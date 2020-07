Football Talk. Barça stelt nieuwe truitjes voor - Antwerp oefent tegen Olympique Lyon - Ciman opent MLS met gelijkspel De voetbalredactie

14 juli 2020

12u52 0

FC Barcelona stelt nieuwe truitjes voor

FC Barcelona heeft zijn nieuwe truitjes voor volgend seizoen (2020-2021) voorgesteld. Messi en co zullen te bewonderen zijn in een Nike-outfit met de traditionele ‘Blaugrana’ strepen.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Antwerp oefent tegen Olympique Lyon

Antwerp FC speelt op 24 juli achter gesloten deuren tegen Olympique Lyon. Match wordt mogelijk live uitgezonden. Lyon bereidt zich voor op finale Coupe de la Ligue (31/07) en return achtste finales Champions League (07/08). De Fransen sparren ook met AA Gent. (MVS)

Laurent Ciman en Toronto spelen gelijk in eerste wedstrijd

Laurent Ciman en Toronto FC hebben dan toch hun eerste duel in de Major League of Soccer (MLS) kunnen afwerken. Het werd 2-2 tegen DC United. Het duel had oorspronkelijk zondag moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld na een positieve coronatest bij DC United en een onduidelijk testresultaat bij Toronto. Alle spelers werden hertest en konden maandag uiteindelijk alsnog spelen.

Ciman mocht bij Toronto na 64 minuten invallen voor Chris Mavinga (ex-Genk). Ayomida Akinola maakte beide doelpunten voor het team van Ciman. Telkens gaf Alejandro Pozuelo, een andere oud-speler van Genk, de assist. Pas in blessuretijd kon Frédéric Brillant, een voormalig speler van Beerschot en Oostende, de gelijkmaker maken voor DC United.

De Noord-Amerikaanse Major League Soccer werd vorige week woensdag hervat nadat de competitie in maart na twee speeldagen werd stopgezet vanwege de coronacrisis. Na bijna vier maanden is er nu een hervatting in Disney World met het minitoernooi MLS is Back, waarin na een groepsfase met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt. De resultaten uit de groepsfase tellen mee voor de reguliere competitie.

Het coronavirus stuurde de plannen bij de herstart al danig in de war. Dallas en Nashville moesten zich eerder al terugtrekken. Bij Dallas werden er elf besmettingen vastgesteld, bij Nashville negen.