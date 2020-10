Football Talk. Bastien Toma blijft twee speeldagen geschorst - STVV heeft nieuwe communicatieman Redactie

03 oktober 2020

13u50 1

Youssouf Keita communicatieman bij STVV

We meldden reeds dat STVV en communicatieverantwoordelijke Fio Mostien na vijf jaar hun samenwerking beëindigden. Intussen is zijn opvolger bekend. De keuze is daarbij gevallen op Youssouf Keita. Hij is perfect meertalig, genoot zijn opleiding bij ICHEC Brussels Management School en heeft een verleden als hoofd marketing en communicatie bij Phoenix Brussels Basketball. (FKS)

Bastien Toma blijft twee speeldagen geschorst

Een hard verdict voor Genk en nieuwkomer Bastien Toma. De Zwitserse middenvelder blijft twee speeldagen geschorst. Toma kreeg rood in de partij tegen KV Oostende voor een tackle op de enkel van D’Arpino. Genk ging in beroep tegen de twee effectieve schorsingsdagen die het Disciplinair Comité van de KBVB had opgelegd. Maar ook het Beroepscomité had geen genade voor Genk en Toma, de dubbele schorsingsdag blijft gehandhaafd. Toma mist de wedstrijden tegen Waasland-Beveren en Charleroi. (KDZ)

Wolf aan de slag bij de Duitse bond

Hannes Wolf heeft niet lang zonder werk gezeten. Twee weken geleden werd hij op straat gezet als coach van Racing Genk, vandaag werd Wolf voorgesteld als de nieuwe coach van de Duitse U18.

Eerder was hij ook al aan de slag als jeugdcoach bij Borussia Dortmund. Nadien werd Wolf coach van VFB Stuttgart en Hamburger SV. Vorig jaar in november nam Wolf bij Racing Genk over van Felice Mazzu, hij eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats met Racing Genk. Dit seizoen kenden de Limburgers een slechte seizoensstart en die vijf op vijftien kostte Wolf de kop. “Ik kijk ernaar uit om de jonge Duitse talenten de komende jaren te begeleiden en beter te maken”, zei Wolf in een eerste reactie op de website van de Duitse voetbalbond.

STVV-fans roepen met spandoek op tot actie

Supporters hebben vanochtend achter het doel van de Noord Tribune, de plek waar ook de harde kern Brigada Hesbania plaatsneemt, een spandoek gehangen. “Kwestie van bestuur, staf en spelers voor de match tegen Kortrijk wakker te schudden dat het zo niet meer verder kan”, zo luidt het. Het spandoek laat aan duidelijkheid alvast niks te wensen over: ‘Play Time Is Over: Time For Action, Go Hard or Go Home’. Duidelijker kan niet.

Muscat verontschuldigt zich tegenover Vrancken

Opvallend tijdens de wekelijkse persconferentie op Stayen: coach Kevin Muscat van STVV verontschuldigde zich openlijk bij Wouter Vrancken. De coach van KV Mechelen, ook in Sint-Truiden heel graag gezien, gaf vorige week na de thuismatch Muscat een sneer omdat die in een krant had verteld dat Malinwa een ploeg is die alleen maar negatief voetbal brengt en vanuit het duel speelt. Muscat reageerde toen eigenaardig genoeg helemaal niet, geen grimas, laat staan verbaal. “Vergeef me, mijn Nederlands is verre van goed”, aldus Muscat. “Vandaar dat ik niet meteen begreep wat mijn collega toen tegen jullie zei. Dat vernam ik pas later. Goed, ik kan alleen zeggen dat ik vooraf nooit negatief doe over een tegenstander. Wie me een beetje kent, weet dat ook. Bij deze wil ik mij absoluut bij Vrancken verontschuldigen als ik toch iets zou hebben gezegd dat negatief kon geïnterpreteerd worden. Ik vermoed echter dat het hier om miscommunicatie gaat en dat de journalist in kwestie me verkeerd heeft begrepen. Dat kan, zeker met mijn Australisch (lacht). Maar dan nog. Mijn excuses daarvoor.” (FKS)

FIFA verlengt aangepaste regels voor afstaan internationals

Voetbalclubs hoeven tot het einde van dit jaar hun internationals niet af te staan aan de nationale ploegen als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht hun spelers voor een interlandperiode vrij te geven, maar vanwege de perikelen met het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt. In eerste instantie gold die uitzondering alleen voor de interlandperiode van afgelopen maand, maar de wereldvoetbalbond FIFA heeft dat nu doorgetrokken tot het einde van 2020.

Als een voetballer minimaal vijf dagen in quarantaine of zelfisolatie zou moeten voor of na een interland, dan mag zijn club weigeren de speler af te staan aan de nationale bond. Ook als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie, of op de terugweg, hoeven de clubs hun spelers niet vrij te geven. Dat staat in het protocol ‘Return to Football’ van ruim 140 pagina’s dat de FIFA heeft opgesteld.

Er staan dit jaar nog twee interlandperiodes op het programma, in oktober en november. De Rode Duivels staan binnenkort voor een oefeninterland thuis tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en Nations League-duels in en tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). In november zakken achtereenvolgens Zwitserland (11 november), Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) naar België af. Tegen Zwitserland gaat het om een oefeninterland, met de thuiswedstrijden tegen Engeland en Denemarken wordt de groepsfase van de Nations League afgesloten.

Kristof Sas vervoegt medische staf Rode Duivels

Kristof Sas maakt voortaan deel uit van de medische staf rond de Rode Duivels. Amper een week geleden werd Sas door Anderlecht bedankt voor bewezen diensten. De arts heeft ook een verleden bij Club Brugge.

Wereldkampioen Frankrijk oefent tegen Finland

Op woensdag 11 november geeft wereldkampioen Frankrijk in een oefeninterland in het Stade de France Finland partij. De wedstrijd stond aanvankelijk eind maart gepland maar werd uitgesteld door de coronapandemie. Voor Les Bleus wordt het een opwarmertje voor de Nations Leagueduels tegen Portugal (14 november) en Zweden (17 november), ook allebei in Parijs.