Football Talk. Barcelona mist Sergi Roberto en De Jong in topper - City-verdediger Garcia enkele dagen in ziekenhuis De voetbalredactie

18 juni 2020

13u14 0

FC Barcelona zonder Sergi Roberto en De Jong in topper tegen FC Sevilla

FC Barcelona kan vrijdag in de topper van de dertigste speeldag in La Liga tegen FC Sevilla geen beroep doen op de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong (blessure aan de rechterkuit) en rechtsback Sergi Roberto (ribblessure), zo maakte de club donderdag bekend. Samuel Umtiti is geschorst.

Belgische voetbalfan kijkt massaal naar Messi en Hazard

Bij de hervatting van de competitie in het Spaanse voetbal hebben internationaal 48 procent meer mensen de wedstrijden op de televisie gevolgd dan vóór de coronacrisis het geval was. Dat heeft de organiserende instantie van La Liga gezegd.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika, met een toename van 73 procent. Daarna kwam Azië met 72 procent. In Europa was er sprake van een toename van 56 procent, waarbij België (130 procent) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden: 12 procent. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona.

La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

City-verdediger Eric Garcia enkele dagen in ziekenhuis na botsing met doelman Ederson

Manchester City-verdediger Eric Garcia heeft woensdag in de slotfase van de topper tegen Arsenal (3-0) een blessure aan het hoofd opgelopen na een botsing met zijn eigen doelman Ederson. De 19-jarige Garcia moest met een zuurstofmasker en een halskraag op de draagberrie van het veld gedragen worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen zal moeten blijven, zo bevestigde City-coach Pep Guardiola.

“Natuurlijk zijn we bezorgd over Eric”, bekende Guardiola na afloop. “Hij was bij bewustzijn en dat is misschien wel een goed teken. Nu volgen er testen, want een hoofdblessure kan gevaarlijk zijn. Ik denk dat hij toch wel één of twee nachten in het ziekenhuis zal moeten blijven.”

KV Mechelen neemt afscheid van assistent Dieter Van Tornhout

Dieter Van Tornhout is niet langer assistent-trainer van Wouter Vrancken bij eersteklasser KV Mechelen. Het contract werd in onderling overleg stopgezet, zo maakte de club woensdagavond bekend. “De club wil Dieter bedanken voor zijn werk binnen onze A-kern. Hij lag mee aan de basis van de twee erg succesvolle jaren van onze eerste ploeg”, klinkt het in de korte mededeling.

KV Mechelen en Dieter Van Tornhout hebben in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten.



👉 https://t.co/UewoUQY89S pic.twitter.com/SE0rZQyYCK KV Mechelen(@ kvmechelen) link