Football Talk België. De Boeck blijft coach bij Lokeren - 250 extra finaletickets voor Gent-fans

24 april 2019

250 extra-tickets voor Gent-supporters

2.000 tickets gingen gisteren in nog geen halfuur de deur uit aan de Ghelamco Arena. Pech dus voor de Gent-fans die op 1 mei de bekerfinale willen bijwonen. De bekerfinalist kreeg zo'n 20.000 tickets ter beschikking, maar die zijn nu dus allemaal verkocht. Toch is er nog een waterkans voor enkele gelukkigen. Telenet stelt 250 extra tickets beschikbaar voor de Gent-supporters.

Na de voorrangsperiode voor de abonnees bleven er 2.000 tickets in vrije verkoop over voor de bekerfinale. Om 12 uur dinsdagmiddag startte de verkoop, een half uurtje later waren alle tickets de deur uit. Enkele Buffalo-fans hebben zelfs de nacht doorgebracht aan de Ghelamco Arena.

De Boeck blijft bij Lokeren, dat Colombiaanse delegatie ontvangt

Witte rook uit het trainerskabinet op Daknam. Glen De Boeck blijft ook volgend seizoen trainer van Lokeren. Of dat in 1A of in 1B zal zijn, heeft zijn beslissing niet beïnvloed, al zal het contract uiteraard wel aangepast zijn aan de reeks waarin gespeeld wordt. De Boeck zet eerstdaags zijn handtekening onder een contract tot het einde van volgend seizoen.

Ook in de Lokerse bestuurskamer beweegt er wat. Komend weekend strijkt immers een Colombiaanse delegatie neer in het Waasland. Zij willen de club overnemen. Tussenpersoon is ex-voetballer Daniel Cruz. Roger Lambrecht zou ondertussen zijn vraagprijs naar verluidt hebben laten zaken naar 6 miljoen, wat op papier geen probleem zou mogen zijn voor de kapitaalkrachtige (het gaat om een groep investeerders gelinkt aan multinational en miljardenbedrijf PepsiCo) groep. Zij blijven een week in ons land, daarna keren ze terug, met of zonder akkoord. Lokeren speelt vanmiddag (13.30u) trouwens zijn laatste oefenmatch van het seizoen, tegen KV Mechelen. De toegang is gratis. (MVS)

Oulare en Sá out voor de rest van play-off 1

Pech voor Standard. De Rouches moeten het voor de rest van play-off 1 doen zonder aanvallers Obbi Oulare en Orlando Sá. Ze zijn allebei geblesseerd, trainen nog steeds niet mee met de groep en geraken in principe niet meer wedstrijdfit. Een streep door de rekening van Standard, enkel Emond blijft over als diepe spits. En ook hij moest vrijdagavond forfait geven voor de thuismatch tegen Racing Genk met een scheenbeenvliesontsteking. Emond sloot intussen wel opnieuw aan bij de groep. Mpoku - last aan de achillespees - bleef uit voorzorg aan de kant. Bij hem wordt van dag tot dag bekeken hoe de blessure evolueert. (FDZ)

Scheidsrechtersbaas reageert vandaag op VAR-controverses

VAR-discussies of niet: scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageerde tot nu toe nog steeds niet op alle heisa. Hij hult zich - tot onbegrip van de voetbalwereld - in stilzwijgen. Maar er is hoop. Verbist plant vandaag “via de officiële kanalen” dan toch meer uitleg te geven over de gecontesteerde fases van de voorbije weken. (PN)