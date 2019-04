Football Talk België. Verbist: “VAR had moeten tussenkomen voor fout Van Damme op Openda” - De Boeck blijft bij Lokeren Redactie

24 april 2019

14u15

Verbist: “Van Damme vangt Openda op foutieve wijze op”

Club Brugge had afgelopen speeldag in play-off 1 in de beginfase van de topper tegen Antwerp een penalty moeten krijgen voor de charge van Jelle Van Damme op Loïs Openda. Dat bevestigt scheidsrechtersbaas Johan Verbist vandaag in zijn wekelijkse analyse van de Video Assistent Referee (VAR).

In Brugge zorgde de VAR al voor heel wat ophef bij spelers en vooral bij coach Ivan Leko. De VAR vergat afgelopen maandag in te grijpen voor een strafschopfase op Antwerp. De topper op de Bosuil eindigde uiteindelijk op 0-0, maar na vier minuten had het er helemaal anders uit kunnen zien. Openda leek niet meer bij de bal te kunnen, maar Antwerp-doelman Sinan Bolat twijfelde even. Jelle Van Damme nam geen risico’s en liep de Brugse spits onderuit. Ref Visser wuifde het Brugse appel weg en ook de videoref greep niet in.

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist was dat geen correcte beslissing. “Van Damme vangt Openda op foutieve wijze op door zijn been uit te steken. De scheidsrechter laat verder spelen. De VAR had hier moeten tussen komen voor een strafschop”, aldus Verbist, die de afgekeurde goal van Niakaté (Union) wegens buitenspel en de eerste toegekende strafschop in Charleroi - Beerschot Wilrijk wel als correcte VAR-tussenkomsten beoordeelde.

Verwacht werd dat Verbist ook klaarheid zou scheppen over de strafschop voor KRC Genk in de topper tegen Club Brugge, na handspel van Brandon Mechele. Maar op de VAR-analyse van de vierde speeldag is het nog altijd wachten. Naar verluidt zouden de scheidsrechters onvoldoende gebrieft zijn over dergelijke fases. In het specifieke geval van Mechele zou geen penalty gefloten mogen worden, maar het naslagwerk van het Referee Office aan de scheidsrechters maakt geen melding van die uitzondering.

Mechelen wint laatste oefenmatch tegen Lokeren

KV Mechelen heeft zijn laatste oefenpartij richting de bekerfinale gewonnen. Malinwa versloeg Lokeren met 0-3. De bekerfinalist startte met Gustav Engvall in de spits en Rob Schoofs op de tien. In de eerste helft creëerde KVM amper gevaar, verder dan enkele afstandsschoten kwam het niet.

Na de rust maakte Igor de Camargo zijn opwachting. De topschutter van Malinwa is fit bevonden en speelde voor het eerst een wedstrijd sinds de eerste promotiematch tegen Beerschot-Wilrijk. Met De Camargo in de ploeg begon het beter de draaien. Nikola Storm opende de score na een counter. Iets later zette Rob Schoofs zich achter de bal voor een vrijschop vanop zo’n twintig meter. Zijn schot vloog heerlijk in de kruising: 0-2. Ook Mechelen-doelman Verrips onderscheidde zich door een knappe redding op een streep van Marecek. Igor de Camargo kopte uiteindelijk de 0-3-eindstand op hoekschop tegen de netten. Net als twee weken geleden waren AA Gent-coach Jess Thorup en zijn assistent Peter Balette aandachtige toeschouwers op Daknam.

