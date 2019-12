Football Talk. Barcelona leent toptalent Aleña uit aan Betis De voetbalredactie

28 december 2019

Barcelona leent middenvelder Carles Aleña tot het einde van het seizoen uit aan Betis. Dat hebben beide Spaanse clubs vandaag laten weten. Barça meldt dat er in het akkoord geen aankoopoptie voorzien is.

De 21-jarige Aleña, Spaans belofte-international, doorliep de jeugdreeksen bij Barcelona en proefde sinds zijn debuut in het najaar van 2016 al meermaals van het echte werk bij de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij met het A-elftal in vijf duels in actie. Barcelona voert de Primera Division aan met twee punten voor op rivaal Real Madrid. Betis staat samen met Osasuna op de twaalfde plaats.