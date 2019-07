Football Talk. Batshuayi onderuit in Japan - Najar optimistisch na operatie - Vanhaezebrouck naar Play Sports De voetbalredactie

Hein Vanhaezebrouck verbindt zich exclusief aan Play Sports

Hein Vanhaezebrouck gaat bij Play Sports aan de slag. Vanhaezebrouck heeft al de nodige ervaring als analist en groeide de afgelopen jaren uit tot één van de meest gerenommeerde trainers uit het Belgische voetballandschap. Hij zal vaste klant zijn in ‘Kick-Off’, ‘Studio Live’ en ‘Sports Late Night’, de studioprogramma’s van Play Sports. Daar zal hij wekelijks exclusief z’n licht laten schijnen op het beste voetbal uit het binnen- en buitenland. Vanhaezebrouck leidde Gent naar de titel in 2015. Zijn - voorlopig - laatste passage als coach, bij Anderlecht, verliep stroef. Na het vertrek van Mazzu bij Charleroi was Vanhaezebrouck één van de kandidaten om hem op te volgen.

Chelsea en Batshuayi lijden in Japan eerste nederlaag van het seizoen

Chelsea is in het Japanse Yokohama met 1-0 onderuit gegaan in een vriendschappelijk duel met de Japanse kampioen Kawasaki Frontale. De Braziliaanse invaller Leandro Damiao maakte vier minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd.

Rode Duivel Michy Batshuayi speelde de eerste helft bij de Blues, waar de Amerikaan Christian Pulisic na zijn avontuur op de Gold Cup zijn debuut vierde.

Chelsea is onder leiding van nieuwe coach Frank Lampard eerder matig begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorige week speelden de Londenaars in een korte trip door Ierland ook al 1-1 gelijk tegen Bohemians. St. Patricks werd wel verslagen met 0-4.

Victor Valdes keert terug naar Barcelona als jeugdcoach

FC Barcelona heeft Victor Valdes aangesteld als nieuwe hoofdcoach van het U19-team. De 37-jarige Valdes, jarenlang de vaste doelman van het eerste elftal van de Catalanen, ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie om de overeenkomst nog met een extra seizoen te verlengen.

Valdes sloot in zich in 1992 als tienjarige knaap voor het eerst aan bij FC Barcelona. Sinds zijn debuut in het eerste elftal in augustus 2002 kwam hij tot 536 officiële duels voor de Blaugrana. In januari 2014 trok hij naar Manchester United, maar dat werd - mede door blessureleed - nooit een succes. In het voorjaar van 2016 speelde hij een half seizoen in de Jupiler Pro League bij Standard, alvorens nog een laatste jaar in doel te staan bij het Engelse Middlesbrough.

Valdes is een ware clublegende bij Barcelona. Hij won in zijn 11,5 seizoenen bij de A-kern zes landstitels, twee bekers, drie keer de Champions League en twee keer het WK voor clubteams.

Andy Najar optimistisch na knieoperatie: “Ik zal nooit klagen”

De Hondurees vertelt in een interview met Diez na zijn knieoperatie vorige week dat het ergste nu voorbij is en dat hij zich focust op zijn herstel. “Ik voelde me heel goed na de operatie en ik had nergens pijn. Volgens de dokter kan ik zelfs al na minder dan zes maanden al terugkeren.” Na twee jaar blessureleed is Najar filosofisch. “Het zijn twee moeilijke jaren geweest, maar ik geef me niet gewonnen. Als speler worden we voortdurend uitgedaagd en al wat wij kunnen doen is die uitdagingen tegemoet gaan. Het hoofd laten hangen heeft geen zin. Ik zal blijven werken om terug te komen. Trouwens, er zijn heel wat mensen die ergere dingen meemaken. Ik zal dan ook nooit klagen.” Hij bedankt ook Anderlecht en wilt nog niet aan de toekomst denken. “Anderlecht heeft me altijd gesteund en daarvoor ben ik dankbaar. Toch denk ik niet dat ik de club daarom trouw verschuldigd ben, want ik heb ze ook al veel gegeven. Maar op dit moment denk ik nog niet na over mijn toekomst. De MLS zou kunnen, maar ik kan ook blijven. Mijn herstel is nu prioriteit.

