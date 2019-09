Football Talk. Beerschot winnaar van het weekend - Geen De Camargo tegen Gent Voetbalredactie

14 september 2019

23u37 1

Beerschot is winnaar van het weekend

Beerschot heeft op de zesde speeldag van de Proximus League met 2-0 gewonnen van Lommel. Het nadert daardoor tot op drie punten van leider OH Leuven.

Yan Vorogovskiy (59.) opende na de pauze de score voor de Mannekes, Tarik Tissoudali (74.) legde een kwartiertje later de 2-0 eindstand vast.

In het klassement doet Beerschot, dat vierde blijft, een gouden zaak. Alle ploegen in de top drie lieten dit weekend punten liggen: nummers één en drie Union en OHL speelden 1-1 gelijk, ook nummer twee Westerlo speelde 1-1 gelijk tegen Lokeren. Beerschot telt nu tien op achttien, drie minder dan OHL en Westerlo. Lommel is zesde met drie punten.

Eerste nederlaag voor Atlético Madrid tegen Real Sociedad van invaller Januzaj

Atlético Madrid heeft op de vierde speeldag van de Spaanse Primera Division zijn eerste puntenverlies geleden. Real Sociedad, met invaller Adnan Januzaj, bleek met 2-0 te sterk.

Januzaj kwam zeven minuten voor tijd van de bank, de eindstand lag toen al vast. Martin Odegaard (58.), huurling van Real Madrid, opende na de rust de score. Amper drie minuten later verdubbelde Nacho Monreal de voorsprong, Atlético vond geen antwoord.

Atlético Madrid blijft ondanks de nederlaag aan de leiding met negen punten. Alleen Sevilla, dat zondag naar Alaves moet, kan er eventueel nog overheen komen voor het einde van het weekend. Het Real Sociedad van Adnan Januzaj staat verdienstelijk zesde.

Union en OH Leuven delen de punten in 1B-topper

Union Sint-Gillis en OH Leuven hebben 1-1 gelijkgespeeld in een topper in de Proximus League. De Leuvenaars leden hun eerste puntenverlies sinds 9 augustus maar komen dankzij het puntje wel opnieuw aan de leiding, Union blijft derde.

De Brusselaar vierden het 100-jarige bestaan van hun Joseph Marienstadion, voor de wedstrijd waren er heel wat feestelijkheden. In een gesloten eerste helft was er weinig reden tot feesten, de kansen waren schaars. Na de rust opende Casper Nielsen (54.) de score. Union was de betere ploeg en leek op een verdiende zege af te stevenen, maar acht minuten voor affluiten ging de bal op de stip en maakte Thomas Henry de 1-1.

OHL komt opnieuw aan de leiding met dertien punten, evenveel als nummer twee Westerlo. Union is derde met elf punten, maar ziet zondag Virton over zich heen springen. De Luxemburgers, die nu negen punten tellen, krijgen dan namelijk een 0-5-forfaitoverwinning cadeau tegen Roeselare.

Malinwa mist De Camargo tegen AA Gent door blessure

KV Mechelen moet het morgenavond tegen AA Gent doen zonder Igor de Camargo (36). De Braziliaans-Belgische spits - dit seizoen al goed voor drie doelpunten - sukkelt met de knie. De medische staf van Malinwa nam vandaag de beslissing om hem aan de kant te houden. Met William Togui of Dante Vanzeir heeft coach Vrancken twee oplossingen in zijn kern. (ABD)

100ste match voor Ronald Vargas

Vargas staat voor zijn 100ste match in onze competitie. Daarin was de Venezolaan 27 keer trefzeker en gaf hij 21 beslissende passes. Slechter nieuws is er voor Hjulsager en Palaversa. Zij missen de match van vandaag tegen Standard en die op Genk. D’haese is onzeker, ook Rajsel is out (knie). Capon hervat volgende week de groepstraining. (TTV)

Claude Makelele even terug op de Kehrweg

Eupen kan geen beroep doen op Bolingi (geblesseerd) en Ebrahimi (komt pas zondag terug uit Iran). In de gewonnen oefenwedstrijd tegen STVV (2-3) maakte Milicevic een goede beurt Ex-coach Claude Makelele is even terug op de Kehrweg als ambassadeur van het WK 2022 in Qatar. (AR)