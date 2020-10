Football Talk. Beerlandt biedt ontslag aan in Raad van Bestuur Anderlecht - Duel tussen RSCA Women en Aalst uitgesteld Redactie

09 oktober 2020

14u57 0

Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, heeft zijn ontslag aangeboden in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hij is al enige tijd ontevreden over het beleid. Een vervanger werd nog niet aangeduid. Beerlandt blijft tot nader orde wel aan als aandeelhouder.

Duel tussen RSCA Women en Aalst wordt uitgesteld

Het competitieduel tussen de RSCA Women en Eendracht Aalst gaat vanavond niet door. Op de clubwebsite laat paars-wit weten dat “meerdere speelsters van Eendracht Aalst in quarantaine moeten” en daarom is beslist de wedstrijd te verplaatsen.

De wedstrijd wordt uitgesteld naar dinsdag 13 oktober, 20u. Uit veiligheidsoverwegingen zal er achter gesloten deuren in Neerpede gespeeld worden.

Zusterclub voor Beerschot

Het ziet er naar uit dat Beerschot er een zusterclub bij krijgt in India. Volgens Indische media staat de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad – mede-eigenaar van Beerschot – op het punt het Indische Quartz FC over te nemen. De prins is ook al eigenaar van het Engelse Sheffield United en het Saoedische Al Hilal. Al deze clubs zijn ondergebracht in de United World holding.

Portugese doelman Lopes verlaat selectie na positieve test

De Portugese doelman Anthony Lopes is besmet met het coronavirus en verlaat de selectie van het nationale elftal. De 30-jarige keeper van de Franse voetbalclub Olympique Lyon is de tweede speler binnen de selectie van bondscoach Fernando Santos die positief test. Dinsdag bleek ook verdediger José Fonte besmet te zijn. Portugal speelde woensdag in een oefeninterland met 0-0 gelijk tegen Spanje. Lopes zat toen op de bank. Zondag speelt Portugal in de Nations League tegen Frankrijk. Op woensdag volgt het duel met Zweden.