Football Talk. Barça en Real weten wanneer ze elkaar treffen - AA Gent onderuit tegen NAC - Wenger treedt in dienst bij de FIFA



Redactie

13 november 2019

16u49 10

Wenger (70) treedt in dienst bij de FIFA

Arsène Wenger (70) treedt in dienst van wereldvoetbalbond FIFA. De ex-coach van onder meer AS Monaco (1987-1994) en Arsenal (1996-2018) gaat bij de koepel aan de slag als hoofd van de afdeling mondiale voetbalontwikkeling. Hij wordt verantwoordelijk voor de internationale groei van de sport zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Met de aanstelling van Wenger op het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich komt een einde aan de geruchtenstroom rondom zijn persoon. Hij kwam de afgelopen weken vooral in het nieuws als mogelijke trainer van Bayern München na het ontslag van hoofdcoach Niko Kovac begin deze maand.

FIFA announces Arsene Wenger as Chief of Global Football Development - https://t.co/uTEzE2IyTY FIFA Media(@ fifamedia) link

Ook LaLiga bevestigt: ‘Clasico’ wordt op 18 december gespeeld om 20u

De ‘Clasico’ tussen FC Barcelona en Real Madrid wordt op woensdag 18 december om 20 uur gespeeld. Daar waren beide topclubs het al even over eens en werd nu ook bevestigd door LaLiga. De match zal op Camp Nou gespeeld worden, zoals aanvankelijk ook gepland was voor 26 oktober. Door de massale protesten in Catalonië omwille van de veroordeling van negen separatistische leiders kon de veiligheid toen evenwel niet gegarandeerd worden in Barcelona, waardoor de match niet door kon gaan.

🚨 #ElClasico date confirmed!



📆 Wednesday 18th December

🏟️ Camp Nou

⏲️ 8:00pm CET#LaLigaSantander pic.twitter.com/hEypgw5Izh LaLiga(@ LaLigaEN) link

AA Gent onderuit in oefenduel bij NAC

AA Gent trok vanmiddag naar Breda voor een oefenpartij achter gesloten deuren tegen NAC, de nummer vier uit de Eerste Divisie. Met Lustig, Ngadeu, Plastun, Bezus, Yaremchuk, Kvilitaia, David, Mohammadi, Beloko en Mbayo zag Jess Thorup begin deze week tien spelers van de A-kern vertrekken voor interlandverplichtingen. Bronn was ook opgeroepen voor Tunesië, maar hij bleef ziek in België. Thorup gunde ook flink wat basisspelers rust. Bij AA Gent vielen Jan Van den Bergh, Brecht Dejaegere en Alessio Castro-Montes in positieve zin op, maar collectief draaide het vooral voor rust voor geen meter bij de Buffalo’s. Voorin kreeg Mamadou Sylla nog eens speelgelegenheid, maar de spits van 3,8 miljoen kon op geen enkel moment tonen dat hij AA Gent nog iets kan bijbrengen. Colin Coosemans voorkwam dat de score nog hoger opliep. Timothy Derijck miste na de rust een strafschop. (RN)

AA GENT: Coosemans; Yem, Derijck, Van den Bergh, Cissé (46’ Van Daele); Castro-Montes, Banse (46’ George), Kubo, Dejaegere; Sylla(79’ Diedhiou) en Dompé.

DOELPUNTEN: 44’ Boussaid (1-0), 45’ El Allouchi (2-0), 65’ Dogan (3-0), 83’ Kudimbana (4-0)

Ruzie in Beveren om stamnummer

KSK Beveren liet weten Waasland-Beveren voor de rechter te dagen om het stamnummer 2300 te bekomen. In een reactie zegt de club uit 1A dat KSB Beveren “onjuiste informatie verspreidt”. Waasland-Beveren stelt in een persbericht “het proces binnen de rechtbank te willen voeren en niet in de media” maar voegt eraan toe dat “de onjuiste informatie die thans wordt verspreid de club tot enige reactie noopt”.

“De discussie tussen beide verenigingen gaat inderdaad terug op een overeenkomst die dateert van 2011 en die werd opgesteld naar aanleiding van de belabberde financiële situatie (miljoenenschuld) van KSK Beveren en waarbij Waasland-Beveren zich engageerde om het gros van de schulden van KSK Beveren voor haar rekening te nemen, hetgeen ook gebeurde”, klinkt het. “Uiteraard waren hier enkele voorwaarden aan verbonden. Zo engageerde KSK Beveren zich om zich verder schuldenvrij te maken, hetgeen zij ook heeft gedaan middels een procedure gerechtelijke reorganisatie in 2018. KSK Beveren vergeet evenwel dat de overeenkomst duidelijk voorzag dat indien zij schuldenvrij zou zijn, zij zichzelf diende te ontbinden en bijgevolg diende ophouden te bestaan. Bovendien voorzag de overeenkomst dat in dit geval de damesvoetbalploeg zou worden overgenomen door Waasland-Beveren en dat KSK Beveren haar stamnummer diende in te leveren bij de Belgische Voetbalbond.”

“Waasland-Beveren betreurt dat KSK Beveren de op haar rustende contractuele verplichtingen niet wenst na te komen en thans tracht om onder deze overeenkomst uit te komen door tal van onjuistheden de wereld in te sturen”, gaat het verder. “Zo heeft Waasland-Beveren o.a. nooit aan de KBVB gevraagd om het stamnummer 2300 te schrappen. Er werd enkel verzocht dat dit diende ingeleverd te worden bij de Belgische Voetbalbond zoals tussen partijen overeengekomen was.”

“Waasland-Beveren heeft zich steeds gehouden aan haar verplichtingen voortspruitende uit de bewuste overeenkomst en zal haar argumenten verder naar voor brengen op de plaats waar zij dit dient te doen, namelijk in de rechtbank”, besluit de club.

Pro League stelt handleiding tegen racisme en discriminatie voor

De Pro League heeft in Brussel zijn handleiding tegen racistische en discriminerende spreekkoren voorgesteld op een druk bijgewoonde conferentie. De vereniging van profclubs adviseert voetbalclubs om preventief te handelen, maar ook repressief te werk te gaan. “We willen het bewustzijn creëren dat discriminatie geen plaats heeft in onze stadions”, zegt co-auteur en woordvoerder Stijn Van Bever.

De Pro League werkte anderhalf jaar aan de handleiding, die voornamelijk inzet op preventie en sanctionering. Een veelvoud aan richtlijnen moet voetbalclubs helpen om racisme en discriminatie te weren uit de voetbalstadions. De voorbije weken stak het fenomeen opnieuw pijnlijk de kop op, in binnen- en buitenland. Denk maar aan de oerwoudgeluiden richting Rode Duivel Romelu Lukaku in Italië of de nazigroet die een Mechelse supporter bracht naar Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra.

De handleiding van 60 pagina’s is gebaseerd op drie pijlers, legt Van Bever uit. “Enerzijds komt het de clubs toe om duidelijk te maken dat spreekkoren geen plaats hebben in en rond het stadion, of meer algemeen op de club”, stelt de woordvoerder van de Pro League. “Als er toch nog racistische of discriminerende uitlatingen plaatsvinden, moeten de supporters worden geïdentificeerd en gesanctioneerd. Die bestrafte fans moeten vervolgens lessen volgen voor ze opnieuw toegelaten worden in het stadion.”