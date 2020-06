Football Talk. Balette wordt technisch directeur bij Gent - Ook Zulte Waregem heeft nu hoofdsponsor uit gokwereld - Boete voor Waasland-Beveren Redactie

09 juni 2020

Virton herhaalt schadevergoeding van 15 miljoen euro

Excelsior Virton en Promobe Finance, de groep rond eigenaar Flavio Becca, eisen op z’n minst vijftien miljoen euro van de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde de Belgisch-Luxemburgse club vandaag in een persbericht, waarin het een overzicht gaf van de juridische stappen die het tot op dit moment al heeft genomen.

Op 12 mei weigerde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) Virton een proflicentie. In de nasleep van die beslissing kondigde de club verschillende juridische procedures aan. Zo spande de club een zaak aan bij het Brusselse Hof voor Eerste Aanleg. De Luxemburgers vragen een nietigverklaring van de beslissing van het BAS wegens een schending van het mededingingsrecht.

Vandaag deelde Virton ook zijn schadeclaim nog eens mee. “Zowel Virton als Promobe Finance eisen voor het Brusselse Hof van Eerste Aanleg een schadevergoeding van minstens vijftien miljoen euro. De inleidende zitting van de zaak vindt op 30 juni plaats.”

De club herhaalde dat het een zaak lopende heeft bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) met betrekking tot de manier waarop de proflicenties in ons land worden verstrekt. De club benadrukt een gunstig advies te hebben ontvangen van de Mededingingsautoriteit. “Bepaalde bepalingen van de licentievoorschriften zijn op het eerste zicht in strijd met het mededingingsrecht”, klinkt het. De hoorzitting voor het Mededingingscollege vindt plaats op vrijdag 12 juni. Een besluit in die zaak moet voor het einde van de maand worden genomen.

Boete voor Waasland-Beveren

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Waasland-Beveren dinsdag een boete van 3.500 euro opgelegd, omdat Wase supporters op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League van het seizoen 2019-2020 pyrotechnisch materiaal afstaken.

Op wat uiteindelijk de laatste speeldag van het seizoen zou worden, moest Waasland-Beveren op bezoek bij Moeskroen proberen drie broodnodige punten binnen te rijven. Daar slaagden de Waaslanders niet in, want ze verloren op 7 maart met 1-0 in Henegouwen. De frustratie was duidelijk zichtbaar bij de supporters, die in de blessuretijd met vuurpijlen op het veld gooiden.

Waasland-Beveren verdedigde zich in maart voor de incidenten, die door de club niet worden betwist. Advocaat Tom Rombouts zag wel verzachtende omstandigheden. Het was namelijk een heel belangrijke partij voor de Waaslanders. Bovendien claimde hij dat de club niet over voldoende middelen beschikt om de toeschouwers adequaat te fouilleren. Tot slot gaf meester Rombouts mee dat Waasland-Beveren de amokmakers zou straffen met een burgerrechtelijke uitsluiting.

Die argumenten volstonden niet voor de Geschillencommissie. Hoewel het Bondsparket een boete van 2.000 euro eiste, werd die verhoogd tot 3.500 euro. “Het is namelijk de derde keer anno 2020 dat Waasland-Beveren voor dergelijke feiten wordt gesanctioneerd. Bovendien legt de club geen maatregelen voor die gelijkaardige incidenten in de toekomst verhinderen”, klinkt het in het vonnis.

AA Gent stelt Peter Balette aan als technisch directeur

Peter Balette is de nieuwe technisch directeur van AA Gent. De 59-jarige Limburger, die assistent was van hoofdcoach Jess Thorup, krijgt de sporttechnische leiding over de eerste ploeg, de beloften, de jeugdwerking, KAA Gent Ladies, KRC Gent en het project Elk Talent Telt. Balette ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor drie jaar. Gent haalde eerder al Wim De Decker als nieuwe T2.

“KAA Gent is er van overtuigd dat Peter Balette op die manier een meerwaarde zal betekenen voor de club, vooral sportief ondersteunend voor de algemeen manager, Michel Louwagie. Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van KAA Gent”, luidt het.

Peter Balette tekende zonet een overeenkomst voor 3 seizoenen en wordt onze nieuwe technisch directeur!

