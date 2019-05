Football Talk België: Jovanovic keert morgen terug naar Astridpark - Vanheusden onzeker, EK voor beloften in gedrang? Redactie

04 mei 2019

15u23 0

Jovanovic geeft aftrap in Astridpark

Voor de clash tegen Standard morgen verwelkomt Anderlecht mooi volk. Niemand minder dan Milan Jovanovic geeft om iets voor 14u30 de officieuze aftrap in het Astridpark. Jovanovic speelde tussen 2006 en 2010 voor de Rouches. Een jaar later streek hij neer in Brussel, waar hij eveneens twee Belgische titels won. Ook van de partij: Laura De Neve, kersvers kampioen bij de dames van paars-wit, RSCA-legende Georges Grün en hockeyer John-John Domen, geboren en getogen in Anderlecht. “Zo krijgen we zondag in totaal 4 kampioenen aan de aftrap”, klinkt het.

👏 Aftrapgevers Laura De Neve & Georges Grun krijgen het gezelschap van John-John Domen &... Milan Jovanovic! 🤩👉https://t.co/C4Jn4pfqaK



👏 Laura De Neve & Georges Grun donneront le coup d'envoi avec John-John Domen &... Milan Jovanovic! 🤩👉https://t.co/9ReNxUIeZA #RSCA #COYM pic.twitter.com/Y8DVO7xG7F RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Vanheusden onzeker, EK in gedrang?

Kopzorgen voor Standard en Zinho Vanheusden. De verdediger blesseerde zich afgelopen week op training aan de knie en speelt zo goed als zeker niet op Anderlecht morgen. Bovendien is het mogelijk dat zijn seizoen er zelfs helemaal opzit en dat hij een operatie moet ondergaan. Begin volgende week valt daarover het verdict. Mocht een operatie noodzakelijk zijn, komt ook het EK voor beloften in gedrang. (FDZ)

Uronen houdt enkelblessure over aan match tegen Antwerp

Jere Uronen blesseerde zich in de slotfase van de wedstrijd tegen Antwerp aan de enkel. De Fin werd aangelopen in de zestien door Arslanagic waardoor Genk zijn tweede strafschop kreeg. De volgende dagen moet blijken hoe ernstig de schade is. Malinovskyi kampte voor de wedstrijd nog met koorts, maar kon uiteindelijk toch ruim een uur volmaken. “Dat toont nog maar eens hoeveel karakter en hoeveel goesting in deze groep zit”, klonk het bij Clement. (KDZ)

Obradovic niet inzetbaar bij Anderlecht

Ivan Obradovic zit dit weekend opnieuw waar hij de hele heenronde zat: in de tribune. De linksachter, onder Hein Vanhaezebrouck in de B-kern, heeft een kneuzing opgelopen en kan niet aantreden. Sowieso was Obradovic onder Karim Belhocine geen eerste keuze, het valt af te wachten of de bestuurstop in die omstandigheden zijn aflopende contract zal verlengen. Anderlecht recupereert overigens wel Pieter Gerkens, die tegen Club geblesseerd was. Andy Najar, die vorige week voortijdig gewisseld moest worden, is ook fit. (PJC)