op Neerpede of in Tubeke op 1 augustus. Anderlecht speelde al twee oefenmatchen. Het verloor van Charleroi (0-1) en won tweemaal tegen STVV (2-0 en 1-0).

Cinq matchs au programme :



18.07 : 🆚 FC Stade Nyonnais

25.07 : 🆚 @rscanderlecht

01.08 : 🆚 @SportCharleroi

08.08 : 🆚 à déterminer

15.08 : 🆚 AS Saint-Etienne



Lieux, horaires et billetterie 👇 FC Nantes(@ FCNantes) link

Cercle stelt nieuwe truitjes voor

Ook de nieuwe shirts van Cercle Brugge zijn bekend. Voor de thuiswedstrijden kiest De Vereniging voor een groen tenue met zwarte verticale strepen. Buitenshuis is gekozen voor een volledig wit truitje. Het derde shirt is helemaal zwart.



