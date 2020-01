Football Talk. Beerschot opnieuw leider in 1B na zuinige zege tegen Westerlo - Blind traint weer bij Ajax na ontstoken hartspier Redactie

31 januari 2020

Beerschot opnieuw leider na zuinige zege tegen Westerlo

Beerschot heeft opnieuw de macht gegrepen in de tweede periode van de Proximus League. Op het Kiel wonnen de ‘Ratten’ hun wedstrijd van de 24e speeldag tegen Westerlo met 1-0.

Na een evenwichtige eerste helft zonder veel doelgevaar, voerde Beerschot na de pauze de forsing. Bourdin besloot eerst nog naast, Ibarra tikte binnen vanuit buitenspel. Westerlo kwam er niet meer aan te pas en moest halverwege de tweede helft lijdzaam toezien hoe de thuisploeg de verdiende 1-0 tegen de netten prikte. De pas ingevallen Loris Brogno (70.) nam het doelpunt voor zijn rekening. De Kemphanen reageerden, maar de gelijkmaker viel niet meer.

In de stand van de tweede periode neemt Beerschot (16 ptn) de leidersplaats opnieuw over van Virton (15 ptn). Westerlo deelt de derde plek met Lommel (14 ptn). Nog op de 24e speeldag neemt rode lantaarn Lokeren het zaterdag in eigen huis op tegen Union, OH Leuven ontvang Roeselare. Virton en Lommel bikkelen in Limburg om de leidersplek.

Charleroi laat nieuw stadion bouwen door Frans architectenbureau

Sporting Charleroi heeft de opdracht om zijn nieuw voetbalstadion te bouwen op een oude mijnsite in Marchienne-au-Pont toevertrouwd aan architectenbureau Mariotti & Associés. Het Franse bedrijf kreeg de voorkeur op drie andere internationale architectenteams.

Begin september kondigde afgevaardigd bestuurder Mehdi Bayat de stadionplannen van Sporting Charleroi aan. Voor de multifunctionele voetbaltempel trekt de eersteklasser 60 miljoen euro uit aan eigen middelen. Het resultaat moet een stadion voor 20.000 toeschouwers worden. Voor andere evenementen, zoals concerten, zou de capaciteit uitgebreid kunnen worden tot 30.000 plaatsen.

Het project van Sporting Charleroi, dat de toepasselijke naam Horizon 2024 meekreeg, zal uit de grond gestampt worden op een oude mijnsite in Marchienne-au-Pont, een deelgemeente van Charleroi. Op de oevers van de Samber, zo’n 6 kilometer van het huidige Stade du Pays, komen ook parkeerplaatsen en andere faciliteiten.

De constructie van het stadion wordt toevertrouwd aan Mariotti & Associés, zo besliste Sporting Charleroi vrijdag. Het in Metz gevestigde architectenbureau werd verkozen boven drie andere internationale kandidaten. “Vier criteria waren doorslaggevend: motivatie, competenties, budget en referenties”, aldus de voetbalclub in een persbericht.

Het Franse bedrijf krijgt nu de onmiddellijke opdracht om de ideeën van Sporting Charleroi om te vormen tot volwaardige stadionplannen. Tegelijkertijd begint Mariotti & Associés met het nodige voorbereidende werk (administratief, etc.), opdat de oplevering van het nieuwe stadion in 2024 kan plaatsvinden.

Daley Blind sluit na ontstoken hartspier weer aan bij groepstraining Ajax

Daley Blind is aangesloten bij de groepstraining van Ajax. “Alle seinen staan weer op groen. Dat is goed nieuws”, zei trainer Erik ten Hag. Blind is hersteld van een ontstoken hartspier, die begin december na de wedstrijd tegen Valencia in de Champions League bij hem werd geconstateerd. “Hij is gemonitord. Hij heeft onderzoeken gehad, de resultaten zijn goed. Hij heeft al veel trainingen gedaan, maar is nu ook terug bij de groep”, verklaarde Ten Hag.

De wedstrijd van zondag tegen PSV komt te vroeg voor Blind. “Maar we gaan nu van dag tot dag kijken hoe het gaat en hoe Daley zich voelt. We gaan samen kijken wanneer hij kan terugkeren. Het is heel fijn dat hij nu weer volledig beschikbaar is voor ons.