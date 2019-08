Football Talk. Beerschot nipt te sterk voor Union - Dewaele en Ait El Hadj tot 2022 bij Anderlecht - Zware knieblessure voor Chiellini De voetbalredactie

30 augustus 2019

22u45 0

Beerschot nipt te sterk voor Union

Beerschot heeft vanavond op de vierde speeldag van de Proximus League met 1-0 gewonnen van Union. Het enige doelpunt viel een kwartier voor affluiten via Placca. Beerschot was met 1 op 6 uit zijn twee vorige wedstrijden tegen Roeselare en OH Leuven gekomen, maar lijkt nu opnieuw mee te doen voor de periodetitel. De Antwerpenaars tellen zeven punten, Westerlo en Union hebben allebei negen punten. Westerlo neemt het zondag op tegen Virton en kan dan alleen leider worden.

PSG wint zonder Meunier bij Metz

PSG heeft op de vierde speeldag van de Ligue 1 met 0-2 gewonnen bij Metz. Rode Duivel Thomas Meunier bleef de hele wedstrijd op de bank. De 21-jarige Fransman Colin Dagba kreeg als rechtsachter de voorkeur op Meunier. Angel Di Maria opende vanop de stip al vroeg de score. Op aangeven van Verratti maakte Maxim Choupo-Moting er nog voor de pauze 0-2 van. Na de rust controleerden de Parijzenaars de wedstrijd rustig uit. PSG telt 9 op 12 en komt voorlopig naast seizoensrevelatie Rennes aan de leiding. Rennes speelt zondag wel nog thuis tegen Nice en won voorlopig al zijn wedstrijden, inclusief een 2-1-stuntzege tegen PSG.

Zware knieblessure voor Chiellini

Juventus-kapitein Giorgio Chiellini (35) heeft op training een zware knieblessure opgelopen en moet onder het mes. De centrale verdediger is wellicht maanden buiten strijd. “Onderzoek bracht schade aan de voorste kruisband in de rechterknie aan het licht. Een operatie is noodzakelijk”, meldt Juventus. De Italiaanse kampioen doet geen prognose over de duur van zijn onbeschikbaarheid. Sommige Italiaanse media menen dat zijn seizoen nu al afgelopen is.

De kans is nu groot dat de Nederlander Matthijs De Ligt, voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax, zaterdag tegen Napels de plaats van Chiellini inneemt. Daniele Rugani en de van Sassuolo overgekomen Turk Merih Demiral zijn de andere opties voor trainer Maurizio Sarri. Chiellini speelt al sinds 2005 voor Juventus en hielp de ‘Oude Dame’ mee aan acht landstitels op rij. Vorig weekend scoorde hij nog het enige doelpunt in de wedstrijd van de eerste speeldag, op verplaatsing bij Parma.

Dewaele en Ait El Hadj tot 2022 bij Anderlecht

Anderlecht heeft de contracten van youngsters Sieben Dewaele en Anouar Ait El Hadj opengebroken tot medio 2022. Dewaele (20) verdween sinds hij op de tweede speeldag zijn kans kreeg tegen Moeskroen niet meer uit de basis. Bondscoach Johan Walem riep hem vandaag ook een eerste keer op voor de Belgische U21.

“Ik ben heel blij dat ik mijn kans gekregen heb in de eerste ploeg”, is Dewaele erg blij met zijn contractverlenging. “Het is echt een kinderdroom die werkelijkheid werd. Vincent Kompany gaf me een kans en als je veel speeltijd krijgt, dan leer je zeer snel bij. De coach wou me aan het werk zien, maar hij had al aangegeven dat hij mijn contract bij RSCA wou verlengen.”

Ait El Hadj (17) speelde - net als Dewaele - een uitstekende voorbereiding, maar kon zich nog niet opwerpen tot basisspeler. De Belgische Marokkaan maakte op de openingsspeeldag zijn debuut in het eerste elftal van paars-wit. “Als kleine jongen bij de U11 hoop je natuurlijk ooit op dat grote veld te staan”, zegt Ait El Hadj. “Zeven jaar later mag je dan plots meetrainen met Samir Nasri en Nacer Chadli. Dat zorgt natuurlijk voor veel vertrouwen. Ik ben trots dat we kansen krijgen in deze mooie club.”

