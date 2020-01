Football Talk. Beerschot zet 2020 somber in: 1B-leider verspeelt punten tegen Roeselare De voetbalredactie

10 januari 2020

Leider Beerschot verspeelt punten tegen Roeselare

Beerschot, de koploper in de tweede periode van de Proximus League, is tegenvallend aan 2020 begonnen. De Ratten verspeelden kostbare punten tegen Roeselare. Het bleef 1-1 op het Kiel. Beerschot (12 ptn) behoudt voorlopig twee punten voorsprong op eerste achtervolger Lommel (10 ptn), dat morgen naar Westerlo trekt, en de Antwerpenaars bij winst kan voorbijsteken. Ook Roeselare (10 ptn), Union (9 ptn) en Virton (9 ptn) zijn niet veraf.

Het zag er nochtans al heel snel goed uit voor de thuisploeg. Joren Dom trapte Beerschot na drie minuten met een rake knal op 1-0. De Ratten waren ook lange tijd baas, maar na rust kwamen de bezoekers steeds beter in hun spel. Andrei Camargo bracht een kwartier voor tijd de verdiende 1-1 op het bord. Ondanks een slotoffensief van de thuisploeg bleef het daar bij.

Morgen openen Westerlo en Lommel de debatten om 17u. Om 20u30 is er Union-Leuven. Zondag sluiten Virton en Lokeren, om 16u, de zevende speeldag in de tweede periode in 1B af. OH Leuven won de eerste periode.

Sporting Lokeren hoopt volgende week het licht op groen te krijgen van Licentiecommissie

In de loop van volgende week hoopt Sporting Lokeren het licht op groen te krijgen van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB). Eind december kreeg de Waaslandse club te horen dat bij een tussentijdse controle bleek dat niet aan alle financiële verplichtingen werd voldaan. Daardoor kreeg Lokeren, naast ook reeksgenoot Roeselare, een transferverbod opgelegd. In het Daknamstadion zijn ze ervan overtuigd dat alles in kannen en kruiken komt zodat men zich opnieuw op de transfermarkt kan begeven.

“Wij maken ons sterk dat midden volgende week alles in orde is”, legde persverantwoordelijke Guy Van den Broeck uit. “We staan constant met de Licentiecommissie van de KBVB in contact zodat het dossier in de beste omstandigheden kan afgewerkt worden. Het ging hem over kleine zaken waarin we tekort kwamen, maar die ons wel die bewuste maatregel opleverden. In de eindejaarsperiode hebben we ons de pleuris gewerkt om alle attesten over te maken aan de Licentiecommissie van de KBVB. Dat is nu achter de rug. Wij hebben goede hoop op een goede afloop.”

Indien Lokeren opnieuw transfers mag doen komen er dan nog nieuwe spelers? “Wij zijn steeds bezig geweest en hebben uitgekeken naar versterking”, verzekerde sportief manager Eric Verhoeven. “Het is echter moeilijk een speler vast te leggen als je een transferverbod hebt. Als er nieuwe spelers komen, moeten die echter wel onmiddellijk inzetbaar zijn en een directe meerwaarde betekenen voor deze club.”

Sporting Lokeren staat momenteel allerlaatste in 1B met slechts 15 punten, 5 minder dan Roeselare dat voorlaatste staat. Lokeren speelt zondag uit bij Virton, tweede in de stand.

Najar traint met bal in Neerpede

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Andy Najar heeft op Neerpede buiten getraind met de bal. De Hondurees onderging in juli een operatie aan de kruisbanden van de knie, maar is nu dus op de weg terug. Het is zeer twijfelachtig of Anderlecht het aflopende contract van de blessuregevoelige rechtsachter zal verlengen. Deze winter haalde het al Murillo en ook Vanden Borre is een concurrent voor Najar. (PJC)