Football Talk België: Onduidelijkheid rond Rangers en Preud'homme - Anastasiou krijgt nog even respijt Redactie

07u04 0 BELGA Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Glasgow Rangers polste de voorbije dagen via een makelaar bij Michel Preud'homme of hij interesse heeft in de trainersjob. De Rangers zouden in hem een kandidaat-opvolger zien voor de doorgestuurde Pedro Caixinha, die een 'magere' seizoensstart kent met 21 op 33. De Rangers staan derde op zes punten van leider en aartsrivaal Celtic. Preud'homme gaf aan open te staan voor verdere gesprekken. Maar bronnen bij de Schotse club meldden gisteravond plots dat de aandeelhouders dan toch de voorkeur zouden geven aan een Brit. De komende uren moeten duidelijkheid brengen. (SK/RN)

VDB Yannis Anastasiou.

Anastasiou krijgt nog even respijt

De zwarte vlaggen en dito rookbommen voor de aftrap in het Guldensporenstadion waren niét voor Yannis Anastasiou bestemd, wel voor het bestuur van KV Kortrijk. De Griek ligt ineens weer goed bij de fans en werd na afloop van een felbevochten gelijkspel zelfs op applaus onthaald. Resultaat: hij krijgt op zijn minst nog een week respijt. Zaterdag is er KV Mechelen - Kortrijk, het degradatieduel dat allicht de Kortrijkse beleidsmensen zal helpen in hun conclusie. Daarna volgt immers een interlandbreak van twee weken en dan kan in het slechtste geval in alle rust worden gedaan wat moet gebeuren. En stel dat Anastasiou daar wél punten pakt, tja, dan kan hij misschien wel doorgaan, op naar betere tijden. Vincent Tan, de Maleisische eigenaar die pas voor de tweede keer zijn ploeg aan het werk zag, moest het weer stellen met een gelijkspel. (Twee jaar eerder werd het bij zijn komst 2-2 tegen Anderlecht, red.). "Ik heb de coach gefeliciteerd", zei hij. "Het was een verdienstelijke draw. Het had beter gekund, maar het was ook wel tegen een betere tegenstander." Wat Tan vanuit zijn loge zag, was een elftal dat minder defensief speelde dan in de vorige twee wedstrijden en zich tot de laatste minuut uitsloofde. Geen geslagen ploeg. Daarom dat Anastasiou nog even mag doorgaan. (ESK)