Football Talk België. Boete voor Trossard - Vercauteren langer bij OHL - Walem maakt preselectie van 26 spelers bekend voor EK U21

Euvrard en Vercauteren tekenen bij bij OHL

Het trainersduo Vincent Euvrard - Franky Vercauteren blijft aan boord bij OH Leuven en dit op dezelfde basis. Euvrard blijft hoofdcoach en Vercauteren blijft aan als sportief adviseur. De twee zijn sinds februari actief bij de club uit Leuven. Ze verbinden hun lot voor drie seizoenen langer aan de club. OHL maakte ook bekend de seizoensvoorbereiding op 17 juni te zullen starten.

CEO Peter Willems: “We zijn tevreden dat we de uitstekende samenwerking met Frank en Vincent kunnen voortzetten. We rekenen erop dat we met dit duo verder kunnen gaan op de ingeslagen weg om ons gezamenlijk doel te bewerkstelligen.”

Technisch Directeur Wim De Corte voegt hieraan toe dat de continuïteit en het kwaliteitsvolle werk van de afgelopen maanden een solide basis vormen. “We starten half juni de voorbereiding en zijn ambitieus naar komend seizoen.”

Walem maakt preselectie van 26 spelers bekend

Johan Walem heeft een voorselectie van 26 spelers bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap onder 21 jaar in Italië en San Marino (16-30 juni). De bondscoach van de Belgische beloften nam voor het eerst Yari Verschaeren op in zijn kern. De beloften beginnen op 31 mei aan hun voorbereiding.

Walem kon nog meegeven dat 24 spelers in aanmerking komen voor de vriendschappelijke wedstrijd van de Jonge Duivels in Le Mans tegen Frankrijk op 3 juni. Dion Cools (kaakbeenbreuk) en Yari Verschaeren (examens) sluiten later aan. Na die wedstrijd maakt Walem zijn definitieve selectie van 23 spelers bekend. Loïs Openda (Club Brugge) is eerste reserve en houdt zich klaar.

Preselectie Jonge Duivels:



Doelmannen: Nordin Jackers (Racing Genk), Ortwin De Wolf (Lokeren), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Dion Cools (Club Brugge), Wout Faes (Oostende), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Casper De Norre (Racing Genk), Elias Cobbaut (Anderlecht), Dries Wouters (Racing Genk), Rocky Bushiri (Eupen), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren)

Middenvelders: Bryan Heynen (Racing Genk), Jordy Vanlerberghe (Oostende), Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (STVV), Orel Mangala (Hamburg/Dui), Stephane Omeonga (Hibernian/Sch), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Aanvallers: Obbi Oularé (Standard), Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf/Dui), Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Eng), Francis Amuzu (Anderlecht), Manuel Benson (Moeskroen)

Boete en officiële waarschuwing voor Trossard na homofobe uitspraken

Leandro Trossard gaat akkoord met de straf die de KBVB hem oplegt naar aanleiding van zijn homofobe uitspraken tijdens de kampioenenviering van KRC Genk. De bond veroordeelt alle vormen van homofoob gedrag. De uitspraken van Leandro Trossard staan haaks op de waarden die de KBVB uitdraagt, zoals inclusie en tolerantie. Met die actie pleegde Trossard bovendien een inbreuk op de gedragscode van de Rode Duivels.

De bond neemt akte van de snelle excuses die Leandro Trossard heeft overgemaakt. De KBVB tilt echter zwaar aan de feiten, geeft Leandro Trossard een officiële waarschuwing en zal zich bij recidief gedrag beraden over sportieve sancties. Daarnaast legt de KBVB Leandro Trossard een boete op, zoals bepaald in de gedragscode. Deze boete zal worden doorgestort aan een goed doel.