Ook Zulte Waregem heeft nu hoofdsponsor uit de gokwereld

Napoleon Sports & Casino is voor minstens drie jaar de hoofdsponsor van Zulte Waregem. De Belgische aanbieder van sportweddenschappen en casinospelen zal als enige partner op de borst van de nieuwe Essevee-shirts staan. “Minstens drie jaar: het bewijst dat we aan een mooie toekomst willen werken”, zegt CEO Eddy Cordier.

Opmerkelijk is ook het engagement van de kledingpartner Patrick. Het kledingmerk dat al tien jaar samenwerkt met Zulte Waregem doet er ineens een akkoord voor de komende zeven jaar bovenop. Het thuisshirt is wit met daarop de rode ster van Napoleon Sports & Casino. De shorts zijn rood. Ewoud Pletinckx showde deze middag de uitrusting. Sammy Bossut toonde de compleet gele kledij van de doelmannen, Jelle Vossen de fraaie compleet zwarte uitkleren. Francky Dury en Davy De Fauw zagen dat het goed was. Essevee start op 22 juni aan het nieuwe seizoen. (ESK)

Ontdek nu het nieuwe shirt voor het seizoen 2020-2021!

TIP: kijken tot het einde... 😉



Ontdek nu het nieuwe shirt voor het seizoen 2020-2021!

Everton-speler Walcott mist hervatting Premier League na buikoperatie

Theo Walcott mist de herstart van de Premier League. De aanvaller van Everton heeft begin deze week een buikoperatie ondergaan en is minstens vier weken uit de roulatie, zo meldde de club uit Liverpool. Walcott (31) kreeg klachten nadat hij de training had hervat. De 47-voudig Engels international mist meteen de stadsderby met koploper Liverpool. Die clash op 21 juni is de eerste thuiswedstrijd van Everton en mogelijk ook al de eerste kans voor Liverpool om de titel te pakken. De wedstrijd zonder publiek mag in het stadion van Everton worden gespeeld, Goodison Park. Dat besluit werd woensdag genomen.

Eupen strikt doelman Théo Defourny

Eupen heeft zich woensdag verzekerd van de diensten van doelman Théo Defourny. De Frans-Belgische goalie (1m94) ondertekende in de Oostkantons een overeenkomst tot juni 2022. Defourny komt over van het failliet gegane Lokeren.

Defourny kreeg zijn jeugdopleiding in Frankrijk bij Olympique Lyon, maar kwam nadien in ons land uit voor achtereenvolgens Antwerp, Virton, Moeskroen, Tubeke en Lokeren. Hij werd in het seizoen 2018-2019, als doelman van Tubeke, verkozen tot beste doelman van de Proximus League.

Ook MLS hervat in Disney World

De Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) hervat zijn door het coronavirus verstoorde seizoen 2020 met een toernooi dat van 8 juli tot 11 augustus achter gesloten deuren zal doorgaan in het immense complex van Disney World in Orlando (Florida).

Alle 26 MLS-teams, waaronder het Toronto FC van Laurent Ciman, zullen deelnemen aan de competitie. Elke ploeg zal drie wedstrijden spelen in de groepsfase. De eerste twee van elke poule en de vier beste derdes stoten door naar de achtste finales.

De finale is voorzien op 11 augustus. De winnaar van het toernooi krijgt een ticket voor de volgende CONCACAF Champions League. Na het toernooi wordt het reguliere seizoen voortgezet. De punten behaald in de groepsfase worden in rekening gebracht. De loting voor de samenstelling van de zes groepen vindt donderdag plaats.

Vorige week zetten de clubs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA het licht op groen om het seizoen op 31 juli te hernemen, eveneens in Disney World.

De MLS-competitie was op 12 maart amper twee speeldagen ver toen werd beslist het seizoen stop te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Heleen Jaques tekent voor KAA Gent Ladies

Red Flame Heleen Jaques keert terug naar België. Ze verbond haar lot aan de KAA Gent Ladies, zo bevestigt de club. Jaques, een 32-jarige verdediger, komt over van het Italiaanse Sassuolo. Daarvoor speelde ze in de Laars voor Fiorentina. In België heeft Jaques een verleden bij STVV, Club Brugge en Anderlecht.