UEFA stelt maximumprijs in voor uitsupporters

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft een maximumprijs ingesteld voor de tickets van de bezoekende fans bij wedstrijden in de Champions League en Europa League. Voor duels in de Champions League betaalt de uitsupporter maximaal 70 euro, bij de Europa League is dat 45 euro.

Vorig seizoen was er veel gedoe over de soms zeer hoge bedragen die clubs vroegen aan de bezoekende supporters. Zo wilde FC Barcelona liefst 119 euro ontvangen voor een kaartje voor het uitvak bij de wedstrijd tegen Liverpool. De Engelse club verhoogde daarop de toegangsprijzen voor de aanhangers van Barcelona en gebruikte de winst daarvan om de eigen supporters te compenseren.

“Supporters zijn de levensader van het voetbal en iedereen die uitwedstrijden wil bezoeken zou dit moeten kunnen doen voor een fatsoenlijke prijs”, zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Door een limiet te stellen aan de hoogte van de ticketprijzen zorgen we ervoor dat alle supporters de mogelijkheid krijgen om de speciale sfeer in een voetbalstadion te proeven.

Unai Nunez en Pablo Sarabia verdienen eerste selectie voor Spanje

Athletic Bilbao-verdediger Unai Nunez en PSG-winger Pablo Sarabia zijn vandaag voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Spanje. Ze maken deel uit van de groep die de EK-voorrondeduels tegen Roemenië (5 september) en de Faeröer Eilanden (8 september) voorbereidt.

Het ging om de eerste selectie van bondscoach Robert Moreno. Maar de aankondiging werd volledig overschaduwd door het nieuws over de dood van het 9-jarige dochtertje van Luis Enrique, zijn voorganger aan het hoofd van La Roja. De Spaanse voetbalbond maakte uit respect de selectie bekend met een eenvoudig communiqué en niet via de gebruikelijke persconferentie.

Spanje leidt in groep F met 12 op 12.

Dussenne moet allicht kruis maken over seizoen

Slecht nieuws voor Standard. Noë Dussenne blesseerde zich gisteren op training, vandaag volgde een zwaar verdict. De centrale verdediger scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie. “De onbeschikbaarheid wordt geschat op zes maanden tot één jaar”, melden de Rouches. Enkele weken geleden kwam Dussenne over van Moeskroen.

Kahn volgt Rummenigge op bij Bayern München

Oliver Kahn wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Bayern München. De oud-doelman treedt per 1 januari toe tot het bestuur van de Duitse voetbalclub. Twee jaar later, op 31 december 2021, neemt Kahn de functie over van Karl-Heinz-Rummenigge, de huidige bestuursvoorzitter. De raad van toezicht van Bayern München heeft dat gisteren besloten, meldt Bayern vandaag.

De 50-jarige Kahn speelde van 1994 tot 2008 voor Bayern. Met de Duitse nationale ploeg eindigde hij bij het wereldkampioenschap van 2002 als tweede.

Yaremchuk out tot na interlandbreak

Géén Roman Yaremchuk gisteren bij AA Gent. De Oekraïner sukkelde al een tijdje met hinder ter hoogte van de achillespees. “Maar dat leek onder controle”, zegt Jess Thorup. “Roman voelde echter te veel pijn, de dokters vonden dat het te veel risico was om hem te laten spelen. Hij heeft een injectie gekregen waardoor de blessure sneller moet genezen, maar hij moet nu even rust nemen. Zondag speelt hij zeker niet tegen Cercle Brugge, daarna volgt de interlandbreak. We gaan met de medische staf van Oekraïne overleggen of we hem hier kunnen houden. Ik verwacht dat we Roman dan na de interlandbreak kunnen recupereren.” (RN)