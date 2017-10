Football Talk België: Laforge fluit Anderlecht-Club - Kotysch houdt kuitbeenbreuk over aan trap Wesley -

Onduidelijkheid rond Rangers en Preud'homme Redactie

11u50 0 Photo News Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Laforge fluit Anderlecht-Club

Nicolas Laforge is door de voetbalbond (KBVB) aangeduid om de kraker tussen Anderlecht en Club Brugge in goede banen te leiden.

Lokeren moet Overmeire opnieuw even missen

Sporting Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire heeft zaterdag in de competitiewedstrijd tegen KV Oostende (0-3 nederlaag) een spierscheur in de rechteradductor opgelopen. Dat lieten de Waaslanders maandag op hun website weten. De 31-jarige Overmeire moest tegen Oostende al na een kwartier naar de kant gehaald worden. Onderzoek maandag bracht een spierscheur van de rechteradductor aan het licht.

Het is voor de middenvelder al de tweede adductorenblessure van het seizoen. Overmeire miste eind juli ook al de beginfase van de competitie met een scheur in de adductoren. Het boegbeeld van de Waaslanders is aan zijn vijftiende seizoen op Daknam bezig. Hij speelde in totaal al 444 officiële wedstrijden voor Lokeren.

Moeskroen bindt Vojvoda langer aan zich vast

Excel Moeskroen heeft laten weten het contract van rechtsachter Mergim Vojvoda met drie seizoenen te verlengen. De 25-jarige Vojvoda is een jeugdproduct van Standard en belandde, na uitleenbeurten aan Sint-Truiden en het Duitse Carl Zeiss Jena, in de zomer van 2016 op Le Canonnier. De Kosovaar ontpopte zich al snel tot basisspeler en kwam sindsdien tot 44 officiële wedstrijden voor de Hurlus.

Na jeugdinterlands voor Albanië te hebben gespeeld, koos Vojvoda vorig jaar definitief voor Kosovo. Hij maakte zijn debuut in het nationale elftal in juni van dit jaar in de 4-1 nederlaag tegen Turkije. Sindsdien is hij een vaste pion in het team en behaalde hij vijf caps.

Tom Van Imschoot wordt opnieuw coach van Lommel SK

De 36-jarige Tom Van Imschoot wordt opnieuw de hoofdtrainer van Lommel SK. Dat heeft de koploper in de eerste amateurdivisie vandaag bekendgemaakt. Eerder stond Van Imschoot al van november 2016 tot mei 2017 aan het roer van de Limburgse club, waarna de ex-middenvelder van STVV, Westerlo, Bergen, Oostende en het Nederlandse FC Eindhoven terugkeerde naar zijn functie van sportief coördinator.

Van Imschoot is de opvolger (en de voorganger) van de 38-jarige Wouter Vrancken, die zaterdag opstapte "omwille van persoonlijke redenen".

"Tom Van Imschoot past perfect in het profiel dat we als club voor ogen hebben: jong, ambitieus, getalenteerd en Belgisch", zo klinkt het op de clubwebsite. "Verder kent Van Imschoot de club, de spelersgroep en de reeks erg goed en weet hij als geen ander wat de ambitie van onze club is. Door Van Imschoot aan te stellen als T1 wil de club de rust en continuïteit garanderen die na het onverwachte vertrek van Wouter Vrancken nodig zijn om haar ambitie te realiseren."

Met Vrancken als T1 won Lommel zaterdag nog met 2-0 van Seraing. Na negen speeldagen staan de Limburgers met 20 punten aan de leiding in de eerste amateurdivisie.

Kuitbeenbreuk voor Kotysch na trap Wesley

Een scan, vandaag in het ziekenhuis van Sint-Truiden, wijst uit dat het kuitbeen van Sascha Kotysch gebroken is. Het gevolg van een trap van Wesley in de match tegen Club, die 'slechts' met geel werd bestraft. Volgens clubdokter Koen Pansaers gaat het om een zogenaamde schone breuk. Maar dat neemt niet weg dat de centrale verdediger vier tot zes weken out zal zijn. In principe komt hij dus niet meer in actie voor de winterstop. (FKS)

Onduidelijkheid over Preud'homme

Glasgow Rangers polste de voorbije dagen via een makelaar bij Michel Preud'homme of hij interesse heeft in de trainersjob. De Rangers zouden in hem een kandidaat-opvolger zien voor de doorgestuurde Pedro Caixinha, die een 'magere' seizoensstart kent met 21 op 33. De Rangers staan derde op zes punten van leider en aartsrivaal Celtic. Preud'homme gaf aan open te staan voor verdere gesprekken. Maar bronnen bij de Schotse club meldden gisteravond plots dat de aandeelhouders dan toch de voorkeur zouden geven aan een Brit. De komende uren moeten duidelijkheid brengen. (SK/RN)

Anastasiou krijgt nog even respijt

De zwarte vlaggen en dito rookbommen voor de aftrap in het Guldensporenstadion waren niét voor Yannis Anastasiou bestemd, wel voor het bestuur van KV Kortrijk. De Griek ligt ineens weer goed bij de fans en werd na afloop van een felbevochten gelijkspel zelfs op applaus onthaald. Resultaat: hij krijgt op zijn minst nog een week respijt. Zaterdag is er KV Mechelen - Kortrijk, het degradatieduel dat allicht de Kortrijkse beleidsmensen zal helpen in hun conclusie. Daarna volgt immers een interlandbreak van twee weken en dan kan in het slechtste geval in alle rust worden gedaan wat moet gebeuren. En stel dat Anastasiou daar wél punten pakt, tja, dan kan hij misschien wel doorgaan, op naar betere tijden. Vincent Tan, de Maleisische eigenaar die pas voor de tweede keer zijn ploeg aan het werk zag, moest het weer stellen met een gelijkspel. (Twee jaar eerder werd het bij zijn komst 2-2 tegen Anderlecht, red.). "Ik heb de coach gefeliciteerd", zei hij. "Het was een verdienstelijke draw. Het had beter gekund, maar het was ook wel tegen een betere tegenstander." Wat Tan vanuit zijn loge zag, was een elftal dat minder defensief speelde dan in de vorige twee wedstrijden en zich tot de laatste minuut uitsloofde. Geen geslagen ploeg. Daarom dat Anastasiou nog even mag doorgaan. (ESK)