Football Talk. Beckenbauer zou Klopp graag bij Bayern München zien

03 juni 2019

Beckenbauer zou Klopp graag bij Bayern München zien

De Champions League-zege van Liverpool is voor Franz Beckenbauer de bevestiging dat Jürgen Klopp een van ‘s werelds beste trainers is. Het 73-jarige icoon van het Duitse voetbal zou Klopp graag bij Bayern München op de bank zien, zo zegt hij vandaag in Bild. “Ik wil niets liever dan dat hij op een dag naar Bayern komt”, aldus de clublegende van de Rekordmeister. “Het zou een goeie match zijn. Voor mij is hij een van de beste coaches in de wereld.”

Klopp is trainer van de Reds sinds 2015 en heeft in Duitsland een verleden bij Mainz (2001-2008) en Borussia Dortmund (2008-2015). Volgens Beckenbauer zorgde Klopp voor vernieuwing in het Duitse voetbal en “verfijnde hij bij Liverpool wat hij in gang zette in Dortmund”.

Het is niet de eerste keer dat Beckenbauer lovende woorden heeft voor Klopp. In maart liet hij al optekenen dat Klopp een goeie trainer voor Bayern zou zijn. Die zei daarop “vereerd” te zijn maar noemde Liverpool “een passende club voor hem” en voegde eraan toe “hopelijk nog een hele tijd bij Liverpool te kunnen blijven”. Jurgen Klopp (51) ligt nog onder contract in Anfield tot 2022.

Hellas Verona promoveert na een jaar weer naar Serie A

Het verblijf van Hellas Verona in de Italiaanse tweede klasse blijft beperkt tot een seizoen. De club verzekerde zich gisterenavond van promotie naar de Serie A.

Hellas Verona had de heenwedstrijd in de barrage tegen Cittadella met 2-0 verloren maar zette de scheve situatie in de terugmatch recht dankzij een 3-0 zege. Mattias Zaccagni (27.), Samuel Di Carmine (69.) en Karim Laribi (83.) zorgden voor de doelpunten. De bezoekers beëindigden de match met negen na rode kaarten voor Luca Parodi (62.) en Federico Proia (77.).

Hellas Verona, de Italiaanse kampioen van 1985, vervoegt Brescia en Lecce. Die twee ploegen, respectievelijk kampioen en vicekampioen, waren al langer zeker van promotie. Empoli, Frosinone en Chievo zakken uit de Serie A.