Football Talk. Barcelona heeft nieuwe Deense spits beet - Meunier wist niet dat hij op scherp stond

20 februari 2020

Meunier wist niet dat hij op scherp stond

Domper voor Thomas Meunier, die na een late gele kaart tegen Dortmund de terugmatch in de achtste finales aan de Champions League aan zich voorbij ziet gaan. Extra zuur: de Rode Duivel wist niet dat hij op scherp stond toen hij in minuut 87 de ingevallen Giovanni Reyna foutief afstopte. “Ik wist niet dat ik bij een nieuwe gele kaart geschorst zou zijn. Dat enerveert me. Had ik het geweten, had ik die fout nooit gemaakt”, klinkt het in L’Equipe.

Hoedt traint weer bij Antwerp

Goed nieuws vanop het Antwerpse trainingsveld: Wesley Hoedt maakte gisteren zijn comeback na twee weken blessureleed. In de halve finale van de beker tegen Kortrijk viel de Nederlander nog uit met een enkelblessure. Gisterochtend verscheen de centrale verdediger voor het eerst sinds die match op het oefenveld. En da’s vroeger dan vooraf verwacht. Of hij in de selectie zal zitten voor de match tegen Standard, valt nog af te wachten.

Antwerp gaat niet in beroep tegen de boete van 10.000 euro die het kreeg na onregelmatigheden (vuurwerk, biergooien) tegen Club Brugge. (MVS)

OFFICIEEL: Deense aanvaller Martin Braithwaite nieuwe spits van Barcelona

Na het geblesseerd uitvallen van Luis Suárez en Ousmane Dembélé werd de spoeling bij Barcelona voorin dun. De Spaanse topclub mocht via artikel 124.3 van de Spaanse voetbalbond alsnog een extra speler aantrekken, zij het iemand die actief is in de eigen competitie of zonder werkgever zit.

Barcelona liet haar oog vallen op Martin Braithwaite, een 28-jarige Deense aanvaller van Léganes. De Spaanse laagvlieger plakte een prijskaartje van 18 miljoen euro boven zijn hoofd, een prijs dat de Catalaanse club bereid was te betalen.

🔵🔴 @MartinBraith, the newest Barça player!

FC Barcelona(@ FCBarcelona)

Op haar site maakte de club bekend dat de transfer van Braithwaite rond is. De Deense international tekent op Camp Nou een contract tot 2024, met een afkoopclausule van maar liefst 300 miljoen euro.

Braithwaite was dit seizoen in de competitie en de beker samen al goed voor acht doelpunten en één assist. Eerder kwam hij al uit voor Esbjerg fB (Denemarken) Toulouse FC (Frankrijk) Middlesbrough (Engeland) en Bordeaux (Frankrijk). Barça mag haar nieuwe aanwinst niet gebruiken in de Champions League.

@MartinBraith, Barça's new signing 🔵🔴

Portugese international Carriço verlaat Spanje voor avontuur in China

De Portugese verdediger Daniel Carriço verlaat na bijna zeven jaar het Spaanse FC Sevilla voor het Chinese Wuhan Zall, zo werd vandaag bekendgemaakt. De 31-jarige centrale verdediger speelde 167 officiële wedstrijden voor Sevilla. Dit seizoen kwam hij er echter niet verder dan elf wedstrijden, al werd hij wel deels afgeremd door kwetsuren.

Wuhan Zall is de belangrijkste voetbalclub van Wuhan, de Chinese stad in het epicentrum van het coronavirus. Door die epidemie werd de start van de Chinese Super League reeds uitgesteld. Wuhan Zall traint dan ook sinds 29 januari al in het Spaanse San Roque en zou daar nog tot begin volgende week blijven.

🚨 Acuerdo con el Wuhan Zall FC chino para el traspaso de @D_Carrico.



¡Gracias por todo, comandante! 🙌👏#vamosmiSevilla #WeareSevilla Sevilla Fútbol Club(@ SevillaFC)