Turijnse politie haalt David Trezeguet dronken van achter het stuur

Voormalig topaanvaller David Trezeguet is gisterennacht betrapt op dronken rijden in Turijn. Dat berichten diverse Italiaanse media. De intussen 41-jarige Fransman keerde omstreeks 1u ‘s nachts terug van een feestje bij vrienden en werd tegengehouden door de politie.

Minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, reageerde op sociale media al op de feiten. “Ik bedank de politie van Turijn en zal het gedrag van een ‘kampioen’ met de sluier der liefde bedekken.”

Trezeguet zou zich tijdens de controle “nerveus, opvliegend en onrespectvol” gedragen hebben en in eerste instantie geweigerd hebben een alcoholtest te ondergaan. Volgens Italiaanse media bedroeg zijn promillegehalte tussen de 1,5 en 1,7.

David Trezeguet was als speler tien seizoenen actief bij Juventus (2000-2010) in Turijn en veroverde er twee landstitels (2002 en 2003). Momenteel is hij ambassadeur van de club. Met Frankrijk werd hij zowel wereldkampioen (1998) als Europees kampioen (2000). Op het EK in België en Nederland besliste hij de finale tegen Italië met een Golden Goal.

Castagne en Praet winnen eerste oefenduels, Kabasele bijt in het zand tegen Ajax

Rode Duivels Timothy Castagne (Atalanta Bergamo) en Dennis Praet (Sampdoria) hebben hun eerste oefenduels van het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Tegen amateurclubs Brusaporto (9-0 zege voor Atalanta) en Sellero Novelle (15-0 overwinning voor Sampdoria) werden schietoefeningen gehouden. Christian Kabasele verloor met Watford zijn eerste voorbereidingswedstrijd tegen Ajax (2-1).

Zowel Castagne als Praet speelden enkel de eerste helft in hun eerste wedstrijd. Bij Atalanta was er ook het debuut van nieuwe aanwinst Ruslan Malinovskyi, overgekomen van Racing Genk. De Oekraïner was meteen trefzeker vanop de strafschopstip.

Christian Kabasele ten slotte speelde met Watford enkel de tweede helft in het oefenduel in het Oostenrijkse Saalfelden tegen Ajax. Watford kwam op voorsprong via Gray (39. pen), maar de Amsterdammers wonnen nog dankzij goals van Van de Beek (52.) en Timber (89.). Basisspeler bij Ajax was de Roemeen Razvan Marin, overgenomen van Standard.

Lamah verliest opnieuw in MLS, Toronto en Ciman winnen

In de Major League of Soccer (MLS) hebben de Belgen op de 21ste speeldag met wisselend succes gepresteerd. Het Cincinnati van Roland Lamah, rode lantaarn in de Eastern Conference, verloor in eigen huis met 1-4 van DC United. Laurent Ciman en Toronto triomfeerden met 3-1 tegen de New York Red Bulls.

Lamah viel bij Cincinnati na 65 minuten in, net nadat Wayne Rooney de 1-3 op het bord had gezet. Voordien had ook Rodriguez (42. en 59.) al twee maal gescoord voor de bezoekers van DC United. Ledesma (54.) kon tussendoor voor de thuisploeg milderen vanop de stip. Het werd uiteindelijk nog 1-4 voor de nummer twee in de Eastern Conference door een goal van Arriola (73.). Voor Cincinnati, nieuwkomer op het hoogste niveau, is het al de veertiende nederlaag in 21 wedstrijden.

Toronto, met oud-Rode Duivel Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo (ex-Genk) in de basis, haalde het met 3-1 van de New York Red Bulls. Altidore bracht de thuisploeg al na zes minuten met een knap hakballetje op voorsprong. Pozuelo verdubbelde halverwege de eerste periode vanop de stip. Na rust kon NY eerst milderen via Barlow (63.), maar Morgan (72.) stelde de zege in het slot veilig met de 3-1. In de tussenstand in de Eastern Conference is Toronto zesde, de NY Red Bulls zijn vierde.