Opstellingen

KV Mechelen: Verrips, Peyre, Swinkels, Mera (63’ Corryn), Bijker (76’ Kaya), Van Damme, De Witte (76’ Cornet), Tainmont (76’ Togui), Schoofs, Storm (63’ Matthys), Engvall (46’ De Camargo)

Lokeren: De Wolf (46’ Verhulst), Mpati, Diaby (74’ Filipovic), Deschacht (60’ Marzo), Ben Harush, Marecek, Overmeire, Musona, Cevallos, Skulason, Terki

Doelpunt: 53’ Storm (0-1), 60’ Schoofs (0-2), 85’ De Camargo (0-3)

Spilfiguur Veljkovic als niet-aangeslotene vervolgd door bond, maar niet verhoord

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic, spilfiguur in ‘Operatie Propere Handen’, wordt door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd in het kader van het bondsonderzoek naar matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Veljkovic bood zich aan als kroongetuige, maar onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen paste. “Men meende over voldoende informatie te beschikken, maar het verhaal lijkt me ongenuanceerd”, bevestigde zijn advocaat Kris Luyckx.

Het onderzoek van Verhaegen is afgerond, waarna bondsprocureur Kris Wagner besliste om behalve KV Mechelen, Waasland-Beveren, Olivier Myny en enkele clubleiders ook vier makelaars voor de Geschillencommissie Hoger Beroep te dagen. Onder hen ook Dejan Vejkovic, spilfiguur in de fraudezaak die het Belgisch voetbal sinds oktober teistert.

In het strafrechtelijk onderzoek van het federaal parket sloot Veljkovic een deal om Belgiës eerste spijtoptant te worden. Er werd ook bekeken of er een gelijkaardige regeling kon getroffen worden met de KBVB, maar die kwam er niet. Dat is opvallend, want in de 35 stukken van meer dan 700 pagina’s die de onderzoekscoördinator van het parket mocht inkijken zaten geen verklaringen van Veljkovic. Het parket had daarom toestemming gegeven om Veljkovic in het bondsgebouw te verhoren, maar de KBVB paste.

“Blijkbaar was men er binnen de bond van overtuigd voldoende informatie te hebben voor een tuchtprocedure, ook zonder de verklaringen van Veljkovic. Maar de cohesie in het dossier lijkt totaal zoek”, reageert Kris Luyckx, advocaat van Veljkovic. “Nochtans was mijn cliënt bereid alles uit de doeken te doen. Maar de KBVB wil dit verhaal blijkbaar niet tot op het bot uitzoeken. Dat gaat helaas ten koste van een aantal makkelijke slachtoffers die de volledige rekening dreigen te betalen.”

Zo begrijpt Luyckx niet dat de wedstrijd Eupen-Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen zonder gevolg geklasseerd werd. “Nochtans heeft mijn cliënt daar in het strafrechtelijke onderzoek toch wel interessante verhalen over verteld. Maar bij de KBVB wil men blijkbaar niet verdergaan dan de telefoontaps. Daardoor ontspringen sommigen met boter op het hoofd de dans”, aldus Veljkovic’ raadsman. “Het is heel duidelijk dat de voetbalbond vooral ook de makelaars wil straffen.”

Of Veljkovic zich zal gaan verdedigen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep is voorlopig niet duidelijk. De makelaar is niet aangesloten bij de voetbalbond, maar het bondsreglement laat een opening om ook niet-aangesloten te straffen.

Het Bondsparket vorderde alvast tien jaar schorsing voor Veljkovic, die bij effectieve bestraffing niet langer als tussenpersoon zou kunnen opereren in België. Makelaars moeten immers op erewoord verklaren dat ze niets met wedstrijdvervalsing te maken hebben. Bovendien legt de Pro League de laatste hand aan een nieuw reglement, die makelaars verplicht om zich te registreren.

Tubeke vecht schikkingsvoorstel voor Jae-gun Lee aan

Degradant AFC Tubeke gaat niet akkoord met de twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde tegen spits Jae-gun Lee. In de 0-3 thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen OH Leuven werkte Tubeke het slotkwartier af met een man minder. Scheidsrechter Wesli De Cremer gaf Jae-gun Lee een rode kaart in de 78e minuut, nadat de Zuid-Koreaan een achterwaartse kopstoot had gegeven aan OHL-verdediger Kotysch tijdens een luchtduel. De ref schreef in zijn rapport dat het om een opzettelijke brutale fout ging en er geen intentie was om de bal te spelen.

