Football Talk. Beerschot legt doelman Vanhamel langer vast - Ook toptalent Agyei prof bij Anderlecht?

21 april 2020

Beerschot legt doelman Mike Vanhamel langer vast

Doelman Mike Vanhamel (30) heeft zijn contract bij Beerschot open gebroken. Hij ligt nu voor vier seizoenen vast, met optie op een extra jaar. Vanhamel wordt op het Kiel aanzien als een sleutelspeler en dat resulteert nu dus in deze langere overeenkomst. Het feit dat Beerschot nog een serieuze kans maakt om straks in 1A te voetballen, maakte het voor de ambitieuze Vanhamel alleen maar makkelijker om bij te tekenen. Ook na zijn actieve carrière zou er voor de keeper een functie zijn weggelegd binnen de club. “Ik ben verheugd over deze nieuwe verbintenis, reeds enkele maanden geleden waren we het eens om onze verbintenis open te breken omdat onze ambities samen lopen en ik een belangrijke rol wil spelen daarin!”, zegt Vanhamel. (KDC)

OHL wil dat ook 1B beëindigd wordt

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt maandag over de definitieve stopzetting van de competitie. Normaal gesproken zou dat enkel over 1A gaan. Maar OH Leuven heeft nu gevraagd om ook een beslissing te nemen over de stopzetting van 1B. Hun redenering: als er in de hoogste afdeling om gezondheidsredenen niet gevoetbald zal worden, waarom geldt dat niet voor tweede klasse? Het management van de Pro League wil koste wat het kost dat de terugwedstrijd van de 1B-finale wél nog gespeeld wordt. Gebeurt dat niet, dan is er grote onduidelijkheid over welke club dan wel zou moeten promoveren. Normaal is dat de winnaar van die promotiefinale. Als die niet wordt afgewerkt, vinden zowel Beerschot, OHL als de officieuze kampioen Westerlo dat zij moeten promoveren. Een juridische procedureslag lijkt in dat scenario een evidentie. (NVK)

Ook toptalent Agyei prof bij RSCA?

Anderlecht blijft inzetten op eigen jeugd. De onderhandelingen met aanvaller Enock Agyei (15) over een profcontract gaan de goeie richting uit. Naar verluidt gelooft Kompany enorm in de spits, die uitgeroepen werd tot beste speler op het prestigieuze YICC-toernooi in China. Agyei genoot net als Mario Lavia (16) belangstelling van de grootste Europese clubs, maar beiden lijken de voorkeur te geven aan een doorbraak bij Anderlecht. Agyei is een Belgische jeugdinternational met Ghanese roots. (PJC)