#WELCOMEHELEEN



👱‍♀️ Heleen Jaques

🌟 32 y/o

Heleen Jaques
32 y/o
Defender

Wegen Waasland-Beveren en Dirk Geeraerd scheiden

Waasland-Beveren neemt afscheid van Dirk Geeraerd. De 56-jarige Oost-Vlaming was sinds het ontslag van Arnauld Mercier in februari op interimbasis de sportieve baas bij de Waaslanders. Hij was ook degene met wie ze in 2012 promoveerden naar de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren wil nu een frisse wind laten waaien en duidde vorige week Nicky Hayen aan als de nieuwe hoofdcoach. Geeraerd, een ‘vaste depanneur’, was in het verleden aan het werk bij onder meer Eendracht Aalst en KSV Roeselare. In het seizoen 2005-2006 coachte hij ook al Red Star Waasland.

Bayer Leverkusen klopt vierdeklasser Saarbrücken en is eerste finalist DFB Pokal

Bayer Leverkusen heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de DFB Pokal, de Duitse beker. Leverkusen won makkelijk met 0-3 bij vierdeklasser FC Saarbrücken, tot dusver de revelatie in de bekercompetitie. Woensdagavond maken competitieleider Bayern München en Eintracht Frankfurt uit wie Leverkusen vervoegt in de eindstrijd, die op 4 juli in Berlijn gespeeld wordt.

Leverkusen was meteen bij de les op het veld van de vierdeklasser, die in de vorige rondes onder meer Bundesliga-clubs Keulen en Düsseldorf had uitgeschakeld en ondanks de speciale gelegenheid dinsdag geen supporters mocht verwelkomen. De coronamaatregelen blijven immers van kracht in Duitsland.

Diaby (11.) en Alario (19.) brachten de bezoekers nog voor halverwege de eerste helft op een dubbele voorsprong. Bellarabi (58.) legde na rust de eindstand vast op 0-3. Demirbay zorgde voor alle drie de assists bij de doelpunten.

Studie schetst somber beeld Engels voetbal

De Premier League-clubs hadden vorig seizoen een gezamenlijk tekort van 675 miljoen euro. Dat berekenden de gespecialiseerde analisten van Vysyble in een vandaag uitgebrachte studie. De twintig eersteklassers hadden vorig seizoen nochtans een opgeteld zakencijfers van liefst 5,8 miljard euro, een record.

Toch lijken de financiële problemen door de coronacrisis dit seizoen nog veel groter te zullen worden. De clubs moeten immers 371 miljoen euro terugbetalen aan de rechtenhouders omdat de competitie met vertraging wordt afgewerkt. Daar komen nog eens de verliezen van ticketverkoop bij, hetgeen geschat wordt op 153 miljoen euro. “Toch is de coronacrisis niet de oorzaak van de financiële problemen in de Premier League”, verraste Vysyble-directeur Roger Bell. “Het heeft de problemen enkel versneld. De tendens op langere termijn was al langer negatief. Het economisch model van het Engels voetbal deugt niet.”

De grootste problemen volgens Vysyble zijn de enorme afhankelijkheid van de tv-rechten, de veel te hoge salariskosten en het onvermogen om financiële ontwikkelingen correct te identificeren en daarop te anticiperen. De salarismassa in de Premier League bedraagt in totaal 3,5 miljard euro, oftewel zestig procent van het gemiddeld zakencijfer. Bij de meeste Premier League-clubs is dit echter meer dan zeventig procent, een cijfer dat door de UEFA als absoluut maximum wordt beschouwd. Teams als Bournemouth, Leicester en Everton komen zelfs aan 85 procent.

De huidige competitieleider Liverpool liet vorig seizoen een verlies van 125 miljoen euro noteren. Chelsea zat aan 108 miljoen euro verlies. Zelfs voor de beste student in de klas, Tottenham, met een winst van 77 miljoen euro, ziet de toekomst er somber uit. De Spurs kondigden vorige week aan te profiteren van een overheidsprogramma dat bedrijven steunt in de coronacrisis om zo 197 miljoen euro te lenen bij de Bank of England. Enkel zo kon hun budget in evenwicht gehouden worden.

Vlaamse sportfederaties richten Vlaams Sporttribunaal op

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) neemt extra maatregelen om verder in te zetten op een veilig sportklimaat. Dat bevestigde het dinsdag in een persbericht. Maandag werd een tuchtrechterlijk systeem geïnstalleerd om grensoverschrijdend gedrag in al zijn aspecten te bestrijden.