Het Bondsparket vorderde daarop twee speeldagen schorsing, maar Tubeke gaat niet akkoord en zal vrijdag voor de Geschillencommissie van de KBVB verschijnen. Nadien kan Tubeke nog beroep aantekenen, waardoor de schorsing over de slotspeeldag van de play-downs wordt geheveld. Volgens de Waals-Brabanders ging het louter om een ongelukkig contact en wilde Lee de bal spelen.

250 extra-tickets voor Gent-supporters

2.000 tickets gingen gisteren in nog geen halfuur de deur uit aan de Ghelamco Arena. Pech dus voor de Gent-fans die op 1 mei de bekerfinale willen bijwonen. De bekerfinalist kreeg zo'n 20.000 tickets ter beschikking, maar die zijn nu dus allemaal verkocht. Toch is er nog een waterkans voor enkele gelukkigen. Telenet stelt 250 extra tickets beschikbaar voor de Gent-supporters.

Na de voorrangsperiode voor de abonnees bleven er 2.000 tickets in vrije verkoop over voor de bekerfinale. Om 12 uur dinsdagmiddag startte de verkoop, een half uurtje later waren alle tickets de deur uit. Enkele Buffalo-fans hebben zelfs de nacht doorgebracht aan de Ghelamco Arena.

De Boeck blijft bij Lokeren, dat Colombiaanse delegatie ontvangt

Witte rook uit het trainerskabinet op Daknam. Glen De Boeck blijft ook volgend seizoen trainer van Lokeren. Of dat in 1A of in 1B zal zijn, heeft zijn beslissing niet beïnvloed, al zal het contract uiteraard wel aangepast zijn aan de reeks waarin gespeeld wordt. De Boeck zet eerstdaags zijn handtekening onder een contract tot het einde van volgend seizoen.

Ook in de Lokerse bestuurskamer beweegt er wat. Komend weekend strijkt immers een Colombiaanse delegatie neer in het Waasland. Zij willen de club overnemen. Tussenpersoon is ex-voetballer Daniel Cruz. Roger Lambrecht zou ondertussen zijn vraagprijs naar verluidt hebben laten zaken naar 6 miljoen, wat op papier geen probleem zou mogen zijn voor de kapitaalkrachtige (het gaat om een groep investeerders gelinkt aan multinational en miljardenbedrijf PepsiCo) groep. Zij blijven een week in ons land, daarna keren ze terug, met of zonder akkoord. Lokeren speelt vanmiddag (13.30u) trouwens zijn laatste oefenmatch van het seizoen, tegen KV Mechelen. De toegang is gratis. (MVS)

Oulare en Sá out voor de rest van play-off 1

Pech voor Standard. De Rouches moeten het voor de rest van play-off 1 doen zonder aanvallers Obbi Oulare en Orlando Sá. Ze zijn allebei geblesseerd, trainen nog steeds niet mee met de groep en geraken in principe niet meer wedstrijdfit. Een streep door de rekening van Standard, enkel Emond blijft over als diepe spits. En ook hij moest vrijdagavond forfait geven voor de thuismatch tegen Racing Genk met een scheenbeenvliesontsteking. Emond sloot intussen wel opnieuw aan bij de groep. Mpoku - last aan de achillespees - bleef uit voorzorg aan de kant. Bij hem wordt van dag tot dag bekeken hoe de blessure evolueert. (FDZ)

Scheidsrechtersbaas reageert vandaag op VAR-controverses

VAR-discussies of niet: scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageerde tot nu toe nog steeds niet op alle heisa. Hij hult zich - tot onbegrip van de voetbalwereld - in stilzwijgen. Maar er is hoop. Verbist plant vandaag “via de officiële kanalen” dan toch meer uitleg te geven over de gecontesteerde fases van de voorbije weken. (PN)