Football Talk. Barst of breukje in Vanakens pols? - Blessure Depoitre valt mee

03 februari 2020

Barst of breukje in Vanakens pols?

Met een ingepakte pols verscheen-ie na rust weer op het veld. En nadien in de mixed zone. “Niet het fijnste ding om mee te voetballen, hoor”, zuchtte Hans Vanaken. “Ik kon niet bewegen zoals ik wou. Wat er precies gebeurd is? In de eerste helft heb ik een fout gemaakt op Buta. We zijn toen ten val gekomen, waardoor mijn arm onder zijn lichaam lag. Het is afwachten of ik een barst of breukje heb opgelopen. We zien wel”, aldus de tweevoudige Gouden Schoen, die de wedstrijd uitspeelde met pijnstillers. (NP)

Waar was Refaelov?

Opvallend: geen Lior Refaelov bij Antwerp. Nog frappanter: de Israëliër warmde zelfs niet op en bleef 90 minuten op de bank zitten. Nochtans was hij niet ziek of geblesseerd. “Ik heb geen woord gewisseld met de coach. Hij zal me sparen voor donderdag (halve finale beker, red.) zeker?”, haalde hij de schouders op. Nochtans had Refaelov - de voorbije matchen altijd basispion - héél graag tegen ‘zijn’ Club in actie gekomen: van 2011 tot 2018 speelde de 33-jarige middenvelder voor blauw-zwart. (MVS)

Blessure Depoitre valt mee

AA Gent kon in Mechelen geen beroep doen op de zieke Alessio Castro-Montes en ook Laurent Depoitre ontbrak in de selectie. ‘Lolo’ kampt met een blessure onderaan de voet, maar na wat rust wordt hij maandag of dinsdag weer op training verwacht. Wellicht geraakt hij speelklaar voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht. (RN)