Football Talk. “Barcelona heeft interesse in Osimhen” - Maehle niet in Genk-selectie - Geen ernstig letsel voor Chadli Voetbalredactie

29 oktober 2019

Maehle niet in selectie tegen Antwerp

Joakim Maehle is er morgenavond niet bij tegen Antwerp. De Deense rechtsachter van Racing Genk liep afgelopen weekend een schouderblessure op en is onvoldoende fit om de strijd aan te gaan met de Great Old. “Het is vooral een mentale kwestie”, zegt Mazzu. “Ik heb een goed gesprek gehad, het is al de derde keer in paar maanden tijd dat zijn schouder uit de kom gaat. Fysiek is er eigenlijk geen echt probleem, maar het is op dit moment beter dat we hem even sparen.” Casper De Norre is tegen Antwerp zijn vervanger. (KDZ)

Barcelona houdt Osimhen in het oog

Vorig jaar maakte hij nog het mooie weer bij Charleroi, dit jaar gooit Victor Osimhen hoge ogen bij Lille in de Ligue 1. In die mate zelfs dat de nog altijd maar 20-jarige Nigeriaan zelfs de interesse van Barcelona gewekt heeft. De aanvaller kwam dit seizoen al 14 keer in actie en in die wedstrijden was hij alles samen al goed voor acht goals en twee assists. Bij Barça zouden ze hem als een wissel op de toekomst zien, al houden ook Bayern en AC Milan hem in de gaten. Niet oninteressant voor zijn ex-ploeg Charleroi, die nog een percentage zou krijgen op de meerwaarde.

Pogba de hele maand out met enkelblessure

Manchester United moet nog even verder zonder Paul Pogba. De Franse middenvelder zal deze maand niet meer op het veld staan. Pogba sukkelt met een kwetsuur aan zijn enkel. Ole Gunnar Solskjaer bevestigde dat nieuws op een persconferentie. “Hij zal voor een tijdje out zijn. Ik denk niet dat we hem voor december weer zullen zien. Hij heeft tijd nodig om volledig te herstellen. Misschien kan hij weer aansluiten na de interlandbreak voor de wedstrijd tegen Sheffield.”

Roda JC heeft bankgarantie op tijd ingediend

Roda JC heeft op tijd de vereiste bankgarantie ingediend bij de Nederlandse voetbalbond KNVB. De club, die in acute financiële problemen verkeert, moest maandag voor middernacht een garantstelling van zo’n 900.000 euro hebben ingeleverd bij de licentiecommissie. “Roda heeft de nodige documenten aangeleverd. Het is nu aan de licentiecommissie om op basis van die documenten een besluit te nemen”, liet een woordvoerder weten.

Het bestuderen van de papieren gaat vermoedelijk wel een paar dagen duren. De licentiecommissie laat Roda mogelijk aan het einde van de week of anders begin volgende week weten of de begroting voor dit seizoen nu in orde is. Als de licentiecommissie niet akkoord gaat, dreigen sancties voor Roda JC. De ploeg uit de Nederlandse tweede klasse kreeg eerder al drie punten in mindering vanwege het overtreden van de licentieregels.

Enkele dagen geleden bleek dat Wouter Vandenhaute, de voormalige eigenaar van televisiezenders Vier en Vijf, interesse toonde in een overname van de Nederlandse voetbalclub. Met de gewezen sportjournalist werd er een verkennend gesprek gevoerd, maar tot een deal kwam het dus niet. Eind 2017 deed Vandenhaute al een bod op RSC Anderlecht. Toen stak Marc Coucke hem de loef af.

City: met of zonder De Bruyne?