Dat tuchtrechterlijk systeem omvat enerzijds een tuchtreglement met gedragingen die sanctioneerbaar zijn en anderzijds het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan. De vraag om extra maatregelen kwam van minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), en Sport Vlaanderen.

Het tuchtrechterlijk orgaan werd opgericht door de uitbreiding van het Vlaams Dopingtribunaal naar het Vlaams Sporttribunaal. Het Vlaams Sporttribunaal zal in de toekomst ook onderzoek en sanctionering inzake grensoverschrijdend gedrag uitvoeren.

“De oprichting van het Vlaams Sporttribunaal is een belangrijke stap voor de sportfederatiesector, maar we zijn er nog niet”, legden de federaties uit. “De komende maanden dient verder ingezet te worden op de operationalisering en efficiënte werking van het Vlaams Sporttribunaal. We streven naar een kwaliteitsvolle en professionele invulling van zowel het onderzoeksorgaan als het tuchtorgaan. Tevens streven we naar een adequate en moderne aansturing op organisatorisch vlak.”

Watford houdt ouderdomsdeken Foster twee seizoenen langer aan boord

Watford heeft het contract van doelman Ben Foster met twee seizoenen verlengd. De 37-jarige Engelsman is sinds zijn terugkeer naar de club van Christian Kabasele twee jaar geleden titularis. Hij was er eerder, op huurbasis, actief tussen 2005 en 2007.

Foster speelde verder in zijn carrière voor onder meer West Bromwich Albion, Birmingham City en Manchester City. De doelman telt 355 wedstrijden in de Premier League op zijn actief. Zijn debuut op het hoogste niveau maakte hij al in 2002.

Watford moet nog strijden voor het behoud in de Premier League. De manschappen van coach Nigel Pearson, aan het begin van het seizoen nog hoofdcoach van OH Leuven, staan zeventiende en tellen evenveel punten als nummer achttien Bournemouth, dat op de eerste degradatieplaats staat. De Hornets herbeginnen de Premier League op 20 juni tegen Leicester na een gedwongen coronapauze sinds 7 maart.

Goalkeeper Ben Foster has agreed a new two-year deal with Watford. A Premier League ever-present this season, the 37-year-old has made nearly 150 appearances in two spells with us.

Antwerp op stage in Duitsland

De eersteklassers maken werk van hun voorbereidingsprogramma. Antwerp heeft zijn stage vastgelegd: de Great Old trekt van 27 juni tot 5 juli op stage in Duitsland. Over oefenwedstrijden is nog niets geweten.

Eupen verlengt contract van Milicevic niet

Ciao und Danke Mili: de wegen van Danijel Milicevic en AS Eupen scheiden. De 34-jarige aanvallende middenvelder kijkt vanaf nu uit naar een andere club. Milicevic speelde vier jaar bij de Panda’s. Eerst van 2009 tot 2011, daarna van 2018 tot nu. In de tussentijd trad hij op het voorplan bij Charleroi, werd hij landskampioen met AA Gent en verdween heel even uit beeld bij FC Metz. In november 2015 ging zijn doelpunt op vrijschop in de Champions League tegen Olympique Lyon de wereld rond. U herinnert zich allicht de fase: Kums, Dejaegere en Nielsen die voor de bal een muurtje optrokken, dat in laatste instantie uiteenspatte, waarna Milicevic de vrije trap haarfijn buiten bereik van OL-doelman Lopes krulde.

Tijdens het voorbije seizoen werd Milicevic tot speeldag 7 door coach Beñat San Jose gepasseerd — hij behoorde niet eens tot de wedstrijdkern — om daarna met goals (5) en assists (7) een belangrijke bijdrage te leveren in het behoud van de club in 1A.

Toen Milicevic in 2018 voor twee jaar bij Eupen tekende, was er sprake dat hij in het verlengde daarvan zijn carrière lucratief zou kunnen afsluiten in Qatar. Wordt dat zijn volgende bestemming of blijft ‘Mili’ in België ? Hij werd onder meer in verband gebracht met Union, waar zijn ex-coach bij Charleroi, Felice Mazzu, aan zet is. (AR)

Oefenprogramma KV Mechelen ligt vast

De voorbereiding van KV Mechelen krijgt alsmaar meer vorm. De nummer zes van vorig seizoen oefent in één maand tijd acht keer. Op 4 juli is er de eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Daarna volgen duels tegen RWDM, Club Brugge, Westerlo, Standard, Seraing, OH Leuven en het Franse FC Metz. De locaties van de oefenwedstrijden liggen nog niet vast, de data (zie hieronder) wel. Op sommige dagen staan er twee wedstrijden gepland, zodat alle kernspelers ritme kunnen opdoen. Vanwege de coronamaatregelen worden alle matchen hoogstwaarschijnlijk achter gesloten deuren gespeeld.

