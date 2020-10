Football Talk. Beerlandt biedt ontslag aan in Raad van Bestuur Anderlecht - Bloedrode cijfers voor AC Milan Redactie

09 oktober 2020

0

Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, heeft zijn ontslag aangeboden in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hij is al enige tijd ontevreden over het beleid. Een vervanger werd nog niet aangeduid. Beerlandt blijft tot nader orde wel aan als aandeelhouder.

Duel tussen RSCA Women en Aalst wordt uitgesteld

Het competitieduel tussen de RSCA Women en Eendracht Aalst gaat vanavond niet door. Op de clubwebsite laat paars-wit weten dat “meerdere speelsters van Eendracht Aalst in quarantaine moeten” en daarom is beslist de wedstrijd te verplaatsen.

De wedstrijd wordt uitgesteld naar dinsdag 13 oktober, 20u. Uit veiligheidsoverwegingen zal er achter gesloten deuren in Neerpede gespeeld worden.

Zusterclub voor Beerschot

Het ziet er naar uit dat Beerschot er een zusterclub bij krijgt in India. Volgens Indische media staat de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad – mede-eigenaar van Beerschot – op het punt het Indische Quartz FC over te nemen. De prins is ook al eigenaar van het Engelse Sheffield United en het Saoedische Al Hilal. Al deze clubs zijn ondergebracht in de United World holding.

Portugese doelman Lopes verlaat selectie na positieve test

De Portugese doelman Anthony Lopes is besmet met het coronavirus en verlaat de selectie van het nationale elftal. De 30-jarige keeper van de Franse voetbalclub Olympique Lyon is de tweede speler binnen de selectie van bondscoach Fernando Santos die positief test. Dinsdag bleek ook verdediger José Fonte besmet te zijn. Portugal speelde woensdag in een oefeninterland met 0-0 gelijk tegen Spanje. Lopes zat toen op de bank. Zondag speelt Portugal in de Nations League tegen Frankrijk. Op woensdag volgt het duel met Zweden.

Gent laat Mamadou Sylla transfervrij vertrekken naar Spaanse tweedeklasser

Mamadou Sylla zet zijn carrière voort bij de Spaanse tweedeklasser Girona. De 26-jarige aanvaller verlaat AA Gent transfervrij, ondanks een nog lopend contract tot het einde van het seizoen. De Buffalo’s hadden hem in juli 2017 voor bijna vier miljoen euro overgenomen van Eupen, maar hij kon nooit doorbreken in de Ghelamco Arena. Hij kwam er in 35 officiële duels tot slechts twee goals en vijf assists.

Gent leende Sylla de voorbije seizoenen uit aan Zulte Waregem, STVV en het Russische Orenburg. Voor zijn succesvolle periode bij Eupen, in het seizoen 2016-2017, was hij al in Spanje actief bij de jeugd van FC Barcelona en verder ook Espanyol Barcelona en Racing Santander.

AC Milan laat bloedrode cijfers noteren

De Italiaanse topclub AC Milan, werkgever van kersvers Rode Duivel Alexis Saelemaekers, heeft vorig seizoen een recordverlies van 195 miljoen euro laten noteren, zo maakte de club vrijdag bekend.

Bloedrode cijfers dus voor de Rossoneri. “Tijdens de coronacrisis werd de club op financieel vlak niet gespaard”, klinkt het in een korte mededeling. Door die coronacrisis en de verminderde inkomsten als gevolg daarvan, komt wereldwijd het water bij heel wat clubs aan de lippen. De Europese belangenvereniging voor clubs ECA schatte begin september dat COVID-19 de Europese clubs ongeveer vier miljard euro zal kosten. AS Roma moest eerder al een nettoverlies van meer dan 200 miljoen euro in de boeken schrijven, bij Juventus gaat het om 70 miljoen euro.

Beloftenwedstrijd IJsland-Italië uitgesteld na nieuwe besmettingen bij de Italianen

De op vrijdag voorziene interland tussen de beloften van IJsland en Italië is uitgesteld nadat opnieuw twee Italiaanse belofteninternationals positief hebben getest op COVID-19. Begin deze week waren er al twee besmettingen gesignaleerd bij de Azzurri.

Matteo Gabbia, speler van AC Milaan, waar Ibrahimovic en Duarte eerder al besmet raakten, is één van de nieuwe positieve gevallen bij de Italiaanse beloften. Hiermee wordt de derby de Milan van 17 oktober tegen Inter Milaan ook steeds onzekerder. Bij Inter staan er momenteel ook 5 spelers aan de kant vanwege het virus (Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu).

“De IJslandse autoriteiten hebben gevraagd aan de Italiaanse delegatie om zich in quarantaine te zetten”, bevestigde de Italiaanse voetbalfederatie. “De wedstrijd wordt uitgesteld.”

Volgens de Gazzetta dello Sport is de andere positieve besmetting vastgesteld bij doelman Alessandro Plizzari, uitgeleend door Milan aan Reggina (Serie B).