Fernandinho is geschorst, Rodri geblesseerd. Achterin heeft Pep Guardiola sowieso niet veel opties, maar nu moet hij ook op zijn middenveld schuiven. Vraag is of hij Kevin De Bruyne vandaag laat opdraven in het Carabao Cup-duel met Southampton. KDB mocht dit weekend een kwartier voor tijd gaan rusten. Uit het vijftal Gundogan, Foden, Bernardo, David Silva en KDB kiest Guardiola er vandaag drie op basis van zijn parameters. Man City verdedigt zijn titel in de League Cup. (KTH)

Butez out tot na Nieuwjaar

Jean Butez wordt morgen geopereerd aan een gebroken voorarm. Hij liep de blessure op in het slot van de wedstrijd op Charleroi, maar speelde die nog uit omdat zijn coach al drie vervangingen had doorgevoerd. Butez moet zes weken in het gips en is na enige revalidatie pas weer beschikbaar na de winterstop.

In doel staat de Zwitser Vaso Vasic (29), die de eerste vier wedstrijden van het seizoen speelde. Derde doelman Clément Libertiaux is geblesseerd, zodat de 17-jarige Lillo Guarnieri op de bank zit. De Luikenaar speelde eerder bij de jeugd van Standard en het Italiaanse AC Milan, dat hem vorige zomer na tussenkomst van Mogi Bayat liet vertrekken naar Moeskroen.

Geen ernstig letsel voor Chadli

Dat valt mee. De onderzoeken aan de kuit van Nacer Chadli hebben geen ernstig letsel aan het licht gebracht. Dat was ook de verwachting van de medische staf van Anderlecht, maar het is toch altijd geruststellend om dat vermoeden bevestigd te zien. RSCA wilde verder geen details kwijt over de onbeschikbaarheid van Chadli, het enige dat te horen viel, was dat de Luikenaar “onzeker” is voor de komst van AA Gent op donderdag. Wellicht geraakt de Rode Duivel speelklaar voor de interlands met de nationale ploeg in november. (PJC)

Extra onderzoek voor Mata

Clinton Mata weet vandaag waar hij aan toe is. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de spierblessure van de rechtsachter is, die zondag uitviel met hevige pijn aan de hamstring. Mata mist alvast de match in Waregem en moet op het eerste gezicht ook de ontmoetingen met Kortrijk en PSG aan zich laten voorbijgaan. Tenzij Mitrovic voldoende fit is om morgen aan de aftrap te verschijnen, krijgt Kossounou zijn eerste basisplaats in de competitie. (TTV)

Roda JC gered door lokale ondernemers (en dus niet door Vandenhaute)

Southampton geeft dagloon aan goed doel na 0-9-verlies

De 0-9-afstraffing en de gevolgen. De spelers van Southampton en hun trainersstaf staan na de zware pandoering tegen Leicester vorige vrijdag een dagloon af aan het liefdadigheidsfonds van de club, de Southampton Foundation. Een bedrag dat tussen de 300.000 en 350.000 euro zal schommelen. Een kleine geste van de multimiljonairs. De groep dacht een heel weekend na over een ‘wiedergutmachung’. “De eerste stap om iets recht te zetten voor onze supporters is de bijdrage aan onze charity-organisatie”, zeggen The Saints in een statement. De 0-9 was de zwaarste thuisnederlaag ooit voor een club in de Engelse topklasse. Een evenaring van de recordnederlaag van Ipswich in het seizoen ’94-’95. (KTH)

Ex-Genkenaar Pozuelo meteen in Team van het Jaar in Major League Soccer

Alejandro Pozuelo is in zijn eerste jaar in de Major League Soccer meteen opgenomen in het Team van het Jaar, zo maakte de MLS bekend. De 28-jarige Spanjaard verliet medio maart Genk en trok voor negen miljoen naar Toronto FC, waarmee hij zich plaatste voor de finale van de Eastern Conference. In dertig competitiewedstrijden was de aanvallende middenvelder met twaalf doelpunten en zeven assists meermaals beslissend voor de Canadezen.

In het Elftal van het Jaar vertoeft Pozuelo in het gezelschap van onder meer Zlatan Ibrahimovic en Carlos Vela.