De spelers komen morgen samen op de club voor een coronatest. De fysieke testen staan gepland voor 15 en 16 juni. Op 18 juni volgt de eerste training. Van 4 tot 10 juli werkt Malinwa een stage af in Tubize.

Oefenprogramma KV Mechelen 2020-2021:

Zaterdag 4 juli: KV Mechelen - Waasland-Beveren

Woensdag 8 juli: KV Mechelen - RWDM

Zaterdag 11 juli: Club Brugge - KV Mechelen

Zaterdag 18 juli: KV Mechelen - Westerlo

Zaterdag 18 juli: Standard - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: Seraing - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: OH Leuven - KV Mechelen

Zaterdag 1 augustus: FC Metz - KV Mechelen

Dortmund ziet kapitein Reus terugkeren op training

Borussia Dortmund heeft dinsdag haar aanvoerder Marco Reus voor het eerst zien terugkeren op training. De 31-jarige spelmaker van de Borussen nam deel aan een lichte training en zal de komende dagen het merendeel van de groepsoefeningen mee afwerken. Hij lijkt dit seizoen nog in actie te kunnen komen.

Reus werd op 4 februari tijdens de bekernederlaag bij Werder Bremen vervangen met een blessure aan de adductoren. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Dortmund staat momenteel tweede in de Bundesliga met een achterstand van zeven punten op leider Bayern München. Er zijn in Duitsland nog vier speeldagen af te werken. Komende zaterdag trekt Dortmund naar Fortuna Düsseldorf.

N’Golo Kanté herneemt trainingen bij Chelsea

De Franse middenvelder N’Golo Kanté heeft dinsdag op het trainingscentrum van Chelsea in Cobham de trainingen hervat. Kanté trainde de voorbije weken niet bij de Blues uit schrik voor het coronavirus.

Eind mei had de 29-jarige Fransman, ondanks een negatieve coronatest, aangegeven geen risico te willen nemen omwille van COVID-19. Daarom paste hij voor de eerste trainingen en trainde individueel buiten de club. Kanté verloor zijn broer Niama net voor de Wereldbeker van 2018 in Rusland aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn vader stierf al wanneer hij elf jaar was. Zelf viel hij in maart 2018 een keer flauw in het trainingscentrum van de club.

De Premier League herbegint op 17 juni met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United. Het volgende weekend vindt de eerste volledige speeldag plaats. Chelsea treft op 21 juni Aston Villa voor haar eerste duel sinds de gedwongen coronapauze op 8 maart inging.

Adam Lallana doet seizoen uit bij Liverpool

Liverpool kan tot het einde van de competitie een beroep doen op Adam Lallana. De 32-jarige middenvelder zette dinsdag zijn krabbel onder een contractverlenging tot eind juli, waarna zijn zes jaar in dienst van de Reds erop zullen zitten. Door de coronacrisis zal het seizoen in de Premier League voorbij eind juni lopen. Spelers zoals Lallana die einde contract zijn, kunnen dus in principe vroeger weg.

“Ik weet hoe gegeerd Adam is bij andere clubs die hem voor volgend seizoen willen, dus dit is van hem een engagement naar ons toe en dat stellen wij erg op prijs”, zegt coach Jürgen Klopp. “Dit is ook absoluut hoe het moet zijn. Ik ben blij dat hij dit seizoen met ons de klus wil afmaken en zo het afscheid kan krijgen dat hij verdient.”

Lallana stapte in 2014 van Southampton over naar Liverpool. In 178 wedstrijden was hij goed voor 22 goals. De spelmaker won met de Reds onder meer de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs. Ook de titel in Engeland, de eerste in dertig jaar voor Liverpool, is bijna binnen. Met nog negen speeldagen te gaan, heeft de ploeg van Klopp en Divock Origi een onoverbrugbare voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Manchester City (dat een match minder speelde). Op 17 juni hervat de Premier League.

"I am really pleased to have the chance to finish this season – it means a lot to me and my family." - Adam Lallana

Lokomotiv Moskou neemt afscheid van Benedikt Höwedes

Het contract van de Duitse verdediger Benedikt Höwedes (32) bij het Russische Lokomotiv Moskou werd in onderling overleg beëindigd, zo maakten beide partijen bekend.

De wereldkampioen van 2014 kwam sinds de zomer van 2018 uit voor de club uit de Russische hoofdstad, maar verkoos er nu voor om in Duitsland te blijven in plaats van naar Rusland terug te keren om de voetbalcompetitie er op 21 juni te hervatten, na een onderbreking van enkele maanden vanwege de coronapandemie. Höwedes liet zich eerder al kritisch uit over de manier waarop de Russische voetbalfederatie de gezondheidscrisis aanpakt.

Höwedes zit nu plots zonder club, maar een terugkeer naar oude liefde Schalke 04 zou tot de mogelijkheden behoren, ook al is de verdediger intussen 32 jaar en is de financiële situatie bij Schalke allesbehalve rooskleurig. Ook sportief is het team op de sukkel. Sinds de herstart van de Bundesliga konden Benito Raman en co. nog geen enkele wedstrijd winnen.

Höwedes doorliep de jeugdreeksen in Gelsenkirchen en verliet de club een eerste keer in 2017, op uitleenbasis naar Juventus. Een jaar later keerde hij terug naar de heimat om vervolgens definitief getransfereerd te worden naar Rusland.

FC Lokomotiv can confirm @BeneHoewedes will be leaving the club.



Howedes decided to stay in Germany due to family reasons. The contract was terminated by mutual consent.



FC Lokomotiv can confirm Benedikt Höwedes will be leaving the club. Howedes decided to stay in Germany due to family reasons. The contract was terminated by mutual consent.

Hoffenheim breekt met Nederlandse coach Schreuder

De Nederlander Alfred Schreuder (47) is geen trainer meer van TSG 1899 Hoffenheim. De club uit de Bundesliga zette de samenwerking dinsdag in onderling overleg stop. Schreuder bekleedde de functie sinds de zomer van 2019. De Nederlander kwam over van Ajax, waar hij T2 was van Erik ten Hag. Hij volgde er Julian Nagelsmann op, die naar RB Leipzig verhuisde, en ondertekende een contract tot 2022.

Hoffenheim staat na 30 speeldagen op de zevende plaats in de Bundesliga en is nog volop in de running voor Europees voetbal. Afgelopen weekend bleef het team wel steken op een 2-2-gelijkspel bij staartploeg Fortuna Düsseldorf.

"Ik wist dat ik bij Hoffenheim voor een grote uitdaging stond", zegt Schreuder op de clubwebsite. "Ik heb hier graag gewerkt en ben dankbaar voor de kans die ik kreeg om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Helaas raakten wij het niet eens over het pad dat TSG in de toekomst moet bewandelen. Het is niet ongewoon in het professionele leven om tegengestelde meningen te hebben. Je moet eerlijk zijn en de juiste conclusies trekken."

Samen met Alfred Schreuder verlaat ook zijn broer en co-trainer Dick Schreuder (48) de club. De rest van de technische staf krijgt de verantwoordelijkheid over de selectie voor de laatste vier competitieduels.

#TSG Hoffenheim and Alfred Schreuder have ended their collaboration.



TSG Hoffenheim and Alfred Schreuder have ended their collaboration. The club came to an agreement with the 47 year old to terminate his contract with immediate effect.

Brazilië is niet langer kandidaat voor organisatie WK voetbal voor vrouwen in 2023

Brazilië trekt zich op de valreep terug als kandidaat-organisator van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De Braziliaanse voetbalbond CBF liet weten dat de regering niet langer de financiële garanties wil leveren voor het evenement. De reden daarvoor is de coronapandemie die Brazilië zwaar heeft getroffen, zowel financieel als op menselijk vlak.

De CBF zegt begrip te hebben voor de beslissing en zich achter Colombia te scharen als enige overblijvende Zuid-Amerikaanse kandidaat. Ook Japan en Australië/Nieuw-Zeeland zijn in de running. De FIFA duidt de organisator aan op 25 juni. Het vorige WK vond in 2019 in Frankrijk plaats. De Verenigde Staten verlengden er hun titel na winst in de finale tegen Nederland.